ISRAELHAMASWAR. Mosca: il Medio Oriente non è più priorità. Siria e Israele ai ferri corti, attacchi in Libano. Yemen: si prepara la guerra agli Houthi

Punti di frizioni cominciano a emergere negli Stati Uniti tra Agenzie Usa e quelle Israeliane. L’ex agente della CIA John Kiriakou descrive come il governo israeliano sia così invadente e tossico, persino nei confronti dei suoi alleati, da aver messo l’intera comunità dell’intelligence contro di loro. A suo dire, non ha incontrato nessuno a Langley che sostenesse Israele.

Il primo Ministro di Israele oggi è in udienza per il suo processo per corruzione. E su di lui arrivano critiche anche dal mondo militare. Secondo la Radio dell’esercito israeliano, citando Eisenkot ex capo di Stato Maggiore: “L’apparato di sicurezza ha elaborato un piano nel corso degli anni per sconfiggere Hamas, ma Netanyahu lo ha approvato in modo imperfetto e non è stato attuato.”

Secondo il Diyar Newspaper: Diversi politici e personalità dei media che hanno incontrato l’ambasciatore russo a Beirut sono rimasti sorpresi dall’adozione da parte di Mosca di una politica di non coinvolgimento in alcun confronto con gli interessi americani nella regione. Anche se ciò significa ritirarsi dalla Siria, se non si raggiunge un’intesa con la nuova autorità sulla natura delle relazioni emergenti. Il colloquio è stato chiaro: l’attenzione, ora e in futuro, ruota attorno alla vitale sfera russa in Europa e Asia, e il Medio Oriente non è più una priorità nella strategia russa, ed è per questo che a quelle persone è stato consigliato di “non scommettere su di noi”.

i24 News riferisce che il “Comandante delle Forze di Terra, Generale Nadav Lotan, ha rilasciato dichiarazioni durante una conferenza a porte chiuse davanti a circa 100 partecipanti, attaccando la decisione del Ministro della Difesa di annullare la nomina del Colonnello (Ris.) German Geltman. Secondo alcune fonti, il Comandante delle Forze di Terra ha affermato ai partecipanti che la decisione del Ministro della Difesa era “spregevole”, mentre altri hanno riferito che avrebbe affermato: “È incredibile! Come osano interferire nei nostri affari?” A seguito di queste dichiarazioni, il Capo di Stato Maggiore ha ordinato un’indagine sulla questione.

Il Ministro israeliano per gli Affari della Diaspora, Amichai Chekli, sui cori dell’esercito siriano a sostegno di Gaza: “La guerra è inevitabile”. A queste parole fanno eco quelle del ministro Katz che in risposta alla domanda “Consideri Jolani un terrorista?” Uno dei leader della zona mi ha detto che Jolani ha superato i quarant’anni. Dopo quest’età, non cambiamo molto. Lui, in sostanza, è un terrorista. Dobbiamo essere preparati a qualsiasi sviluppo”.

La pagina di Tzvi Yeheskeli: “Da un anno ormai seguiamo le brigate di Al-Qaeda nell’esercito del Golan, che massacrano e uccidono alawiti e drusi, mentre il loro leader sorride al mondo. Erdogan sta preparando l’esercito siriano per il giorno in cui scenderà al confine con Israele, e noi dobbiamo prepararci. Tutti i colloqui di pace con Trump sono solo una copertura e una jihad nascosta, che spiana la strada alla tempesta che stanno pianificando. Non dovremmo pensare che un accordo risolverà tutto. Al contrario, l’accordo ci legherà le mani e darà loro il tempo di realizzare il loro sogno. Alla fine, cantano “Khyber Khyber ya Yahud” (lo slogan islamico contro gli ebrei), quindi forse questa volta dovremmo credergli”.

Il quotidiano Yedioth Ahronoth solleva la questione libanese:”Hezbollah non risponde agli attacchi israeliani perché sta ricostruendo le sue capacità di combattimento. Si sta preparando per il lungo termine, quando prevede di sferrare un duro colpo per cambiare le regole di ingaggio”.

