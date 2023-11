ISRAELHAMASWAR. Nasrallah non dichiara guerra ma minaccia: IDF in allerta rosso al confine libanese

La perdita economica globale potrebbe ammontare a 2 trilioni di dollari se il conflitto israelo-palestinese si intensificasse ulteriormente, a darne notizia il capo economista della divisione EY-Parthenon di una delle più grandi società di consulenza Ernst & Yung, Gregory Daco. Secondo l’esperto, nello “scenario peggiore per l’espansione delle ostilità”, in Medio Oriente potrebbe iniziare una moderata recessione e i prezzi del petrolio salirebbero probabilmente fino a 150 dollari al barile.

«Il mondo è in uno stato di guerra», ha detto Papa Francesco, e secondo lui la colpa è dell’industria delle armi. Il pontefice ha invitato Israele e Palestina a coesistere pacificamente. «Il tempo è molto buio. Non c’è la possibilità di pensare con chiarezza e nell’ora più buia aggiungo: una sconfitta inutile. Questo è stato il caso dall’ultima guerra mondiale, dal 1945 ad oggi, una sconfitta dopo l’altra, perché le guerre non si sono fermate», ha aggiunto.

Il Pentagono non sostiene le richieste di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato il portavoce del Pentagono Patrick Ryder. «Non stiamo considerando la possibilità di un cessate il fuoco a Gaza», ha ribadito il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant.

Il Senato americano ha ribadito che non intende prendere in considerazione un progetto di legge sugli aiuti a Israele senza tener conto delle esigenze dell’Ucraina, ma “presenterà una propria iniziativa” ha detto il democratico Charles Ellis Schumee.

Mike Johnson, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha riferito che presto si deciderà se mettere sotto accusa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: «Credo che prenderemo una decisione su questo tema molto presto», ha detto in una conferenza stampa. Johnson ha aggiunto che la decisione verrà presa in base a quali saranno le prove e “dove porteranno”.

Biden non crede che Israele stia violando il diritto internazionale umanitario nella situazione di Gaza, ha affermato la Casa Bianca e utilizzerà il suo veto se il Congresso americano approverà un disegno di legge per aiutare solo Israele, senza il sostegno all’Ucraina e quello della Casa Bianca.

L’intelligence statunitense attualmente ritiene che l’Iran stia calibrando la sua risposta alle azioni militari israeliane nella Striscia di Gaza per evitare un conflitto diretto con Israele o gli Stati Uniti, ha riferito la CNN, citando un funzionario americano che ha familiarità con i dati dell’intelligence statunitense sulla regione. Secondo lui, Teheran sa che se lo sciita Hezbollah intensificasse il conflitto con Israele o gli Stati Uniti, molto probabilmente ciò provocherebbe uno scontro diretto con l’Iran, che potrebbe avere conseguenze devastanti per il paese.

Secondo la TASS gli israeliani vogliono la vittoria, rendendosi conto che è impossibile distruggere completamente Hamas. Il corrispondente TASS Ivan Batyrev ha riferito che la società israeliana è ormai assolutamente consolidata in termini di ulteriori obiettivi. Tutti si sono mobilitati attorno alla guerra e alla vittoria su Hamas. La maggioranza è favorevole alla vittoria e alla completa distruzione di Hamas. Ma si capisce che si tratta di un obiettivo piuttosto astratto: non sarà mai possibile distruggere completamente Hamas. Ma gli israeliani la vedono in questo modo: «andiamo a Gaza e ristabiliamo l’ordine. Vedremo come le autorità presenteranno questa vittoria nelle prossime settimane e nei prossimi mesi». Riferisce il corrispondente. «Non c’è ancora comprensione riguardo ai tempi. È chiaro che l’operazione è in ritardo. E quando arriverà la fine, nessuno può dirlo adesso».

Il ministro per gli esteri russo Sergej Lavrov ha detto che l’attuazione del piano israeliano di trasferire i palestinesi da Gaza all’Egitto avrà conseguenze catastrofiche per la regione.

L’Egitto comunque ha respinto per l’ennesima volta, una proposta per un futuro governo internazionale e israeliano della Striscia di Gaza, fonte Al Arabiya. In precedenza, Bloomberg ha riferito, citando fonti, che gli Stati Uniti e Israele stanno considerando la possibilità di inviare forze multinazionali nella Striscia di Gaza, che potrebbero includere l’esercito americano, dopo la liquidazione del movimento palestinese di Hamas. I partiti stanno anche valutando la possibilità di concedere temporaneamente il controllo sull’enclave ai paesi della regione con il sostegno delle truppe di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania.

Sempre alle 15.00 del 3 novembre è scaduto l’ultimatum di Hezbollah a Israele per il ritiro delle truppe dal territorio della Striscia di Gaza. Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah nel suo discorso del 3 novembre, dopo aver elogiato i martiri e aver ringraziato gli iracheni e gli yemeniti al fronte, ha dichiarato che tra trenta giorni Israele non avrà conseguito nessun obiettivo. Tra i passi del discorso di Nasrallah: «Ci sono due obiettivi; fermare la guerra a Gaza e garantire la vittoria di Hamas a Gaza».

E ancora tra le sue dichiarazioni riportiamo: «Gli obiettivi della resistenza palestinese non servono gli obiettivi della Palestina. Questo conflitto è per il bene della Palestina. Questa è una lotta palestinese». «Israele è più debole di una ragnatela.» «L’America è andata rapidamente avanti per sostenere questa entità che va in frantumi, affinché potesse rialzarsi con le proprie gambe e riprendere l’iniziativa. Ma finora non è riuscita a riprendere l’iniziativa». «I generali americani e i loro esperti stanno arrivando nell’entità, e fin dal primo giorno è stata presa la decisione di aprire i depositi di armi americane. Israele ha chiesto 10 miliardi di dollari. È uno stato forte? È uno stato che può resistere i suoi due piedi?». «Questa è una nuova fase storica per i paesi e i popoli della regione. Questo è ciò che è accaduto con l’operazione al-Aqsas Storm.» Nasrallah ha riverito che l’Iran sostiene la resistenza ma non era a conoscenza dell’operazione: «Questa benedetta operazione è stata decisa al 100% palestinese e implementata al 100% palestinese.»

La pubblicazione israeliana Ynet ha dichiarato che la leadership cinese sta approfittando del malcontento degli stati arabi che Gli Stati Uniti sostengono Israele, per promuovere i suoi interessi. I giornalisti israeliani ritengono che Pechino stia cercando di creare una forza alternativa agli Stati Uniti in Medio Oriente, con una posizione più equilibrata. Ciò eliminerebbe teoricamente le lamentele di vecchia data riguardo alla questione uigura in Cina. Secondo la testata però: «Nonostante i pregiudizi della Casa Bianca e dei suoi alleati, in realtà è improbabile che la situazione penda a favore della Cina. Ci sono semplicemente due posizioni in questo conflitto: strettamente radicale e non del tutto adeguata, oppure abbastanza sana, ma irrealistica».

Il ministero degli Esteri israeliano ha escluso la possibilità di neutralità nel conflitto con Hamas; «Coloro che non hanno condannato Hamas sono sostenitori di Hamas», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Lior Hayat in un briefing per i giornalisti stranieri.

«Voglio mandare un messaggio molto chiaro alla comunità internazionale: se non condanni Hamas, se non lo fai, sostieni il diritto di Israele all’autodifesa, quindi sostieni Hamas», ha detto Hayat. Il giorno prima, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, aveva criticato gli Stati Uniti e altri paesi occidentali per aver affermato che Israele ha il diritto all’autodifesa, «sebbene come potenza occupante non abbia tale diritto». Rispondendo alla domanda della RBC se le sue parole fossero collegate alla dichiarazione del rappresentante permanente russo, un rappresentante del ministero degli Esteri israeliano ha detto: «Mi sono espresso nel modo più chiaro possibile». E in tal proposito si apprende da Bloomberg che Israele non avvertirà sempre la Russia degli attacchi al territorio siriano. Secondo la CNN la Siria trasferirà un complesso Pantsir-S a Hezbollah

Sarebbero almeno 3.826 bambini sono morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre a darne notizia il canale Al Jazeera, citando il ministero della Salute dell’enclave. Il direttore dell’ospedale Al-Quds di Gaza, Bashar Murad, ha affermato che giovedì gli attacchi israeliani nelle sue vicinanze si sono intensificati e sono stati condotti più vicino a questa struttura medica, dove si rifugiano migliaia di persone, ha riferito la CNN.

L’IDF è ora in massima allerta al confine con il Libano e risponderà a qualsiasi incidente, ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari. Il primo Ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito Hezbollah che dovrà affrontare attacchi di ritorsione su scala “inimmaginabile” che causeranno la distruzione in Libano.

