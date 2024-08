ISRAELHAMASWAR. L’Iran vuole vendicare Haniyeh, ma teme un attacco nucleare

L’Iran non ha rinunciato alle sue promesse di vendetta e lo ha ribadito in due diverse interviste apparse sui media. La prima è quella all’Ambasciatore iraniano in Serbia, Rashid Hassanpor Baei, che ha detto: “La guerra come questione d’onore. L’Iran in prima linea nella lotta all’egemonia”

“Non c’è dubbio che Israele intende sfidare un conflitto più ampio che trascinerà l’America in una guerra contro l’Iran. Tuttavia, la Repubblica Islamica dell’Iran rappresenta la prima linea di difesa nella regione contro le ingiustizie, contro i crimini e contro tutto ciò che Israele ha fatto”.

“L’omicidio del leader di Hamas Ismail Haniyeh, ospite nella capitale iraniana alla cerimonia di presentazione del neoeletto presidente Massoud Pezheshkian, è la scintilla che potrebbe accendere un enorme incendio in Medio Oriente. I leader occidentali e i loro media sostengono che il confronto decennale tra Iran e Israele è una potenziale causa di guerra nella regione con conseguenze imprevedibili”.

L’ambasciatore iraniano in Serbia, Rashid Hasanpour Baei, ha confermato che la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha alzato la “bandiera rossa della vendetta” e ha sottolineato che sarà l’Iran stesso a decidere quali saranno le componenti qualitative e quantitative della risposta essere, così come quando sarà dato, rispettando tutti i principi della politica internazionale e tenendo conto degli interessi inerenti alla Repubblica Islamica dell’Iran.

In un’intervista ad Al Mayadeen, l’ex diplomatico iraniano Amir al-Mousawi ha affermato che l’Iran è minacciato di un attacco nucleare. Al-Musawi ha sottolineato che il Paese ha confermato che qualsiasi attacco nucleare riceverà una risposta proporzionata. Secondo al-Musawi, coloro che hanno trasmesso minacce hanno ricevuto una risposta molto più forte.

Inoltre, ha invitato le persone a ignorare le affermazioni infondate sulla presunta “codardia” iraniana diffuse sui social network. Al-Musawi ha concluso il suo discorso affermando che l’Iran è pienamente preparato ad affrontare l’entità sionista insieme ai suoi alleati con tutta la forza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