Kan invece riiferisce che il membro della Knesset Tzvi Hauser: “Hamas violerà l’accordo. Israele deve prepararsi alla continuazione della guerra”.

Pagina di Al-Mogher Boukier: Israele invia un messaggio forte ai mediatori: “La Jihad Islamica sa dove è detenuto Rani Goueli. Senza il suo ritorno, non ci saranno progressi verso la fase successiva”.

Gran parte della Striscia di Gaza è stata ridotta in macerie, il suo territorio è disseminato di 68 milioni di tonnellate di detriti e la sua bonifica costerà più di 1.000 miliardi di dollari, ha riportato il Wall Street Journal. A seguito di migliaia di attacchi aerei israeliani, combattimenti terrestri ed esplosioni controllate, oltre 123.000 edifici sono stati distrutti nell’enclave e altri 75.000 sono stati danneggiati in varia misura. Si tratta dell’81% di tutti gli edifici della Striscia.

Sono emerse segnalazioni di costruzione di una nuova barriera al confine tra Giordania e Israele.

Circa 19 libanesi sono stati rapiti dalle forze di sicurezza siriane per aver introdotto carburante in Siria. Anche se la Siria ha bisogno di carburante e la gente ne ricava profitti, i rapiti sono a scopo di estorsione. Le forze di sicurezza siriane chiedono 150.000 dollari per liberare gli ostaggi libanesi. Tuttavia, questo fa parte di un accordo di scambio di prigionieri a cui sta lavorando l’Inviato speciale americano per scambiare questi libanesi con siriani e terroristi all’interno delle carceri libanesi.

In primo piano, sulla social sfera negli scorsi giorni è apparso un video in cui Luna Al-Shibl una delle consigliere più fidate e influenti del presidente Bashar al Assad, fino alla sua morte in un “incidente d’auto” (generalmente ritenuto un assassinio) nel luglio 2024 scherzava e dileggiava le relazioni tra Siria- Russia, Siria -Iran, Siria e siriani in auto con l’ex presidente Bashar al Assad

Il video pubblicato per la prima volta da Al-Arabiya, mostra Luna Al-Shibl seduta in auto con Assad dopo l’offensiva di Ghouta nel 2018, mentre prende in giro Hezbollah, insulta i comandanti dell’esercito siriano e scherza sulla Russia. Il video è diventato immediatamente virale, sollevando dubbi sulla sua lealtà e su possibili spie di alto rango nel governo di Assad.

Due mesi prima della sua morte, avvenuta nel luglio 2024, su richiesta dell’Iran, Assad rimosse Al-Shibl e suo marito dal comitato centrale del partito Ba’ath, e le sue responsabilità furono ridotte, dopo che si seppe che aveva trasmesso alla Russia informazioni sensibili sugli incontri siro-iraniani. Suo fratello, il generale di brigata Mulham Al-Shibl, è stato arrestato dall’intelligence siriana per aver collaborato con Israele e aver fornito informazioni su un incontro tra leader iraniani e di Hezbollah presso il consolato iraniano a Damasco, che portò all’attacco israeliano nell’aprile 2024.

Durante la parata militare siriana a Damasco si sono elevati cori a sostegno di Gaza e contro Israele, che riflettono il crescente sentimento di ostilità nell’opinione pubblica siriana a causa dei continui attacchi israeliani sui territori siriani e delle ripetute minacce lanciate dai funzionari israeliani contro il governo di Damasco.

Sameyeh Najafabadi, membro del Parlamento che rappresenta ufficialmente la comunità ebraica iraniana, è stato convocato dal Ministero dell’Intelligence iraniano per essere interrogato. Il Ministero dell’Intelligence ha informato Najafabadi che un gran numero di ebrei iraniani stava seguendo l’account dell’IDF e altre pagine filo-israeliane sui social media, e alcuni di loro lasciavano “commenti problematici” (presumibilmente a sostegno di Israele).

