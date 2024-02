ISRAELHAMASWAR. Mar Rosso, Houthi e Pax Americana. Aspides entra nel conflitto sottovoce

Mentre continuano le operazioni della coalizione americana nel Mar Rosso, il responsabile della politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha annunciato una missione simile, ma indipendente, per l’Unione Europea, chiamata Aspide, il cui scopo è “proteggere le navi in mare aperto nel Mar Rosso”, Il 5 febbraio, L’Unione Europea ha chiesto all’Italia di fornire l’Ammiraglio Ufficiale che guiderà la missione Aspides.

L’intenzione è quella di contrastare il movimento “Ansar Allah”, che affermava di voler imporre un blocco navale alle navi che passano dal Mar Rosso dirette in Israele o di proprietà di israeliani, con l’obiettivo di fermare la guerra a Gaza.

Le operazioni navali nel Mar Rosso sono legate, in larga misura, al controllo delle rotte marittime e delle rotte strategiche. La storia dopo tutto indica che il controllo dei mari e delle rotte marittime è stato un motivo principale dell’egemonia britannica nel mondo e motivo del successo della cosiddetta Pax Britannica, o nell’antichità della potenza navale ateniese.

Il secolo della “Pax Britannica” (1815-1914), o “Pace d’Europa”, quando la Gran Bretagna raggiunse il suo apice come potenza egemone, fu visto come la prova che agire come “equilibratore dall’esterno del conflitto” poteva essere un’eccellente strategia generale per mantenere il potere.

Gli studi indicano che la capacità della Gran Bretagna di costruire un impero globale nel corso dei secoli XVIII e XIX fu possibile grazie alla sua superiorità navale. Durante quel periodo, la politica estera britannica si basava in gran parte sulla cosiddetta strategia del “governo delle onde”, una strategia che richiedeva lo sviluppo di una potente flotta per difendere gli interessi britannici in tutto il mondo, in particolare le sue colonie e le rotte commerciali, oltre alla flotta reale. Marina che controlla le vie d’acqua. Azione strategica per sostenere gli interessi britannici.

Secondo alcuni analisti ora questo dispiegamento marittimo per il controllo delle vie d’acqua sarebbe nel mirino degli Stati Uniti. Il Medio Oriente è una regione di importanza strategica, soprattutto nel Golfo e in Bab al-Mandab, l’ingresso meridionale del Mar Rosso, e nell’Oceano Indiano, dove appunto passano rotte commerciali marittime importanti. Il mirino statunitense potrebbe essere paragonato, forse, al tentativo di cercare di esercitare un’influenza globale simile a quella della Gran Bretagna durante la Pax Britannica.

Ma la differenza tra la “Pax Britannica” e il tentativo degli Stati Uniti di imporre un modello simile, una “Pax Americana”, è nei costi mostruosamente elevati dati i fronti in cui è attualmente impegnata l’America.

Studi storici sottolineano che, anche durante le guerre napoleoniche, quando la Gran Bretagna fu costretta a confrontarsi e frenare la potenziale ascesa di altre grandi potenze europee, mantenne una strategia di “isolamento” che la aiutò a mantenere la sua influenza. Nigel Jones, uno degli storici più importanti in questo contesto, ha riassunto la grande strategia britannica nel diciannovesimo secolo, affermando che “la Gran Bretagna, che governava le onde del mondo, si accontentava di occuparsi dei suoi affari ai margini dell’Europa e di concentrare i suoi interessi sforzi e attenzione alla ricchezza e alla prosperità e al sostegno dell’industria vittoriana. Il suo impero governava un quarto del globo”, mentre gli europei erano impegnati a combattere e bilanciare il potere tra di loro.

Pertanto, nel corso del XIX secolo, l’egemonia britannica non si basò sulla strategia dell’“equilibrio di potere”, che gli Stati Uniti d’America cercano oggi di attuare, cercando di impedire che qualsiasi potenza appaia sulla scena mondiale.

Alla fine, la strategia seguita dall’amministrazione Biden, che è impegnata a sostenere l’Ucraina contro la Russia, si è affrettata a contenere la Cina stabilendo alleanze nei suoi dintorni geografici e circondandola di basi militari, oltre al costoso impegno nel conflitto. Ed ora il Medio Oriente per difendere Israele e consolidarlo come base richiede uno sforzo economico importante, che forse gli Stati Uniti non possono perseguire a lungo.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

