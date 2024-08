ISRAELHAMASWAR. Liberato l’ottavo ostaggio dall’IDF. HAMAS afferma che combatterà sino alla fine

Secondo l’ONU, solo l’11% della Striscia di Gaza non è sottoposta a ordini di evacuazione. Jens Laerke, portavoce dell’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, ha affermato durante un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra che da venerdì scorso l’esercito israeliano ha emesso tre nuovi ordini di evacuazione “per oltre 19 quartieri nel nord di Gaza e a Deir al-Balah con oltre 8.000 persone che vivono in queste aree, molte delle quali hanno trovato rifugio in siti di sfollati”.

Laerke ha anche affermato che il valico di frontiera di Kerem Shalom era “tecnicamente aperto all’ingresso, ma è troppo pericoloso per le organizzazioni umanitarie andarci effettivamente e raccogliere gli aiuti che vengono scaricati appena oltre il confine”.

L’IDF ha salvato un ostaggio da un tunnel sotterraneo a Gaza, liberando una delle decine di persone rapite durante l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas che ha innescato la guerra a Gaza.

Qaid Farhan Alkadi è uno degli otto ostaggi salvati vivi ed è stato il primo a essere salvato dal sottosuolo, ha affermato l’esercito israeliano.

L’esercito ha affermato che Qaid Farhan Alkadi è stato salvato da un tunnel in una “operazione complessa” nella Striscia di Gaza meridionale, ma ha fornito pochi altri dettagli.

Alkadi era uno degli otto membri della minoranza araba beduina di Israele che sono stati rapiti. Lavorava come guardia in una fabbrica di imballaggio nel Kibbutz Magen, una delle numerose comunità agricole che sono state attaccate, è stato tenuto in ostaggio dai militanti di Hamas a Gaza.

In proposito, il Capo di Stato Maggiore generale israeliano, Herzi Alevi ha detto: “Stiamo facendo tutto il possibile per salvare tutti gli ostaggi. Le IDF e l’ISA mostrano coraggio, determinazione e iniziativa in operazioni complesse sul campo di battaglia”.

L’IDF ha finora recuperato 35 ostaggi da Gaza: 8 vivi; 27 corpi. 108 rapiti rimangono prigionieri.

Martedì l’Arabia Saudita ha condannato fermamente l’appello del ministro israeliano di costruire una sinagoga nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Il ministero degli Affari Esteri saudita ha espresso la condanna del Regno alle osservazioni del ministro israeliano, riporta la Saudi Press Agency.

Venendo poi al teatro libanese, secondo i dati dell’Alma Center: “C’è una massiccia infrastruttura sotterranea di tunnel strategici a sud di Jezzine. Alcuni degli attacchi delle IDF hanno preso di mira questa zona” Commentando poi l’attacco preventivo dei gkonri scorsi sul Libano, L’Almna Center prosegue: “Nasrallah, nel tentativo di stabilire una falsa narrazione della vittoria, non ha rispecchiato la realtà (…) la glorificazione della resistenza, l’enfasi sul controllo operativo e militare di Hezbollah nell’arena settentrionale e la diminuizione delle capacità e dei risultati di Israele.

L’attacco preventivo ha consentito l’attacco a lanciatori che non erano necessariamente destinati all’attacco di rappresaglia di Hezbollah, ma piuttosto a lanciatori che erano in standby per continuare a combattere se necessario.”

È stato segnalato un grande incendio è in corso nel villaggio di Balat, per motivi poco chiari. I vigili del fuoco stanno per arrivare, poiché l’incendio si sta espandendo alle case vicine. “Il villaggio è stato attaccato dall’esercito israeliano”, riportano fonti libanesi.

Osama Hamdan, funzionario di Hamas, ha detto ad Al-Manar che la guerra non finirà mai come immagina il nemico israeliano, sottolineando che la guerra finirà a favore della resistenza.

