ISRAELHAMASWAR. Netanyahu da Trump per discutere di Iran. Pasdaran: Gli USA devono agire da soli. Prossima operazione israeliana in Libano. UNIFIL chiude entro il 2027

Per oggi è previsto l’arrivo del premier israeliano, Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti domani per discutere con Trump dell’imminente guerra tra Stati Uniti e Israele e l’Iran. Il suo parere è stato specificato via TikTok, quando Netanyahu ha descritto i possibili attacchi della Marina statunitense contro l’Iran che coinvolgono la portaerei CVN 72 Abraham Lincoln e il suo gruppo d’attacco, attualmente schierati nel Mar Arabico.

Secondo i media israeliani: “Netanyahu parlerà personalmente a Trump dei nuovi piani per l’Iran a Washington”. Canale 13 il 10 febbraio scriveva: “Il Primo Ministro Netanyahu partirà per una visita diplomatica a Washington nei prossimi minuti. Salito sull’aereo, il Primo Ministro ha dichiarato: “Presenterò i principi per i negoziati con l’Iran. Questi non sono solo buoni principi per Israele, ma per chiunque voglia sicurezza”.

L’ambasciatore USA in Israele Mike Huckabee: “Non c’è alcuna frattura con Israele riguardo all’Iran”. L’Ambasciatore in un’intervista con i24NEWS e prima di accompagnare Netanyahu, in un viaggio negli Stati Uniti, ha risposto a una domanda sulla possibilità di un disaccordo tra il governo degli Stati Uniti e Israele riguardo ai prossimi negoziati con l’Iran, affermando: “Finora non ho sentito nulla in contrario”.

Ali Larijani, Segretario del Supreme National Security Council, è arrivato in Oman per portare avanti i colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Ha incontrato il Ministro degli Esteri omanita. IRNA agenzia di stampa iraniano descrive i colloqui come “importanti”, sebbene i dettagli rimangano riservati.

“Gli Stati Uniti devono agire indipendentemente dalle pressioni di Israele”, ha affermato il portavoce del Ministro degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei. La nostra controparte negoziale sono gli Stati Uniti. Spetta agli americani decidere di agire indipendentemente dalle pressioni e dalle influenze distruttive che danneggiano la regione e ignorano gli interessi degli Stati Uniti stessi”.

“Uno dei problemi della politica estera americana nella regione dell’Asia occidentale è il suo allineamento e la sua conformità alle richieste del regime israeliano, che è stato la causa principale dell’insicurezza e dei problemi di sicurezza nella nostra regione per questi otto decenni.

La causa principale che ha trasformato il programma nucleare pacifico dell’Iran in una crisi è la crisi artificiale creata dal regime sionista, che da circa 40 anni sostiene ripetutamente che l’Iran sta perseguendo la bomba nucleare. È responsabilità dei funzionari americani agire indipendentemente dalle pressioni e dalle influenze delle lobby e non permettere ad altri di decidere per la politica estera americana”.

Hussein Kanani, ex comandante di alto rango del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha inoltre sottolineato che: “Abbiamo solide informazioni sul fatto che l’Arabia Saudita abbia una bomba nucleare, e gli Stati Uniti ne sono pienamente a conoscenza”.

“La proposta avanzata da Turchia, Qatar ed Egitto alla Repubblica Islamica dell’Iran di limitare le sue capacità di difesa, le alleanze regionali e il programma nucleare è vergognosa. A differenza di questi regimi tristi, l’Iran non si inchina all’impero del male’ ha dichiarato Seyed Mohammad Marandi accademico americano-iraniano.

Il ministro iraniano Larijani ha incontrato anche il portavoce di Ansar Allah Yemen, Mohammad Abdul Salam, per colloqui e uno scambio di opinioni.

Da Gaza Munir Al-Borsh, Direttore Generale del Ministero della Salute di Gaza: Questa non è un’immagine fugace, né una scena di emergenza in un telegiornale. Questi sono resti umani… Ossa separate, arti senza nome, corpi che non sono stati restituiti quando hanno lasciato le loro case, ma sono stati cancellati come previsto dagli assassini. 54 corpi sono arrivati ​​poco fa al Complesso Medico Al-Shifa, accompagnati da 66 scatoloni contenenti resti umani e organi, consegnati tramite la Croce Rossa. Ma cosa viene realmente consegnato? Corpi? O cosa resta della dignità umana? Oggi ci troviamo di fronte a scatoloni chiusi, cercando al loro interno tracce dei nostri figli e figlie, in assenza di strumenti medico-legali, test del DNA o delle capacità minime mediche e forensi che ci consentirebbero di identificarli o documentarli come si addice a un essere umano”.

Il Governo del Regno Unito ha condannato fermamente la decisione del governo israeliano di espandere il proprio controllo in Cisgiordania. Qualsiasi tentativo unilaterale di modificare la geografia e la demografia della Palestina è assolutamente inaccettabile. Invitiamo il governo israeliano a revocare questa decisione.

Ed ora uno sguardo agli scenari nel contesto mediorientale e Asia centrale aggiornato alle ore 15:30 del 10 febbraio. Sottomarino americano, di stanza a Diego Garcia fotografato dai satelliti. L’immagine rilasciata non è di alta qualità, ma se procediamo per ipotesi, la lunghezza di quel molo è di circa 114 metri. Nell’immagine, il sottomarino attraccato sembra avere all’incirca le stesse dimensioni del molo. Pertanto, questo sottomarino potrebbe essere di classe Virginia. Diego Garcia si trova nell’Oceano Indiano e dista circa 3700 km dall’Iran. È considerata una base sicura per gli americani che vogliono operare contro l’Iran.

