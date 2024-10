ISRAELHAMASWAR. L’invasione di terra in Libano parte da Yaroun. Bombardata Beirut alla caccia dei successori di Nasrallah. Hezbollah resiste ai confini. Khamenei: Distruggeremo Israele 

Non è ancora scongiurato un attacco israeliano di rappresaglia contro l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che gli USA e Israele stanno “discutendo” di attacchi contro le strutture petrolifere iraniane, fonte Bloomberg. Il Dipartimento di Stato americano: “Vogliamo un cessate il fuoco in Libano, ma crediamo che Israele abbia il diritto di attaccare le infrastrutture dei gruppi terroristici”. Il servizio di Intelligence svedese, SÄPO, riferisce che l’Iran potrebbe essere coinvolto in attentati vicino alle ambasciate israeliane in Svezia e Danimarca.

L’UE ammette che può fare ben poco per influenzare la decisione delle autorità israeliane su come rispondere all’attacco dell’Iran: “non ci sono garanzie che Israele si asterrà dal colpire le infrastrutture petrolifere o nucleari iraniane, come chiede l’Occidente”, scrive il Financial Times; citando i diplomatici europei. Un diplomatico europeo ha affermato che a Israele è stato chiesto di astenersi dall’attaccare le infrastrutture petrolifere o nucleari dell’Iran, ma non vi era alcuna garanzia che il paese avrebbe rispettato la richiesta.

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che l’organizzazione non può inviare aiuti medici in Libano a causa delle restrizioni al traffico aereo dall’aeroporto di Beirut. Ha invitato tutte le parti coinvolte a facilitare l’arrivo dell’assistenza medica nel paese.

Nel frattempo Israele ha dichiarato: “Pretendiamo che questo consiglio dichiari sanzioni paralizzanti contro l’Iran. Le Guardie Rivoluzionarie devono essere dichiarate un’organizzazione terroristica. Non fatevi ingannare dal Presidente dell’Iran che cerca di presentarsi come un moderato”, Danny Danon, Rappresentante di Israele alle Nazioni Unite.

Da fonti stampa, si apprende che gli aerei da trasporto ucraini hanno iniziato a trasferire munizioni all’IDF dai paesi dell’Europa orientale. I media israeliani invece continuano a scrivere: “Entro pochi giorni ci sarà una risposta all’attacco missilistico iraniano”. Non solo. il capo del Ministero della Difesa israeliano, Yoav Gallant ha dichiarato: “il movimento Hezbollah sta ricevendo colpi molto duri, Israele ha ancora “sorprese” che si realizzeranno”.

L’IRGC ha risposto alle minacce di Israele e Usa con un video pubblicato il 3 ottobre che mostra missili balistici preparati per un massiccio attacco contro Israele. Teheran colpirà le raffinerie e i giacimenti di gas israeliani se Israele attacca l’Iran, fonte Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

Nella giornata del 4 di ottobre di fronte a iraniani e iracheni che cantano “Morte a Israele” è arrivata la preghiera del venerdì guidata dell’ayatollah Khamenei. Al suo ingresso sono iniziati i cori a sostegno di Hassan Nasrallah che hanno riempito la moschea. Tra i passi salienti del discorso dell’Ayatollah: “Oggi, le nazioni musulmane si sono risvegliate, oggi è il giorno in cui la Ummah islamica è in grado di sconfiggere i piani del nemico per seminare disunione”. “Il nemico della nazione iraniana è il nemico della nazione palestinese, della nazione libanese, della nazione irachena, della nazione egiziana e della nazione siriana: il nemico di tutti i musulmani è lo stesso”. “Se la politica del nemico di causare divisioni è efficace, consumerà ogni paese e un assedio paralizzante sarà opposto a un paese dopo l’altro”. Khamenei ad un certo punto ha detto: “La maggior parte delle mie parole del mio discorso sarà rivolto direttamente ai palestinesi e ai libanesi in arabo.” La folla a questo puto ha iniziato a scandire “Morte a Israele” e “Morte all’America”, interrompendo Khamenei. E poi l’Ayatollah ha ripreso: “Le persone hanno il diritto di difendere la propria sovranità contro l’occupante”. “Tutta la Palestina appartiene ai palestinesi”. “L’operazione Al-Aqsa Deluge [7 ottobre] è stata la mossa corretta, i palestinesi avevano il diritto di farlo”. “Il nostro diritto di colpire Israele diversi giorni fa era del tutto legittimo”. “L’azione intrapresa dalle nostre forze armate è solo una piccola azione rispetto a ciò che crimini che il sanguinario regime israeliano ha commesso a Gaza”. “Per adempiere al nostro dovere, non esitiamo né ci precipitiamo: faremo ciò che è logico e ragionevole, e secondo gli esperti militari e politici.” “Se necessario, in futuro, colpiremo di nuovo Israele.”

Nella seconda parte del discorso in arabo ha detto: “È necessario onorare mio fratello, il mio amato, la fonte del mio orgoglio, il grande leader, il gioiello splendente del Libano, il martire Sayyed Hassan Nasrallah.” “Siamo tutti in uno stato di dolore e lutto per il nostro grande leader.” “La popolarità di Nasrallah si è estesa oltre i confini del Libano e il suo martirio aumenterà ulteriormente questa influenza.” “I loro assassinii portano solo a un aumento di rabbia e determinazione e la Resistenza non farà altro che stringere la sua morsa per eliminare questa vergognosa entità sionista dall’esistenza.” “Se Dio vuole, distruggeremo Israele.” “Israele è solo uno strumento degli Stati Uniti per prendere il controllo di tutte le terre e le risorse della regione.” “Ogni attacco contro Israele è un servizio all’intera regione.” “Che la pace e le benedizioni di Dio siano sui leader della Resistenza: Sayyed Hassan Nasrallah, Ismael Haniyeh e Qasem Soleimani.”

Il ministro degli Esteri iraniano è atterrato all’aeroporto internazionale Rafic Hariri di Beirut nonostante le ripetute minacce di bombardamento da parte di Israele. L’aereo è anche carico di aiuti medici per il Libano. Hezbollah ha rilasciato una dichiarazione affermando che 17 soldati israeliani sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione di terra, e non nove come aveva affermato in precedenza, dichiarazione del 3 ottobre notte.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte con il Libano sud aggiornato alle ore 16:00 del 4 ottobre.

A partire dal pomeriggio del 3 ottobre si registrano elicotteri militari israeliani evacuano soldati e ufficiali dal Libano dopo che ordigni esplosivi sono esplosi nel distaccamento della Brigata Golani a Yaroun e Maroun al-Rai. Uno dei punti da cui Israele sta cercando di sfondare la linea di Hezbollah per entrare in Libano. Registrate incursioni israeliane su larga scala a Kfarkela scontri segnalati in più punti nel nord della città. Il tre sera il gruppo israeliano era molto più numeroso rispetto a tutte le precedenti incursioni israeliane nel Libano meridionale. Il 3 ottobre sono state almeno tre le incursioni di Israele a Kfarkela l’ultima dopo le ore 23:00.

Nella giornata del 4 ottobre, la Resistenza ha rivendicato una attacco alle 11:00 contro veicoli e soldati israeliani nella pianura di Maroun al-Ras, con proiettili di artiglieria. Israele ha risposto con attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria contro la città di Maroun al-Ras.

Nella valle del Bekaa: raid israeliani colpiscono i villaggi a ovest di Baalbek, inclusa la città di Tari Un.

La Resistenza Islamica rivendica alle 11:24 attacco al sito Ruwaisat Al-Alam nelle colline libanesi di Kafr Shuba con proiettili di artiglieria. Nel pomeriggio Hezbollah Mirare ha di nuovo preso di mira il sito Ruwaisat sulle colline di Kfar Shuba con alberi Sempre la Resistenza Islamica ha preso di mira, alle 09:00 un raduno di veicoli militari e soldati nemici israeliani a Sa`sa con un missile Burkan. Un canale social israeliano segnala che: “I coloni segnalano diversi elicotteri di evacuazione nel cielo settentrionale Resistenza Islamica in Iraq hanno attaccato, all’alba di oggi, venerdì 4/10/2024, tre obiettivi in ​​tre operazioni separate nel Golan e a Tiberiade, nei nostri territori occupati, utilizzando droni”.