In un’intervista, Hamdan ha detto che l’uomo che guida la battaglia di Al-Aqsa Flood è l’uomo che guida il gruppo della Resistenza, riferendosi alla scelta di Yahya Sinwar come leader generale di Hamas: ”È raro che un leader di Hamas venga scelto all’unanimità, come è successo con il fratello Sinwar. Questo è un messaggio forte che Hamas è diventata più forte e più resiliente nonostante il duro colpo ricevuto con l’assassinio del suo leader, Ismail Haniyeh”.

“È naturale che il fratello Abu Ibrahim (Yahya) Sinwar si prenda del tempo per completare alcuni accordi necessari all’interno di Hamas e, se Allah vuole, li annunceremo al termine (…) La caratteristica più significativa di “Abu Ibrahim” è che fa infuriare il nemico, e Hamas voleva concordare una scelta che avrebbe inviato messaggi chiari”, ha osservato Hamdan.

Ha poi sottolineato la coesione e il coordinamento in atto nell’Asse della Resistenza. La coesione “ha soddisfatto i sostenitori (…) poiché ha dimostrato che possiamo lavorare tutti insieme indipendentemente dalla distanza tra i campi di battaglia e la geografia”, ha detto Hamdan ad Al-Manar.

Sui colloqui di cessate il fuoco, l’alto funzionario di Hamas ha sottolineato che la posizione del gruppo di resistenza è chiara: ”C’è un documento su cui abbiamo già concordato. Stiamo aspettando l’annuncio dei meccanismi di attuazione, tra cui la cessazione dell’aggressione, il ritiro delle forze di occupazione israeliane, la consegna degli aiuti e la ricostruzione nella Striscia di Gaza (…) Gli israeliani vogliono sottrarsi all’obbligo di un cessate il fuoco. I sionisti hanno una valutazione errata secondo cui la resistenza è debole. Tuttavia, il campo di battaglia conferma che la resistenza sta combattendo oggi con la stessa ferocia dei primi giorni.”

Venendo poi ai teatri di battaglia aggiornati alle 19.00 del 27 agosto , si nota che le sirene hanno suonato nel Kibbutz Nahal Oz, nel sud di Israele, nell’area di Manara; le sfrenavano suonato anche nella zona di Bar Yohai.

La Resistenza islamica rivendica una serie di attività: “I Mujaheddin della Resistenza Islamica hanno preso di mira le apparecchiature di spionaggio nel sito di Al-Abad con droni d’attacco e le hanno colpite direttamente.

“Brigate Al-Quds: i nostri mujaheddin sono riusciti a sequestrare due droni sionisti mentre svolgevano missioni di intelligence nei cieli della città di Khan Yunis.

“La Resistenza Islamica in Iraq: i nostri mujaheddin hanno preso di mira, utilizzando i droni, un obiettivo vitale ad Haifa, nei territori occupati

“La Resistenza islamica: i nostri mujaheddin hanno preso di mira con armi adeguate gli edifici utilizzati dai soldati nemici israeliani nell’insediamento di Natawa (…) i nostri mujaheddin hanno preso di mira con un elicottero d’assalto l’attrezzatura spia di nuova concezione installata su una gru nelle vicinanze della caserma israeliana Dovev e l’hanno colpita direttamente, provocandone la distruzione.

“Brigate dei Martiri di Al-Aqsa: abbiamo preso di mira le concentrazioni di soldati e veicoli nemici che penetravano a est di Deir al-Balah a Gaza con regolari colpi di mortaio calibro 60.

“Brigate Al-Quds: abbiamo fatto esplodere un ordigno esplosivo con un veicolo militare sionista vicino alla rotonda di Al-Dahdouh, a sud del quartiere Tal Al-Hawa nella città di Gaza.

“Brigate dei Martiri di Al-Aqsa: non appena le forze di soccorso sioniste avanzarono sul posto, furono prese di mira da una (107) salva di missili e la linea di rifornimento per le forze nemiche nel sito di Kissufim fu bombardata con due (107) missili.

“Forze del martire Omar Al-Qasim: Abbiamo distrutto un carro armato sionista a est del quartiere di Al-Zaytoun e ci siamo scontrati con il suo equipaggio da una distanza zero, lasciando un morto e un ferito”.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio