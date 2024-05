ISRAELHAMASWAR. L’esercito israeliano è entrato nei quartieri a sud di Rafah ai confini con l’Egitto. Quale Palestina nascerà dal riconoscimento europeo?

Diversi paesi europei, tra cui Francia, Belgio e Slovenia, hanno annunciato il loro sostegno alla decisione della Corte penale internazionale (CPI) di emettere mandati di arresto per il primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu e altri per crimini commessi nel Striscia di Gaza assediata.

Secondo quanto riferito dai media, il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha ricevuto minacce mentre conduceva indagini contro alti funzionari israeliani, con un alto funzionario che gli ha detto che “la Corte è fatta per l’Africa e i teppisti come Putin” e non per l’Occidente e i suoi alleati. Restano assai ampi i dubbi però sulla aderenza di questa richiesta ai principi su cui si basa la stessa CPI.

Il senatore Lindsey Graham afferma che gli Stati Uniti dovrebbero sanzionare la Corte penale internazionale per i timori che possa essere soggetta a un mandato di arresto in seguito al primo ministro israeliano Netanyahu.

Secondo Al Jazeera, il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide ha dichiarato: “Se verrà emesso un mandato di arresto contro Netanyahu e Gallant per conto del Tribunale dell’Aia, saremo obbligati ad arrestarli se arrivano in Norvegia”.

Tra le notizie in tendenza nella social sfera d’Israele e di Hamas il fatto che Spagna, Irlanda, Norvegia riconoscono lo Stato palestinese indipendente.

Israele in risposta sta richiamando gli ambasciatori da Dublino, Oslo e Madrid per consultazioni.

“Il ministro degli Esteri Israel Katz ha ordinato all’ambasciatore israeliano in Spagna di tornare per consultazioni e di convocare gli ambasciatori di Irlanda, Spagna e Norvegia per un colloquio di rimprovero, durante il quale guarderanno il video del rapimento delle donne osservatrici sul campo: “Hanno deciso di assegnare una medaglia d’oro agli assassini e agli stupratori di Hamas. Mostreremo loro quale decisione distorta hanno preso i loro governi”, riporta una nota del ministero degli Esteri israeliano.

Il primo Ministro irlandese Simon Harris ha annunciato ufficialmente il riconoscimento di uno Stato palestinese, così come il primo Ministro norvegese Younes Ger Stora: “Dobbiamo preservare un’alternativa che offra una soluzione politica a israeliani e palestinesi. Incoraggiamo altri paesi a seguire il nostro esempio.” Il primo Ministro norvegese ha aggiunto: “L’obiettivo è creare uno Stato palestinese basato sull’Autorità Palestinese. Crediamo che una soluzione a due Stati sia nell’interesse di Israele”.

Il primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez: “Riconosceremo lo Stato palestinese il 28 maggio. Si prevede inoltre che il Ministero degli Esteri israeliano richiami l’ambasciatore israeliano a Madrid per consultazioni”. Il ministero degli Esteri saudita: “Accogliamo con favore la decisione positiva di Norvegia, Spagna e Irlanda di riconoscere lo Stato di Palestina”.

Non e chiaro però quale stato di Palestina, i tre paesi europei siano andati a riconoscere, né effettivamente chi ne sia il rappresentante: solo l’ANP? E i suoi rapporti conflittuali con Hamas? Ricordiamo che Hamas prese il controllo di Gaza, strappandolo all’ANP con un colpo di Stato vero e proprio, eliminando fisicamente la dirigenza ANP presente. E quindi nella situazione attuale, cosa cambierebbe se Hamas è e resta una organizzazione al di fuori dell’ANP, di cui sta occupando una parte di territorio? Il conflitto attuale da asimmetrico diverrà simmetrico?

Sembra una situazione simile per moti aspetti a quella dell’area del Levante occupata da Daesh e definita Califfato, contro cui una coalizione di stati combatté per anni.

Hamas, però, ha accolto con favore la decisione di Norvegia, Irlanda e Spagna di riconoscere mercoledì simultaneamente lo Stato palestinese indipendente e la sua adesione all’ONU: “Consideriamo questo un passo importante sulla strada per stabilire il nostro diritto alla nostra terra e fondare il nostro stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale”. Hamas ha invitato i paesi di tutto il mondo a “riconoscere i nostri legittimi diritti nazionali, sostenere la lotta del nostro popolo palestinese per la liberazione e l’indipendenza e porre fine all’occupazione israeliana della nostra terra”.

La Francia ritiene prematuro il riconoscimento della Palestina, ha dichiarato il ministro degli Esteri Stephane Sejournet. “Questa decisione deve essere utile, cioè rendere possibili progressi decisivi sul piano politico”, ha detto. “La Russia sostiene una soluzione a due Stati tra Israele e Palestina” ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov sull’intenzione di alcuni paesi europei di riconoscere la Palestina.

Il vice ministro degli Esteri iraniano per la diplomazia economica, Mehdi Safari, ha affermato che la pace e la sicurezza sostenibili nella regione saranno possibili solo ponendo fine all’occupazione in Palestina, Siria e Libano.

Nel comunicato stampa congiunto di Norvegia, Irlanda e Spagna dove annunciano il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina si legge che il riconoscimento ufficiale avverrà il 28 maggio.

In una conferenza stampa congiunta del primo ministro norvegese Jonas Gahr Storhe e del suo ministro degli Esteri, Espen Barth Ede, i cui dettagli sono contenuti in una dichiarazione congiunta pubblicata dal governo norvegese sul suo sito web, ha affermato che la decisione di riconoscere ufficialmente lo Stato di La Palestina “entrerà in vigore il 28 maggio”, sottolineando che un certo numero di Paesi europei con un orientamento simile “riconosceranno ufficialmente lo Stato di Palestina nella stessa data”. Ha aggiunto: “Le autorità palestinesi e israeliane sono state informate della decisione del governo di riconoscere lo Stato di Palestina”.

Il comunicato stampa del governo norvegese afferma: “I palestinesi hanno il diritto fondamentale e indipendente di fondare il proprio Stato. Sia gli israeliani che i palestinesi hanno il diritto di vivere in pace in due stati separati, e non può esserci pace in Medio Oriente senza due stati”.

Il primo Ministro norvegese ha affermato che il riconoscimento della Palestina “invia un forte messaggio ad altri paesi affinché seguano l’esempio della Norvegia e di un certo numero di altri paesi europei e riconoscano lo Stato di Palestina”. Ha sottolineato che questa decisione “permette in definitiva la ripresa del processo per raggiungere la soluzione dei due Stati e gli dà nuovo slancio”. Inoltre, l’Irlanda ha annunciato il riconoscimento della Palestina come Stato.

Il primo Ministro irlandese Simon Harris ha dichiarato oggi a Dublino che questo passo è stato compiuto insieme a Norvegia e Spagna. A sua volta, mercoledì il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che il governo riconoscerà uno Stato palestinese indipendente.

Ha aggiunto ai rappresentanti spagnoli: “Martedì prossimo, 28 maggio, la Spagna approverà nel Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello Stato palestinese”. Ha accusato il suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu, di “mettere in pericolo” la soluzione dei due Stati in Medio Oriente attraverso la sua politica di “sofferenza e distruzione” nella Striscia di Gaza.

Secondo i politologi israeliani in merito al riconoscimento di uno Stato palestinese: “La decisione di Norvegia, Spagna e Irlanda di riconoscere uno Stato palestinese è vergognosa, ma non è il risultato di una “crisi” bensì di un fallimento politico senza precedenti”. A livello di politica interna israeliana, poi, sarà più complesso un cambio al vertice del governo, richiesto da molti mesi dalla società civile israeliana, che ad oggi sta vivendo questa richiesta come un ennesimo esempio di antisemitismo.

Il ministro della Difesa israeliano Gallant ha firmato l’ordine che consente il rientro dei coloni nel nord della Cisgiordania in seguito al riconoscimento dello Stato palestinese da parte dei paesi europei. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato la mattina del 22 maggio un ampliamento della legge che consente il ritorno nel territorio della Cisgiordania che era stato evacuato durante il disimpegno di Israele dalla Striscia di Gaza e da parti della Cisgiordania.

Fonti vicine a Gallant affermano che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il capo del consiglio regionale di Shomron Yossi Dagan, coinvolto nella promozione dell’emendamento, erano a conoscenza dell’ordine militare firmato insieme all’ampliamento dell’applicazione della legge. Smotrich nega di essere a conoscenza del provvedimento di rientro.

Gli Houthi hanno pubblicato un video della distruzione di un altro UAV MQ-9 Reaper utilizzando un missile guidato antiaereo. Il sesto. Un funzionario yemenita risponde alla Difesa britannica riguardo all’annuncio della Gran Bretagna di testare una nuova arma contro i droni.

Il vicedirettore del Dipartimento di orientamento morale del Ministero della Difesa del governo di Sana’a, il generale di brigata Abdullah bin Amer, ha dichiarato in un post sul blog su X: “Il Ministero della Difesa britannico conferma la sperimentazione di una nuova arma contro droni basati sull’uso di onde radio invisibili che possono interrompere marce per una distanza fino a 3 chilometri in modo circolare.” Ha aggiunto: “Questa notizia ci ricorda le pubblicità americane di anni fa sulle armi laser, e alla fine abbiamo visto quest’arma solo nelle riviste militari”.

