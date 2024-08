ISRAELHAMASWAR. Mossad: Sinwar gira per le strade di Gaza. Gli Usa lavorano “febbrilmente” per un cessate il fuoco

Yahya Sinwar, il capo del Politburo di Hamas, si è “vestito da donna” mentre si nascondeva tra la popolazione di Gaza fuori dalla rete di tunnel del gruppo terroristico nella Striscia di Gaza, riportava domenica scorsa il britannico Daily Express, citando fonti dell’intelligence israeliana.

Il New York Times sempre domenica, citando funzionari americani e israeliani, ha riferito che Sinwar potrebbe aver lasciato i tunnel in cui si era nascosto in diverse occasioni nell’ultimo anno.

Secondo quanto riferito, Sinwar si è spostato da un posto all’altro nella Striscia di Gaza per stare al passo con gli sforzi israeliani di dargli la caccia, riporta il Jerusalem Post.

Non c’è stato alcun accordo nei colloqui di cessate il fuoco di Gaza del Cairo: né Hamas né Israele hanno accettato i compromessi presentati dai mediatori. Un alto funzionario statunitense, tuttavia, ha descritto i colloqui come “costruttivi”, affermando che sono stati condotti con uno spirito da tutte le parti per raggiungere “un accordo finale e attuabile”.

“Il processo continuerà nei prossimi giorni attraverso gruppi di lavoro per affrontare ulteriormente le questioni e i dettagli rimanenti”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che i team sarebbero rimasti al Cairo.

Parlando in una conferenza stampa ad Halifax, in Canada, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha affermato che Washington stava lavorando “febbrilmente” al Cairo per garantire un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi.

Stando ad Al Manar, la Resistenza islamica ha continuato lunedì ad attaccare le forse israeliane.

Le operazioni di aiuti umanitari delle Nazioni Unite a Gaza si sono fermate lunedì dopo che Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione per Deir al-Balah nella Striscia di Gaza centrale domenica sera, le operazioni delle Nazioni Unite non sono state formalmente sospese.

Le Nazioni Unite hanno trasferito le loro principali operazioni di comando per la Striscia di Gaza e la maggior parte del personale delle Nazioni Unite a Deir al-Balah dopo che Israele aveva ordinato l’evacuazione di Rafah nel sud di Gaza.

Doha News riporta che il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che la risposta del suo paese all'”attacco terroristico israeliano a Teheran è definitiva e sarà ponderata e ben calcolata”.

Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha visitato l’Iran lunedì. In una dichiarazione, il ministero degli esteri del Qatar ha affermato che lo sceicco Mohammed, che è anche ministro degli Esteri dello stato del Golfo, ha incontrato il neo-nominato ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.

Entrambe le parti hanno discusso delle tensioni regionali, degli sviluppi nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi e delle ultime iniziative di mediazione volte a raggiungere un cessate il fuoco nell’enclave.

Lo sceicco Mohammed e Araghchi hanno anche sottolineato l’importanza di porre fine alla guerra nella Striscia e ai crimini di Israele contro i palestinesi.

Ds canto suo, Hamas ribadisce il sostegno alla precedente proposta di Biden al Cairo

In un discorso televisivo poche ore dopo l’attacco di rappresaglia, il segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah ha confermato che il gruppo ha lanciato 340 razzi verso Israele, inclusa la base di Galilot, sede del Mossad, il servizio di intelligence israeliano.

Nasrallah ha osservato che la rappresaglia è stata ritardata per diversi motivi, inclusi i colloqui di cessate il fuoco a Gaza: ”Il nostro obiettivo […] è porre fine all’aggressione a Gaza, quindi gli abbiamo dato abbastanza opportunità, ma dopo tutto questo tempo, è chiaro che Netanyahu sta ponendo nuove condizioni e gli americani stanno lavorando con lui e tutto questo è una perdita di tempo, quindi non c’era motivo di ritardare ulteriormente”, ha detto Nasrallah.