Secondo Najafabadi, dopo diverse trattative e colloqui con il Ministero dell’Intelligence, le autorità iraniane hanno deciso di non intraprendere azioni contro la maggior parte di queste persone per ora. Tuttavia, osserva che questo è un ultimo avvertimento alla comunità ebraica, affermando che tutti devono smettere di seguire gli account dell’IDF e di “Israele in Farsi” (e simili) o rischiare di essere arrestati d’ora in poi, affermando: “Se non li smettete di seguire e non cancellate i commenti, diventerà un caso legale e non potrò aiutarvi”.

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti da Israele aggiornato alle 12:00 del 10 dicembre. Droni americani hanno effettuato un attacco nella provincia di Marib, in Yemen uccidendo due importanti figure dell’organizzazione di al-Qaeda. La sera di lunedì 8 dicembre, droni militari statunitensi hanno preso di mira una motocicletta nei pressi di una fattoria nella zona di al-Hadhun, a nord-est della città di Marib. Nell’attacco sono morti Abu Ubaidah al-Hadhrami, comandante sul campo di al-Qaeda, e Anis al-Hasili, un alto funzionario dell’intelligence e della sicurezza del gruppo.

Al-Hadhrami era un membro di spicco della branca yemenita di al-Qaeda, noto per aver pubblicato un opuscolo intitolato “Così siamo stati uccisi in nome del Jihad” in cui criticava le azioni dell’ISIS contro al-Qaeda. Negli ultimi mesi, si era anche impegnato in attività a sostegno di Gaza. Anis al-Hasili, nel frattempo, era un alto funzionario dell’intelligence di al-Qaeda e manteneva stretti legami con Mabkhout bin Aboud al-Sharif, capo dell’organizzazione del Partito Islah a Marib. Negli ultimi due decenni, sono state condotte più di 386 operazioni contro membri di al-Qaeda in Yemen.

Il Consiglio di Transizione Meridionale dello Yemen, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, ha iniziato a ritirare le sue forze dalle regioni di Hadhramaut e al-Mahrah, nello Yemen orientale. Nel frattempo, le Forze dello Scudo Nazionale, sostenute dall’Arabia Saudita, continuano ad ammassarsi nelle regioni settentrionali dello Yemen. In vista di uno scontro con gli Houthi.

Esercitazioni ad Al-Qaa, Aakoura e nella fattoria di Hanoush da parte dell’esercito libanese. A seguire un riepilogo degli attacchi israeliani sul territorio libanese del 9 dicembre 2025. L’artiglieria israeliana ha lanciato proiettili illuminanti ai margini della città di Yaroun. Attacco con mitragliatrici da parte di Israele dalla postazione di recente sviluppo sulla collina di Hammams verso i margini della città di Khiam e dalla postazione di Ruwaisat al-Alam verso i margini della città di Kfar Shouba.

E ancora raffiche di mitragliatrici verso l’area di Ras Naqoura. Le forze Israeliane hanno fatto esplodere diversi edifici nelle ore dell’alba a “Wadi al-Asafir”, nel quartiere meridionale della città di Khiam. Una forza israeliana si è infiltrata nel centro della città di Adissa e ha fatto esplodere una casa vicino alla piazza del municipio sulla strada principale. L’aviazione israeliana ha bombardato la valle situata tra le due città di Azzah e Roumine. L’aviazione israeliana ha lanciato una serie di raid sull’area di Safi nelle alture di Iqlim al-Tuffah. Secondo account libanesi, Israele si prepara a fare del sud del Libano una zona commerciale per Israele.

L’Associazione dei Prigionieri Palestinesi a Gaza sostengono che le IDF hanno arrestato e condotto indagini sul campo su oltre 100 palestinesi in Cisgiordania e ne hanno arrestati circa 200. A Gaza i mezzi delle IDF stanno avanzando verso la rotonda di Bani Suhaila, a est di Khan Yunis.

Il sindaco di Gaza ad Al-Jazeera: “La bassa pressione ha causato un innalzamento del livello dell’acqua allagando rifugi e bloccando le strade”.