L’esercito americano rivela le sue perdite nello Yemen. L’America ha ammesso ufficialmente che le forze di Sanaa hanno abbattuto un un drone MQ-9 Reaper poche ore dopo aver trasmesso le immagini di un’operazione per colpire uno di loro nel governatorato di Al-Bayda.

Nel pomeriggio del 22 maggio gli aerei statunitensi-britannici hanno lanciato diversi raid sull’aeroporto internazionale di Hudaydah.

Ed ora uno sguardo alla guerra di logoramento tra Israele e Hamas aggiornato alle ore 18:00 del 22 maggio.

La resistenza islamica ha rivendicato un attacco al sito al-Sadah, Avivim. Il canale 12 israeliano ha parlato di “un incendio scoppiato all’interno di un edificio nell’insediamento di Avivim dopo essere stato colpito da un missile anticarro lanciato dal Libano”.

Fonti libanesi riportano di attacchi d’artiglieria israeliana nelle vicinanze della città di Naqoura, a sud del Libano. Le IDF riportano: “In seguito alle sirene che hanno suonato poco fa nella zona di Ghajar, nel nord di Israele, si è ritenuto che si trattasse di un falso allarme”. Sempre le IDF hanno riferito di aver attaccato con raid aerei uomini e strutture di Hezbollah nell’area di Meiss El Jabal.

Sempre le IAF hanno colpito le strutture militari di Hezbollah nella zona di Ayta ash Shab e i posti di osservazione ad Aalma El Chaeb, nel sud del Libano.

Nell’ultima giornata, l’Aeronautica israeliana ha colpito circa 130 obiettivi di Hamas in tutta la Striscia di Gaza, comprese cellule delle milizie legate ad Hamas, strutture militari, posti di osservazione e ulteriori infrastrutture.

Secondo i media israeliani: due soldati sono stati uccisi e altri 4 sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione di un ordigno esplosivo e del fuoco di cecchini nella Striscia di Gaza. Fonti di Hamas parlano di attacco da cecchini contro i soldati israeliani a nord di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza.

Il 21 maggio le truppe dell’IDF che operavano nell’area di Jabaliya, nel nord di Gaza, hanno ucciso numerosi uomini delle milizie di Hamas in combattimenti ravvicinati e attacchi aerei. Durante una delle operazioni, le truppe dell’IDF hanno diretto un aereo dell’IAF che ha eliminato otto uomini di Hamas che operavano dall’interno di un deposito di armi. Distrutto anche il deposito di armi.

Aerei israeliani hanno lanciato intensi raid su aree nel nord della Striscia di Gaza. In un comunicato le IDF riferiscono che le loro truppe operanti nell’area di Jabaliya hanno eliminato numerosi uomini delle milizie collegate ad Hamas in combattimenti ravvicinati. L’esercito israeliano ha ripreso le operazioni di terra nel nord dell’enclave, vicino alla città di Jabaliya.

Il 21 maggio le truppe dell’IDF hanno eliminato un certo numero di uomini di Hamas nella Striscia di Gaza centrale.

Le truppe dell’IDF sono ancora all’interno di Rafah le truppe stanno attualmente operando sulla base delle informazioni riguardanti obiettivi della rete di Hamas nelle aree di “Brasile” e “Shaboura”. L’attività è iniziata con una serie preliminare di attacchi aerei contro obiettivi di Hamas a Rafah.

Fonti palestinesi riportano la morte di 5 persone e il ferimento di altre 7 a seguito dei raid israeliani su Rafahnelal giornata del 22 maggio. Le Forze del martire Omar Al-Qasim in una nota riportano: “Abbiamo preso di mira una forza di fanteria israeliana che era rintanata in una casa con un proiettile R.B.G nel quartiere di Al-Jeneina, a est di Rafah”. Nel sud dell’enclave, l’esercito israeliano continua l’offensiva lungo il confine egiziano. I soldati dell’IDF sono entrati anche nei quartieri meridionali di Rafah.

Secondo Fonti palestinesi sarebbero ripresi gli attacchi di artiglieria israeliani nelle aree orientali del quartiere di Al-Zaytoun, a sud-est della città di Gaza.

Le Brigate Al-Quds: “abbiamo bombardato con una raffica di colpi di mortaio una posizione israeliana sulla linea di rifornimento dell’asse “Netzarim”, a sud della città di Gaza”.

Alta tensione anche in Cisgiordania, l’esercito israeliano ha invaso Jenin scontri e bombardamenti sono andato avanti per tutto il pomeriggio. Si registrano morti e feriti da ambo le parti.

Le Saraya Al-Quds – Brigata Jenin rivendicano attacco contro le forze israeliane con una pesante raffica di proiettili nell’asse Al-Damj.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

