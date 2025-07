ISRAELHAMASWAR. Negoziati in corso a Doha. Israele: cintura di sicurezza di un 1,5 km. Abu Ubaida: se non accetterete l’accordo continueremo a darvi la caccia 

L’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libano, Egitto e Turchia hanno annunciato il loro sostegno alla Siria in una dichiarazione congiunta. Contro le operazioni di Israele.

Il primo Ministro britannico, Keir Starmer, ha riferito: “Stiamo collaborando con la Germania per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Vogliamo portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza senza ritardi né imporre alcuna condizione. Vogliamo portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza senza ritardi né imporre alcuna condizione. Stiamo collaborando con la Germania per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e liberare gli ostaggi rimasti”.

Nel frattempo continuano i negoziati a Doha. Nella giornata del 17 luglio a notte inoltrata si è tenuto il consiglio dei ministri per discutere gli ultimi sviluppi riguardanti i negoziati per l’accordo a Doha. I mediatori hanno presentato sul tavolo delle trattative le nuove mappe di ritiro concordate da Israele. Itamar Ben Gvir non vuole accettare le nuove clausole e ha detto al primo ministro Benjamin Netanyahu: “Non ritiratevi dall’asse “Morag”, attaccate Gaza e occupatela completamente, e attuate piani di sfollamento”.

I paesi mediatori ritengono che le nuove mappe israeliane consentano di raggiungere un accordo. La nuova proposta di accordo di scambio include il ritiro da gran parte di Rafah, mantenendo al contempo una zona cuscinetto larga un chilometro e mezzo. Secondo un alto funzionario israeliano, Yaron Avraham, afferma: “Ci stiamo avvicinando al momento della decisione, ci sono progressi tangibili, il Primo Ministro ha dato il via libera per andare avanti su molte questioni e lo stato delle comunicazioni è incoraggiante”.

Secondo Gili Cohen: “Per la prima volta, i mediatori hanno presentato a Israele e Hamas una proposta riguardante “le chiavi”, ovvero il numero di prigionieri che saranno rilasciati in cambio del rilascio dei prigionieri. Secondo alcune fonti, la proposta differisce dal numero concordato nell’accordo precedente”. Il Primo Ministro del Qatar ha discusso con Trump mercoledì dei negoziati per l’accordo e del cessate il fuoco a Gaza. Qatar, Egitto, Stati Uniti hanno firmato ora tocca a Israele e Hamas.

Nel pomeriggio del 18 luglio è arrivato un messaggio registrato di Abu Ubaida, portavoce militare delle Brigate Qassam: “La strategia della leadership Qassam in questa fase è quella di infliggere perdite al nemico, eseguire operazioni specializzate e cercare di catturare soldati. Questo nemico non avrebbe osato agire se non fosse stato per il silenzio della nazione araba e islamica. Non abbiamo altra scelta che combattere con tutte le nostre forze e determinazione, e combatteremo con le pietre della terra. I nostri cuori sanguinano di dolore perché riconosciamo la debolezza di questo nemico e le sue vere capacità. Una nazione grande e gloriosa non è in grado di portare cibo, medicine e acqua alla popolazione affamata di Gaza”. E infine ha minacciato: “Se il governo israeliano sceglie di continuare la guerra di sterminio, sta decidendo di continuare a celebrare i funerali di soldati e ufficiali”.

Il generale israeliano Yitzhak Brick riferisce: “L’esercito israeliano sta vivendo la peggiore situazione dall’inizio della guerra di Gaza. Ha perso il controllo, non è in grado di risolvere la battaglia, è esausta e priva di addestramento, e il ritiro dalle aree sensibili è diventato possibile a causa dell’incapacità operativa”.

Channel 12: “Il Consiglio dei Saggi della Torah del partito Shas ha deciso di ritirarsi dal governo, “non dalla coalizione”. Ha inoltre deciso di non sostenere le mozioni di sfiducia al governo, consentendo a Netanyahu di tentare di promulgare una bozza di legge di esenzione.

In merito alla Siria, secondo Middle East Eye, ad aprile, un alto funzionario dell’intelligence turca e un funzionario della sicurezza israeliano si sono incontrati a Baku per discutere del rafforzamento del coordinamento della sicurezza tra i due Paesi in Siria. Stavano cenando in un ristorante di Baku quando Farzana Sadek, Ministro iraniano delle Strade e dello Sviluppo Urbano, anche lei a Baku in visita ufficiale, è entrata accidentalmente nel ristorante. Il Ministro Farzana era seduto al ristorante a bere il tè quando improvvisamente la sua sicurezza, rendendosi conto della delicatezza della situazione, l’ha scortata fuori senza riconoscere la delegazione di Turchia e Israele.

Il primo Ministro israeliano Netanyahu ha confermato il raggiungimento di un cessate il fuoco in Siria: “Abbiamo definito una politica chiara: la smilitarizzazione dell’area a sud di Damasco e la protezione dei nostri fratelli, i drusi, sui Monti Drusi. Come risultato di queste intense azioni, è stato raggiunto un cessate il fuoco e le truppe siriane si sono ritirate. Damasco. Questo cessate il fuoco è stato offerto con la forza.” Netanyahu ha chiarito che Israele continuerà questa politica. Dipartimento di Stato USA: “gli Stati Uniti non hanno supportato la recente mossa di Israele in Siria perché siamo impegnati con entrambe le parti”.