Il tre novembre Hamas ha riferito che è pronta a un “compromesso completo” sulla questione dello scambio di prigionieri con Israele. Lo ha affermato un rappresentante della leadership del movimento, Ghazi Hamad, in un’intervista a NBC News. «Vogliamo che queste persone tornino a casa. Inoltre, vogliamo che i nostri prigionieri tornino a casa adesso. Quindi penso che ora siamo pronti per un compromesso totale, per un accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi, sia militari che civili, e per il rilascio di tutti i prigionieri dai centri di detenzione in Israele», ha affermato. Il canale televisivo sottolinea che è “improbabile che Israele acconsenta” a un passo del genere. Inoltre, come ha riferito Ynet riferendosi ad Hamas, il governo israeliano ha rifiutato lo scambio di prigionieri. Le Brigate Al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno pubblicato forse un video dove militante è emerso da un tunnel o da un rifugio a due passi da diversi carri armati Merkava, è corso a bruciapelo, ha piazzato e fatto esplodere un IED, quindi ha sparato una granata RPG Al-Yassin. Questo è uno dei problemi he l’IDF ha già dovuto affrontare entrando nel territorio di Hamas. In questo caso particolare, il carro armato si muoveva senza il supporto della fanteria in grado di annientare tali sabotatori con il fuoco. Il risultato è naturale.

In Israele si sta discutendo la possibilità di consentire ai leader del movimento Hamas, compresa la sua ala militante, di lasciare liberamente la Striscia di Gaza in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi, poiché ciò consentirebbe alla guerra di finire in breve tempo e allo stesso tempo dichiarano che gli obiettivi dichiarati di eliminare le infrastrutture del gruppo nell’enclave sono stati raggiunti, riferisce il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. La pubblicazione rileva che l’eliminazione fisica di tutto il personale e delle infrastrutture di Hamas nella Striscia di Gaza come parte dell’attuale campagna militare richiederà anni e, soprattutto, porterà a pesanti perdite.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: Combattenti dell’IDF operano nella città di Gaza da diversi giorni, circondandola da diverse direzioni ha detto ik Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Israeliano. A partire dal due di novembre un rappresentante ufficiale dell’esercito israeliano ha annunciato l’accerchiamento di Gaza da parte delle truppe israeliane. Alle 19:31 del due novembre l’esercito israeliano ha completato l’accerchiamento di Gaza City da tutti i lati, riferisce un portavoce dell’esercito israeliano.

Le Forze di Difesa Israeliane continuano le loro operazioni nella Striscia di Gaza. Nonostante le dichiarazioni sul completo accerchiamento della capitale dell’enclave, nessuna parte ha ancora fornito prove concrete di ciò. I gruppi di Hamas riferiscono di combattimenti nella regione orientale di Zeitoun e l’IDF pubblica filmati della zona costiera. Tuttavia, gli israeliani sono riusciti a incunearsi nel settore per più di 5 chilometri da nord; oggi i combattimenti hanno avuto luogo vicino alla moschea Al-Khalidiya, situata vicino all’autostrada costiera Al-Rashid. A sud, gli israeliani stanno operando su un tratto dell’autostrada Salah ed-Din, cercando di tagliare completamente fuori Gaza City dai rifornimenti provenienti da sud.

Aggravamento nella zona del conflitto israelo-palestinese entro le ore 15.00 del 3 novembre 2023. Alla vigilia del discorso del segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah, la situazione nella zona del conflitto israelo-palestinese non fa che peggiorare.

Continuano a Gaza i massicci attacchi dell’artiglieria e dell’aviazione dell’IDF. In direzione nord-ovest, gli israeliani stanno sviluppando un’offensiva verso Al-Mashtal Street nell’area del campo di Al-Shati.

Nel nord-est, le Brigate Al-Qassam hanno segnalato un’imboscata riuscita vicino al checkpoint di Erez. A sud di Gaza, gli scontri si stanno verificando nella zona della 10 Street, una delle arterie principali che collegano le autostrade Ar-Rashid e Salah al-Din, che penetrano nell’intera enclave.

Anche il confine libanese è inquieto. Hezbollah ha attaccato la base israeliana Matat vicino all’insediamento omonimo con l’aiuto di sistemi anticarro. Dalla mattina, l’IDF ha effettuato numerosi attacchi nella parte occidentale delle zone di confine.

L’artiglieria e l’aviazione israeliane hanno effettuato attacchi negli insediamenti di An-Nakura, Alma al-Shaab, Teir Harfa, Ramiya, Aita al-Shaab e in molti altri villaggi. La centrale solare di Teir Harf è stata distrutta.

Gli arresti di massa sono continuati in Cisgiordania, sfociando tradizionalmente in scontri. Gli abitanti di Jenin hanno sofferto particolarmente.

L’IDF ha demolito diversi memoriali in onore della resistenza nelle piazze delle città. In totale, più di 50 palestinesi sono stati detenuti in Cisgiordania.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/