Gli Stati Uniti hanno emesso un avvertimento alle navi battenti bandiera statunitense di tenersi il più lontano possibile dalle acque territoriali iraniane durante l’attraversamento dello Stretto di Hormuz. Le immagini satellitari dalla Cina mostrano che gli Stati Uniti hanno completamente dispiegato i loro sistemi THAAD in Giordania per proteggere Israele nella base aerea di Muwaffaq Salti.

L’Iran ha sigillato tutti gli ingressi dei tunnel del complesso nucleare di Isfahan con la terra… Simili preparativi erano stati osservati l’ultima volta pochi giorni prima dell’Operazione Midnight Hammer. Mirror. I canali associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran hanno pubblicato un video, in risposta la video postato dal primo ministro israeliano, creato utilizzando l’intelligenza artificiale (IA), che sembra mostrare un attacco con droni, cannoniere, missili e sottomarini alla portaerei CVN 72 Abraham Lincoln e al suo gruppo d’attacco nel Mar Arabico.

Reporter yemenita su Channel Three dell’Iran riferisce : “Abbiamo preparato nuove sorprese per le navi americane”.

Il 10 febbraio gli alti comandanti dell’esercito iraniano hanno incontrato oggi il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi presso il Ministero degli Affari Esteri. Il Generale Hatami: Oggi, difesa e diplomazia sono un campo in cui si difendono l’indipendenza, l’integrità territoriale, il benessere pubblico, la pace e la sicurezza del Paese e della regione. Oggi, queste due attività non sono solo necessarie e complementari, ma costituiscono un tutt’uno e vengono ben eseguite in un campo contro un nemico ostinato che cerca di influenzare gli interessi della nazione iraniana”.

A latere dell’incontro il Comandante in Capo dell’Esercito: “Se il nemico commette un errore, riceverà sicuramente una risposta che non ha mai visto né sperimentato fino ad oggi”.

Dal Libano, i proprietari di camion refrigerati hanno chiuso il valico di frontiera di Masnaa in segno di protesta contro la decisione delle autorità del Golan di limitare lo scarico di merci all’interno del loro territorio ai soli camion siriani. Ciò costringe i camion libanesi a scaricare il loro carico al confine siriano, mentre la decisione non si applica ai camion in transito destinati ad altri paesi arabi.

Secondo fonti libanesi Israele sta preparando una drammatica escalation contro Libano e Siria. Attività molto intensa per lo Squadrone 122: Oltre 6 sortite AWACS. Per il comando delle operazioni dell’Aeronautica Militare: Nachshon Eitam 537 e Nachshon Shavit 684. Specializzati in comunicazioni, spionaggio, intelligence dei segnali, penetrazione dei sistemi di comunicazione e disturbo delle apparecchiature di segnalazione.

Le operazioni di intelligence, sorveglianza elettronica e aerea si sono concentrate su: la costa libanese e siriana, le regioni di Damasco, Latakia e Tartus, i Monti Qalamoun/Valle della Bekaa libanese, i settori orientale e centrale del Libano meridionale e le montagne orientali e occidentali. Gli israeliani si stanno preparando a un’ondata di escalation, incursioni in profondità e operazioni di sicurezza.

Portavoce dell’UNIFIL all’AFP: l’UNIFIL ritirerà la maggior parte del suo personale dal Libano meridionale entro la metà del 2027. Israele afferma di aver arrestato una cellula di spionaggio libanese in Palestina, e accusa Hezbollah di aver finanziato e piazzato questa cellula di reclute di Hezbollah che lavorano nell’esercito.

Yedioth Ahronoth: Netanyahu ordina una revisione della modifica del timbro sui passaporti palestinesi al valico di Rafah da “Stato di Palestina” a “Consiglio per la Pace”. Le Forze di Difesa Israeliane confermano gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, affermando di aver preso di mira i militanti di Hamas in risposta a un attacco ai soldati avvenuto ieri nell’area di Rafah. Secondo i media palestinesi, un attacco con drone su una motocicletta nel centro di Gaza questa mattina ha ucciso tre persone, mentre un attacco su un appartamento a Gaza City la scorsa notte ha causato la morte di due persone. L’esercito afferma che i militanti di Hamas presi di mira negli attacchi “hanno compiuto numerosi attacchi terroristici contro le truppe dell’IDF e lo Stato di Israele”. L’IDF non ha fornito ulteriori dettagli.

L’esercito afferma che gli attacchi sono stati effettuati in risposta a una “flagrante violazione” dell’accordo di cessate il fuoco di ieri, quando quattro militanti sono usciti da un tunnel nella zona orientale di Rafah e hanno aperto il fuoco sui soldati, uccidendoli. Nella zona di Rafah, a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano, è stato ucciso un combattente della Brigata Al-Qassam, Anas Issa al-Nashar. Un’altra vittima dei raid aerei a ovest di Gaza è stato Ahmed Suwailam, cecchino a Beit Hanoun e comandante dell’unità d’élite di Hamas.

Nella tarda mattinata aerei da guerra israeliani lanciano attacchi aerei sulle aree all’interno della “linea gialla” a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