Il Ministro della Sicurezza israeliano Israel Katz: “Non mi fidavo di Assad padre, né di Assad figlio, e non mi fiderò di un leader come Jawlani. Il primo ministro ad interim usa gruppi jihadisti contro le minoranze e domani potrebbe usarli contro le città israeliane nel Golan”.

Il Ministero degli Esteri francese: “Invitiamo entrambe le parti in Siria a rispettare il cessate il fuoco a Sweida e a indagare su quanto è stato commesso contro le minoranze”. Esortiamo “Israele” a interrompere le misure unilaterali. Il portavoce delle IDF, il Maggior Generale Efi Defrin, in risposta a una domanda sulla violazione della barriera al confine siriano: “Non eravamo preparati all’arrivo di migliaia di cittadini israeliani al confine e al tentativo di attraversarlo, lo abbiamo imparato. Ci prepareremo di conseguenza”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 18 luglio. L’esercito americano ha diffuso ulteriori filmati del dhow che trasportava un grosso carico di armi dall’Iran agli Houthi in Yemen, come riportato ieri. Gli hiraniani hanno detto che le notizie sono “pretestuose”. Il leader di Ansar Allah, al Houthi: L’operazione di affondamento di due navi appartenenti a compagnie che violano il divieto yemenita alla navigazione israeliana nel Mar Rosso ha riportato il porto di Eliat alla chiusura dopo i tentativi di riapertura. Il quotidiano israeliano Calcalist riporta: “il porto di Eilat cesserà le operazioni la prossima settimana a seguito del congelamento dei suoi conti bancari”. “Il porto di Eilat non è operativo da novembre 2023 a causa delle minacce yemenite nel Mar Rosso, con entrate in calo dell’80%”. “Nonostante il sostegno governativo di 15 milioni di shekel, la direzione del porto lo ritiene insufficiente e descrive la chiusura come una vittoria per gli yemeniti”.

Un drone israeliano prende di mira un veicolo Rapid ad al-Kafour – Nabatieh in Libano. Mentre le autorità chiedono il ritiro delle forze israeliane dai cinque punti occupati all’interno del territorio libanese, il nemico sta conducendo operazioni di fortificazione ed espansione in questi siti. Questa è la documentazione di “Hummus Hill”, situata tra l’insediamento di Metulla e la città di Khiam. È stato effettuato un raid con due missili lanciati da un drone dalla direzione del cimitero, mirando alla città di Qabrikha, nel Libano meridionale. Ci sono stati dei morti. Un drone israeliano colpisce un veicolo vicino a Wadi al-Saluqi, nel Libano meridionale.

Nonostante il cessate il fuoco continuano gli scontri. Le forze tribali sono entrate ad as Suwaida. Quaranta tribù hanno comunicato in un video che finche la città di as Suwaida non sarà integrata nello stato siriano loro continueranno a combattere. Nel frattempo le forze di Jawlani si sono ritirate dalla città. Hikmat al-Hijri, uno dei principali leader drusi in Siria, ha chiesto di calmare le tensioni e fermare gli attacchi contro i beduini nella Siria meridionale: “Crediamo ancora nella coesistenza e rimarremo fedeli ai valori della tolleranza, nonostante le orribili uccisioni commesse contro i membri della comunità”. “Non siamo isolazionisti e non incoraggiamo la guerra civile, come dimostra la lunga storia di cooperazione dei drusi con tutti i segmenti della società siriana, compresi i beduini”. “Ci assumiamo la piena responsabilità di chiunque mini la sicurezza e la stabilità e affermiamo che chiunque commetta atti di uccisione e distruzione rappresenta solo se stesso”. “Abbiamo già pagato con il nostro sangue il prezzo del governo islamico estremista che persegue una politica di violenza sotto la bandiera della protezione dei civili”. “Rinnoviamo il nostro appello all’unità e al rifiuto di qualsiasi guerra civile, trovando soluzioni attraverso la saggezza, non con le armi”.

Le IDF hanno parlato di 100 attacchi ad as Suwaida.

L’esercito di Israele emette un avviso di evacuazione per tutti i residenti che si trovano nell’area di Jabalia, nei blocchi 602, 606, 699, 713-718. A Gaza nord. Scene dei attacchi aerei hanno colpito la scuola di Abu Halou nel campo di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Proseguono gli attacchi a Gaza sud. Le Brigate Al-Quds hanno rivendicato l’attacco del 17 luglio: “Abbiamo preso di mira con un proiettile RPG un veicolo che trasportava un gruppo di agenti sotto copertura affiliati all’esercito Israeliano nel mezzo di Jalal Street nella città di Khan Yunis, a cui sono seguiti scontri diretti con mitragliatrici e granate a mano, e abbiamo causato perdite tra i suoi membri, tra morti e feriti”. Secondo le autorità israeliane i militari coinvolti sono stati cinque.

Bombardamenti proseguita a Gaza City. Le IDF hanno continuato a sparare con l’artiglieria intorno alla prigione di Asda, a nord-ovest di Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza.

Fonti palestinesi riportano di attacchi di coloni contro le case dei cittadini nel villaggio di Jaljulia a nord di Ramallah, nella Cisgiordania centrale. In risposta i giovani hanno tirato una raffica di pietre, e hanno cacciato i coloni dalla periferia del villaggio di Jaljulia, a nord di Ramallah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