Segnalati attacchi aerei israeliani su un sobborgo di Beirut a partire dalle ore 21:00 area di Dahyeh. La portata dell’impatto sarebbe stata maggiore di quella che ha ucciso Hassan Nasrallah, obiettivo dell’attacco Hashim Safi al-Din e i dirigenti di Hezbollah. Sei gli attaccherei le squadre di soccorso non sono riuscite a raggiungere il sito a causa dei continui attacchi aerei israeliani. Secondo le IDF le forze di difesa israeliane hanno colpito il quartier generale dell’intelligence di Hezbollah a Beirut. Nel pomeriggio del 4 ottobre l’aeronautica israeliana ha effettuato una serie di attacchi vicino all’aeroporto internazionale di Beirut. I raid israeliani hanno preso di mira edifici residenziali nel quartiere adiacente all’Università libanese, nel sobborgo meridionale di Beirut. Agenzia di stampa nazionale: L’ospedale governativo di Marjayoun è fuori servizio dopo che il suo personale medico è stato evacuato in seguito degli attacchi di Israele.

Un raid israeliano ha preso di mira la città di Qadmus, un raid israeliano taglia la strada tra Burj Rahal e Badiyas nel sud del Libano. Raid militare israeliano ha preso di mira la città di Zabqin. Ferite a seguito di un raid israeliano contro un edificio nella città di Shokin a Nabatieh, sempre nel sud del Libano. Un raid israeliano registrato alla periferia della città di Battle, altri raid israeliani hanno preso di mira le città di Adloun e Kaforsi.

Hezbollah ha risposto sin dalle prime ore del pomeriggio del tre ottobre con il lancio di razzi nella Galilea centrale, bombardamenti ripresi nel pomeriggio del 4 ottobre. Sono state udite esplosioni a Karmiel e negli insediamenti circostanti si parla di grande sbarramento di razzi. Secondo i media israeliani 30 missili sono stati lanciati dal Libano verso la Galilea centrale, a est di Akka. Nelle prime ore del pomeriggio i media israeliani riportano di sirene in azione a “Shlomi” e un razzo è atterrato a “Me’elia” in Galilea. E ancora attacchi missilistici contro concentrazioni di soldati israeliani nella Galilea verso ovest.

Allerta rossa a Kiryat Shmona – Probabile bombardamento di Hezbollah contro raduni di truppe delle IDF. LA resistenza rivendica attacco alle 12:20 del 4 ottobre. Grande sbarramento missilistico contro Haifa e le aree circostanti registrato il 4 ottobre la stessa scena si era registrata il 3 ottobre sera. Gli allarmi sono stati attivati ​​anche ad Acri. Allerte rosse a Cesarea, a nord di Netanya. La Resistenza ha rivendicato alle 08:20 di venerdì razzi contro la città di Safed.

Dopo quasi 6 ore di scontri a est di Yaroun, le forze israeliane sono ancora presenti nella città e non si sono ritirate. A differenza di tutte le precedenti incursioni che si sono ritirate immediatamente dopo uno scontro, i resoconti affermano che Israele sta portando ulteriori rinforzi nella città. Le truppe israeliane hanno iniziato a demolire edifici e case e sono state viste anche alle coordinate 33.08083, 35.42614. È ancora troppo presto per dirlo, ma potrebbe essere l’inizio dell’invasione israeliana del Libano.

Bombardamento di Israele a Qurm, a est di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Drone israeliano ha preso di mira un gruppo di cittadini nella città di Beit Lahia, a nord di Qat. A Gaza. Hamas ha bombardato i siti militari a Kissufim nella Striscia di Gaza.

Numerose vittime a causa di un bombardamento dell’artiglieria israeliana che ha preso di mira la sala “Mirna Palestine” nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza.

Attacco aereo israeliano sul campo di Tulkarm, Cisgiordania, uccide più di 25 persone.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