Nel frattempo, lunedì, il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che la risposta del suo Paese all'”attacco terroristico israeliano a Teheran è definitiva e sarà ponderata e ben calcolata (…) Non temiamo l’escalation, ma non la cerchiamo, a differenza di Israele”, ha affermato Araghchi su X, in seguito a una telefonata con il suo omologo italiano Antonio Tajani.

Araghchi ha anche tenuto delle telefonate con i suoi omologhi in Arabia Saudita, Egitto e Turchia tra sabato e domenica.

Un generale di divisione israeliano della riserva ha denuncia la gestione della guerra con Hamas da parte di Netanyahu in una intervista su Abc News. Noam Tibon, che ha difeso un kibbutz durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre, definisce l’approccio di Netanyahu alla guerra “più politico e non nel migliore interesse del raggiungimento di un cessate il fuoco”.

Stando poi a un sondaggio reso pubblico il 26 agosto del Pew Research Center, la maggior parte degli adulti israeliani non pubblica o condivide online argomenti politici e sociali, inclusa la guerra tra Israele e Hamas. Il sondaggio è stato condotto dal 3 marzo al 4 aprile 2024.

Inoltre almeno la metà degli adulti israeliani afferma che alcuni tipi di post sui social media relativi alla guerra non dovrebbero essere consentiti, come contenuti grafici, che incitano alla violenza o esprimono sostegno ad Hamas.

Brucia nel Mar Rosso la petroliera battente bandiera greca attaccata dai ribelli Houthi dello Yemen nel Mar Rosso, ma non ha causato ancora una perdita di petrolio, ha affermato il comando navale dell’Unione Europea.

L’attacco alla Sounion segna l’assalto più grave da settimane da parte degli Houthi, che continuano a prendere di mira le navi che attraversano il Mar Rosso a causa della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

Le immagini pubblicate dall’operazione UE Aspides hanno mostrato del fumo che si alzava da più punti lungo il ponte della Sounion. Si potevano vedere incendi bruciare in almeno nove punti diversi sul ponte della nave, che era stata caricata con 150.000 tonnellate di petrolio greggio iracheno, circa 1 milione di barili. Alcune fiamme sono apparse vicino ai portelli dei serbatoi di petrolio della nave.

E adesso uno sguardo alle operazioni militari di Gaza.

Nel corso della giornata, l’IAF ha colpito le strutture militari di Hezbollah nelle aree di Kfarkela e Tayr Harfa nel Libano meridionale. Inoltre, l’artiglieria dell’IDF ha colpito nelle aree di Chebaa e Ayta ash Shab nel Libano meridionale.

A Gaza, l’Idf ha trovato un deposito di armi in una casa alla periferia di Deir al-Balah. Inoltre gli israeliani hanno localizzato e smantellato un percorso sotterraneo di Hamas lungo circa 700 metri, localizzando munizioni, missili anticarro, giubbotti militari e coltelli conservati.

Nel pomeriggio sono suonate le sirene a Malkia, ad Ayelet Hashahar, nel nord di Israele.

In una dichiarazione, Hezbollah ha annunciato che i combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira l’equipaggiamento di spionaggio nel sito di Ramya con un drone alle 14:00 di lunedì 26 agosto. I droni d’assalto hanno violato lo spazio aereo palestinese e hanno raggiunto Ayelet Hashahar nell’Alta Galilea.

I jet da guerra e i droni militari israeliani hanno lanciato diversi raid aerei su città e paesi nel Libano meridionale: un raid aereo con i droni ha preso di mira un’auto nella città di Sidone quando il funzionario di Hamas Nidal Hlayhel Abu Omar stava per salirci sopra. È rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Inoltre, i jet da guerra israeliani hanno lanciato raid aerei alla periferia di diverse città nel Libano meridionale, tra cui Zawtar, Alman, Kfarkila, Mays Al-Jabal e altre.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio