ISRAELHAMASWAR. L’Europa chiede lo stop della guerra. Hamas risponderà all’accordo oggi. Persi i contatti con un ostaggio. Tende bombardate a Gaza. Uccisi due uomini IDF da Hamas

Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha dichiarato: “È impossibile giustificare l’uccisione di civili che chiedono aiuto a Gaza. Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar per sottolineare gli accordi di aiuto e la necessità che le IDF smettano di uccidere persone e aumentino i punti di distribuzione degli aiuti. Tutte le opzioni sono sul tavolo, se Israele rispetta i suoi impegni.

Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar è arrivato a Kiev per incontrare il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il Presidente Zelensky. Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid: “La Turchia ha la marina più potente del Medio Oriente e sta lavorando per eguagliare la potenza aerea israeliana: questo è pericoloso”.

Il Ministro degli Esteri britannico David Lammy: “Prenderemo in considerazione ulteriori azioni contro Israele a meno che non constatiamo che questa guerra, e in particolare le sofferenze che vediamo a Gaza, siano prossime alla fine. La portata delle uccisioni a Gaza è così grande perché Israele si rifiuta di fare ciò che io e altri Ministri degli Esteri abbiamo chiesto. Non si possono ridurre i 400 punti di distribuzione degli aiuti a quattro, non si possono ridurre gli 800-700 camion necessari ogni giorno a meno di 40, senza aspettarsi un enorme afflusso di cibo”. – “Netanyahu dovrebbe ascoltare il popolo israeliano, l’82% del quale desidera disperatamente un cessate il fuoco”, – Ufficio del Segretario agli Esteri britannico

“Si prevede che Hamas trasmetta la sua risposta all’accordo per il cessate il fuoco con gli ostaggi ai mediatori entro le prossime 24 ore”, ovvero oggi. Il portavoce di Saraya al-Quds, Abu Hamza ha annunciamo la perdita di contatti, da ieri, con il gruppo che ha in prigionia il soldato israeliano Rom Braslavski, dopo che le forze israeliane si sono infiltrate e hanno assediato le aree in cui si trova il prigioniero, e non conosciamo ancora il suo destino.

Dall’Iran il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) lancia un avvertimento ai cittadini iraniani riguardo a “un aumento dei tentativi di reclutamento” da parte di Israele via social. Il Ministero dell’Informazione e della Tecnologia iraniano afferma che durante la guerra dei 12 giorni con Israele sono stati effettuati 22.000 attacchi informatici contro l’Iran. “L’Iran non rinuncerà mai all’arricchimento nucleare, perché è un risultato dei suoi scienziati e un motivo di orgoglio nazionale”, ha dichiarato Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri iraniano. Il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir afferma che la guerra con l’Iran “non è ancora finita”.

L’ambasciatore statunitense in Libano, Thomas Barrack, entra ad Ain El Tine, il palazzo del capo del parlamento e leader del partito Amal, Nabih Berri, per presentare la risposta ufficiale libanese alle proposte statunitensi di disarmare Hezbollah. L’atmosfera era negativa, hanno detto gli addetti ai lavori.

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha riferito, parlando di Siria: “Ankara considera qualsiasi tentativo di dividere e spaccare la Siria una minaccia alla propria sicurezza nazionale e interverrà inevitabilmente in una situazione del genere”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle 17:00 del 22luglio. Lancio dallo Yemen intercettato dalla difesa israeliana. “Ulteriori sistemi di difesa aerea sono stati schierati in tutto Israele”. Fanno sapere i media israeliani. Un attacco di droni israeliani ha preso di mira Tayr Harfa, nel Libano meridionale. Un morto. Secondo il Corrispondente di Lebanon Debate: “Un convoglio di auto con a bordo siriani con bandiere del gruppo terroristico Al-Nusra (al Qaeda ndr) sta percorrendo le strade da Saadnayel verso Zahle, senza segnalazioni di posti di blocco!”. La località è nella valle della Beqa. Le forze di sicurezza libanesi hanno arrestato 9 persone di nazionalità siriana in relazione al crimine di Mays El Jabal, che ha causato la morte del cittadino Ahmad Al-Shehab della città di Habboush. In loro possesso sono stati trovati oggetti di valore rubati.

Nella giornata del 22 luglio un gruppo di 6 siriani arrestati a Chouf, sul Monte Libano. Un attacco aereo israeliano ha preso di mira un’auto all’ingresso di Tibnin, nel Libano meridionale. L’unità di genieri dell’esercito libanese ha ispezionato una casa fatta saltare in aria dalle forze di israeliane sulla collina di Shuwat, alla periferia di Aita al-Shaab, nel Libano meridionale, dopo la loro incursione in territorio libanese questa mattina presto.

In Siria un attacco di drone israeliano ha preso di mira un convoglio di Jawlani nella città di Shahba, a nord del governatorato di Sweida, nella Siria meridionale. Veicoli delle forze speciali curde HAT avvistati nella regione di al Hasakah. Registrata il 21 notte una incursione militare israeliana nella campagna di al-Qunaitra, nella Siria meridionale. L’Osservatorio siriano ha riferito che il bilancio delle vittime degli scontri a Suwayda è salito a 1.265 persone. Bus sono arrivati per evacuare famiglie dei beduini.

Il 21 luglio sera un edificio è crollato su un gruppo di soldati israeliani nella Striscia di Gaza. Un secondo militare delle IDF con il grado di sergente è morto a Gaza in due giorni. Area di Rafah.

Fonti mediche palestinesi riferiscono di: 22 morti e circa 120 feriti, mentre le forze di Israele prendevano di mira gli operatori umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale dall’alba del 22 luglio. Tre rivendicazioni di attacchi contro le forze israeliane da parte delle brigate al Quds. Bombardamento contro le tende degli sfollati a nord del campo di Al-Shati, a ovest di Gaza City

Le Forze di Difesa Israeliane lanciano un’offensiva terrestre a Dir al-Balah.. Un attacco aereo israeliano colpisce terreni agricoli vicino al Baraka Diwan a Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Un soldato in servizio nelle unità tecnologiche delle Forze di Difesa Israeliane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un missile anticarro nel centro di Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

