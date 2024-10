ISRAELHAMASWAR. Naim Qassem: inizia la guerra dei più coraggiosi. Minacce dirette a Netanyahu. Bombardamenti a Baalbek. Portolano in Israele

Il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’ONU, Linda Thomas-Greenfield ha dichiarato: “Gli Stati Uniti ritengono che Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, non sia idonea all’incarico. Le Nazioni Unite non dovrebbero tollerare l’antisemitismo da parte di un funzionario incaricato di promuovere i diritti umani”.

L’Ambasciatore americano in Iraq, Alina Romanowsky: “non abbiamo partecipato all’attacco di Tel Aviv all’Iran”. Nel mezzo delle discussioni sulla violazione dello spazio aereo iracheno da parte di Israele per attaccare l’Iran con l’approvazione degli Stati Uniti, l’ambasciatrice Romanowsky ha detto: “Non abbiamo preso il controllo dei cieli dell’Iraq e non siamo stati coinvolti nell’attacco di Tel Aviv”.

Il Pentagono ha avvertiamo Israele di una possibile risposta da parte dell’Iran, tutti dovrebbero essere preparati per un’emergenza. Nel caso in cui l’Iran intraprenda qualche azione per attaccare Israele, noi ci impegneremo a difendere Israele.

Il Ministro della Difesa iraniano, Mohammed-Reza Gharaei Ashtiani: “torturato, il nemico Israele ha tentato di danneggiare i sistemi di difesa aerea iraniani, ma ha fallito e ha ottenuto scarso successo. L’affermazione che l’entità sionista ha distrutto le nostre difese è un’affermazione banale”. L’ IRGC invece fa sapere: “La terza operazione True Promise 3 si avvicina e la leadership militare iraniana ha già identificato 80 obiettivi militari nelle profondità del territorio israeliano”.

Nel pomeriggio del 29 ottobre, il Ministero della Difesa austriaco ha riferito che otto soldati austriaci dell’UNIFIL sono rimasti feriti quando un razzo è stato lanciato contro il campo di al Naqoura. Il razzo che ha colpito il quartier generale dell’UNIFIL a Naqoura è stato lanciato da nord, apparentemente da Hezbollah o da un gruppo affiliato.

Sempre nel tardo pomeriggio del 29 ottobre le forze di difesa israeliane hanno effettuato diversi attacchi vicino al confine nell’area di Quneitra, nel sud della Siria.

Il capo di stato maggiore dell’IDF Halevi ha minacciato l’Iran durante la visita alla base aeronautica di Ramon: “Se l’Iran commette un errore e lancia un’altra salva di missili contro Israele, sapremo di nuovo come raggiungere l’Iran, con capacità che questa volta non abbiamo utilizzato”. I media arabi citano il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Yoel Smotrich: “La guerra nel nord [del Libano] finirà prima della fine dell’anno”.

Il nuovo Segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha tenuto il suo primo discorso. Dopo aver ringraziato per la sua nomina, e aver commemorato i leader che lo hanno preceduto nell’incarico ha detto: Colui che ha ucciso il nostro Segretario generale voleva sconfiggere lo spirito di resistenza dentro di noi e spezzare la volontà di jihad, ma il suo sangue continuerà a bollire nelle nostre vene e aumenterà la nostra determinazione a proseguire su questa strada”.

“Il mio programma di lavoro è una continuazione del programma di lavoro del nostro leader, Sayyed Hassan Nasrallah, in tutti i campi politici, jihadisti, sociali e culturali. Continueremo a implementare il piano di guerra che Sayyed Nasrallah ha sviluppato con la leadership della resistenza e rimarremo sulla strada della guerra all’interno delle direzioni politiche tracciate”. “Il supporto a Gaza era necessario per affrontare il pericolo di “Israele” per l’intera regione dalla porta di Gaza e per il bene del popolo di Gaza e tutti devono sostenerli”.

