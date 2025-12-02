ISRAELHAMASWAR. Nessun accordo tra Israele e Siria. Il 30 dicembre le IDF installeranno Iron Beam sistema laser per proteggere Israele da attacchi di droni dal Libano. Yemen: si teme un nuovo conflitto

Nonostante le parole accomodanti di Donald Trump: “È molto importante che Israele mantenga un dialogo forte e genuino con la Siria. Gli Stati Uniti sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti grazie al duro lavoro e alla determinazione in Siria. Al Sharaa sta lavorando per garantire che Siria e Israele godano di una relazione lunga e prospera”, in Israele la pensano diversamente. La pubblicazione israeliana Yedioth Ahronoth: “Un accordo tra Israele e Siria è attualmente impossibile”.

Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha fatto appello al presidente Herzog: “non si può perdonare Netanyahu senza un’ammissione di colpa, un’espressione di rimorso e un ritiro immediato dalla vita politica”.

Il 1° dicembre in Israele è creata una commissione per adottare una legge sul controllo dei media liberi. Nel frattempo un aereo da trasporto ucraino An-124-100 ha consegnato un ingente carico di armi dagli Emirati Arabi Uniti all’aeroporto Ben Gurion in Israele.

E sempre in materia di armi, si apprende che il sistema di intercettazione laser ad alta potenza israeliano, denominato Iron Beam, sarà consegnato all’esercito il 30 dicembre, fonte capo della Direzione Ricerca e Sviluppo del Ministero della Difesa. Dani Gold, direttore della Direzione, ha dichiarato che “con il completamento dello sviluppo e un programma di test completo che ha confermato le capacità del sistema, siamo pronti a consegnare la capacità operativa iniziale all’IDF il 30 dicembre 2025”. “Si prevede che il sistema laser Iron Beam cambierà radicalmente le regole di ingaggio sul campo di battaglia. Allo stesso tempo, stiamo già sviluppando sistemi di nuova generazione”, ha affermato. Il sistema Iron Beam è in fase di sviluppo da oltre dieci anni. Durante la guerra in corso, una versione più debole del sistema è stata utilizzata dalle IDF per abbattere i droni di Hezbollah lanciati dal Libano.

Un portavoce del governo tedesco conferma che il Cancelliere Friedrich Merz visiterà Israele dal 6 al 7 dicembre.

Israele ha recentemente presentato un reclamo agli Stati Uniti in merito alle azioni dell’esercito libanese volte a disarmare Hezbollah. Israele ha trasmesso un messaggio al governo libanese tramite gli americani: “Se l’esercito libanese non agirà efficacemente contro Hezbollah, l’Aeronautica Militare aumenterà significativamente la portata dei suoi attacchi sul Libano e si espanderà in aree che Israele ha finora evitato di attaccare a causa delle richieste dell’amministrazione Trump”. Israele voleva fissare una scadenza per il governo libanese; ora è in attesa di una decisione dagli americani. Questa settimana, l’inviato di Trump in Libano, Morgan Ortagus, visiterà Israele e poi il Libano. La minaccia israeliana e l’insoddisfazione degli Stati Uniti per le azioni dell’esercito libanese hanno portato a un evento senza precedenti nel fine settimana: l’esercito libanese ha permesso ai giornalisti di entrare nei tunnel di Hezbollah nel Libano meridionale per mostrare al mondo esterno i propri sforzi contro Hezbollah.

La televisione iraniana il 29 novembre ha pubblicato le immagini dell’attacco alla postazione di difesa aerea iraniana durante il primo attacco della “guerra dei 12 giorni” a scopo intimidatorio. E ancora dall’Iran si apprende che quasi un anno e mezzo dopo il suo affondamento nel luglio 2024, l’Iran ha annunciato il completamento delle riparazioni e dei lavori di restauro del cacciatorpediniere Sahand e il suo ritorno in flotta.

Il Ministro degli Esteri turco Fidan ha dichiarato dopo un incontro con il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: “Riteniamo anche che l’espansione regionale di Israele rappresenti la minaccia più grave alla sicurezza nella nostra regione”. Israele ritiene che il Paese stia affrontando la “realtà di ripetute azioni militari” contro l’Iran

Ed ora uno sguardo gli scenari militari nella Regione aggiornato alle 17:30 del 1° dicembre. La situazione in Yemen si sta aggravando. Importanti contingenti militari del Consiglio di Transizione del Sud (STC), un gruppo finanziato da Abu Dhabi nello Yemen meridionale, sono stati dispiegati negli ultimi giorni nel porto strategico di Al-Mukalla e lungo la costa dell’Hadhramaut. Questo dispiegamento, ripreso da immagini satellitari, avviene mentre la milizia rivale delle Forze di Protezione dell’Hadhramaut (HPF), il braccio armato dell’Alleanza Tribale Hadhrami (HTA) sostenuta da Riyadh e guidata dallo sceicco Amr bin Habrish, ha iniziato a radunare forze sull’altopiano dell’Hadhramaut, vicino ai pozzi petroliferi. Entrambe le forze sembrano pronte al combattimento.

Recentemente, scontri tra le due fazioni sono scoppiati nella zona di Al-Ulayb, tra la costa e la valle, provocando due morti e diversi feriti, innescando tensioni senza precedenti. Secondo una fonte interna al movimento, il leader dell’STC, Aidarus al-Zubaidi, è tornato dagli Emirati ad Aden il 27 novembre per una riunione di emergenza. L’STC considera inaccettabile l’iniziativa dell’APKH. Quest’anno, l’APKH ha ripetutamente interrotto l’elettricità nelle aree controllate dal governo e dall’STC per protestare contro l’avanzata di quest’ultimo nella regione. Questo è percepito come un’ingerenza straniera guidata dagli Emirati.

Le forze dell’APKH, con base nella loro roccaforte di Gail bin Yameen, sugli altopiani dell’Hadhramaut centrale, stanno attualmente bloccando qualsiasi avanzata militare dell’STC verso nord, verso le importanti città di Tarim e Seiyun. Oltre all’STC, le forze ausiliarie emiratine nella fascia costiera e nel porto di Al-Mukalla sono costituite da altre due unità: le Forze Hadhrami d’élite, o Nuhba, e una sorta di compagnia militare privata (PMC) per le operazioni all’estero.

L’Alleanza Tribale Hadhramaut accusa l’STC e gli Emirati di voler sostituire le forze d’élite Hadhrami, composte da combattenti locali, con forze esterne alla provincia, più fedeli agli interessi di Abu Dhabi. Preoccupati per un imminente scontro, alcuni leader dell’Alleanza Tribale Hadhramaut hanno criticato Amr bin Habrish, accusandolo, in particolare, di aver provocato l’STC e di aver incitato allo scontro. Gli scontri verbali e le minacce tra lo sceicco e il gruppo rivale si sono intensificati da settembre.

Si prevede che gli inviati di Riyadh e Abu Dhabi discuteranno la questione nel prossimo futuro. Le due potenze del Golfo, ciascuna a sostegno di uno dei due movimenti, sembrano cercare di impedire una guerra fratricida tra queste due forze governative. In questo caos gli Houthi si stanno riorganizzando.

Il primo dicembre elicotteri israeliani hanno sorvolato a bassa quota il governatorato di Suwaida, lanciando palloni termici sul governatorato di Daraa. Ciò ha coinciso con le loro incursioni nel governatorato di Quneitra. Per circa una settimana, il 122° Squadrone dell’Aeronautica Militare israeliana ha condotto ampie sortite utilizzando i velivoli AWACS Nahshon Shavit 679 e 684, specializzati in SIGINT (intelligence dei segnali), sorveglianza elettronica e guerra elettronica, nonché il Nahshon Eitam 537, il Comando delle Operazioni dell’Aeronautica Militare, che ha effettuato un’indagine dettagliata delle coste siriane e libanesi.

Da oltre una settimana, la Siria meridionale e il Libano subiscono un intenso disturbo dei sistemi di comunicazione e radar, in concomitanza con il sorvolo continuo di un aereo Nahshon Shavit 684 nello spazio aereo della regione.

Secondo fonti locali libanesi: “Queste operazioni di intelligence si inseriscono nel contesto di una chiara escalation israeliana, supportata da Stati Uniti e Gran Bretagna, e delle continue incursioni israeliane nella Siria meridionale. Le operazioni di ricognizione, intelligence e raccolta di informazioni si sono concentrate sulle coste siriane e libanesi, da Latakia e Tartus a Beirut e fino a Naqoura in Libano. Israele si sta preparando per un’ondata di attacchi su larga scala contro obiettivi nella Siria meridionale e in Libano”.

Fonti siriane affermano che due carri armati e quattro veicoli blindati appartenenti all’esercito israeliano sono avanzati a Tell al-Hamriya, nella campagna settentrionale di Quneitra.

La 88 brigata corazzata israeliana, Barak, ha portato un messaggio in Iraq avvertendo di un’imminente operazione israeliana contro Hezbollah. Si parla di un: “Duro attacco israeliano se le fazioni fossero intervenute a fianco di Hezbollah”.

Un aereo israeliano ha sganciato una bomba alla periferia della città di Rmeish, nel settore centrale. Il corrispondente di Shehab ha riferito che “Più di dieci aerei da guerra israeliani stanno volando a bassa quota sulla Striscia di Gaza in direzione Libano sud. E ancora imprimo dicembre account locali riferivano che: “il nuovo sito israeliano sulla strada Markaba-Houla sta sparando raffiche di fuoco verso la periferia delle due città”

Il Centro Informazioni Palestinese, Ma’ta ha riferito il 28 novembre che: “si registrano 26 operazioni di resistenza in Cisgiordania nelle ultime 48 ore contro le IDF. Nel frattempo le IDF hanno tolto le bandiere palestinesi da At-Tabqa, nella regione di Jenin.

Il 1° dicembre un comandante sul campo delle Brigate Al-Quds in Cisgiordania in un comunicato ha affermato: “I nostri mujaheddin della compagnia Beit Amr a Hebron e del battaglione di Nablus sono riusciti a prevenire l’azione di Israele prevista e a tendergli un’imboscata con trappole e ordigni esplosivi, il che è stato uno shock per gli ufficiali e i soldati nemici, che hanno ammesso che molti di loro sono rimasti feriti”. E ancora si legge: “Nel primo momento in cui Israele ha annunciato il lancio della sua fallita operazione, chiamata “Le Cinque Pietre”, i nostri mujaheddin erano pronti e sono riusciti a neutralizzare un bulldozer militare D9 che si era infiltrato nell’asse di Wadi Al-Taysir dopo essere stato preso di mira da una mina terrestre di tipo “Torfan”, e a neutralizzare una jeep militare facendo detonare un ordigno esplosivo guidato. Tipo “Sejil” nella città di Tamoun”. Cinque sarebbero i militari evacuati e feriti nell’imboscata.

Le IDF hanno fatto irruzione in negozi nel villaggio di Deir Jarir, a nord-est di Ramallah.