Naim Qassem continua: “Gli israeliani stavano pianificando di effettuare un attacco importante contro Hezbollah l’11 ottobre 2023, solo tre giorni dopo che Hezbollah era entrato in guerra, ma gli Stati Uniti avevano detto loro di non farlo, ma l’intenzione c’era”. […] “Le risoluzioni internazionali non hanno rimosso ‘Israele’ dalla nostra terra, ma la resistenza sì”. […] “Questa non è semplicemente una guerra israeliana contro il Libano e Gaza, questa è una GUERRA MONDIALE americano-israeliana per eliminare il nostro popolo dall’intera regione”. E ancora: Naim Qassem: “Siamo un progetto indipendente. Per quanto riguarda la Repubblica islamica dell’Iran, ci sostiene per il nostro progetto, ci sostiene per il nostro bene. Quando liberiamo un territorio, stiamo liberando un territorio iraniano? No. Noi combattiamo per il Libano. L’Iran non ci chiede nulla”. “Vari gruppi di resistenza, come in Iraq e Yemen, stanno anche intraprendendo azioni proprie per supportare la resistenza”. […] “Israele sta sottovalutando la nuova generazione di leader, i nostri leader sul campo sono esperti e hanno esperienza sul fronte e in Siria”.[…] “Abbiamo deciso di chiamare questa guerra ‘La battaglia dei più coraggiosi”. “Sarete inevitabilmente sconfitti perché la terra è nostra e la nostra gente è unita attorno a noi. Quindi lasciate la nostra terra per ridurre le vostre perdite o pagherete un prezzo senza precedenti.” Qassem agli USA: “Non vedrete la sconfitta della resistenza, nemmeno nei vostri sogni.” “Come siamo stati vittoriosi nel 2006, saremo vittoriosi ora”. […] “La sala operativa della resistenza ha documentato le perdite del nemico mentre era solo in prima linea. La nostra resistenza è leggendaria ed è la scuola delle Freedom Generations”. […] “ Netanyahu questa volta è sopravvissuto, ‘e forse il suo momento non è ancora arrivato’”.

In un comunicato IDF, il Capo di Stato Maggiore israeliano incontra il Capo di Stato Maggiore della Difesa Italiano, Luciano Portolano. I due hanno discusso dei recenti eventi operativi e della situazione della sicurezza, con particolare attenzione all’operazione contro le attività di Hezbollah in Libano. Hanno anche discusso della necessità di salvaguardare la sicurezza del personale ONU impiegato nella missione UNIFIL, che opera ai sensi della UNSCR 1701.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 30 ottobre.

Il corrispondente di Channel 1, Nitzan Shapira ha riferito: “Sono rimasto ferito stasera durante un’attività con la mia squadra in Libano durante il nostro servizio di riserva e mi sono rotto una gamba, è stato un evento abbastanza complicato, ci sono volute ore per evacuare i feriti e non è stato facile”. Hezbollah afferma di aver abbattuto un altro UAV israeliano Hermes-900, apparentemente utilizzando MANPADS.

Nella giornata del 30 ottobre un rappresentante dell’IDF ha lanciato un appello ai residenti di Baalbek affinché lascino l’area. Il governatore di Baalbek, Bashir Khoder, ha detto che tra i residenti c’è il panico e che stanno ora organizzando l’evacuazione. In un’intervista con Sky News Arabic, Khoder ha aggiunto che molti se ne sono andati diverse settimane fa, e molti sono rimasti in diverse aree delle loro case, che erano considerate sicure. La situazione è cambiata un’ora fa, quando l’IDF ha emesso una mappa e un avviso di evacuazione e le autorità hanno disposto che tutti i residenti se ne andassero per garantire la loro sicurezza”. Area da evacuare: Baalbek, Ain Bourday e Douris. Secondo Al-Akhbar, un numero significativo di residenti di Baalbek si sta rifugiando nel sito archeologico di Baalbek per proteggersi da potenziali attacchi aerei minacciati dall’esercito israeliano contro la città e la sua regione. A partire dalle ore 15:00 sono iniziati i bombardamenti israeliani.

Nel nord di Israele, registrati feriti a Metula dopo l’arrivo di un razzo sparato dal Libano. Le sirene hanno suonato nell’area dell’Alta Galilea Sharon e Menashe, nell’area della Galilea occidentale HaMifrats, HaAmakim, intercettato missile terra aria. Caduta di UAV a Nahariya. L’UAV è stato scoperto nei sistemi dell’IDF poco prima della caduta. L’incidente è in fase di revisione. Sirene suonate nelle aree di Sharon e Menashe. Nuovi lanci a Haifa contro la base a Tira al-Karmel nel suddetta città.

L’IDF, ISA, l’IAF hanno condotto un attacco contro uomini di Hamas e del Jihad islamico che stavano conducendo attività all’interno dell’area umanitaria di Khan Yunis. Le truppe dell’IDF continuano l’attività operativa nell’area di Jabaliya nel nord di Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

