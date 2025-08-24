ISRAELHAMASWAR. Le IDF entrano a Gaza City e le Nazioni Unite dichiarano catastrofica la carestia

L’esercito israeliano afferma di aver iniziato a inviare “avvisi primari” alle istituzioni mediche e alle organizzazioni internazionali nella parte settentrionale della Striscia di Gaza in vista dell’offensiva pianificata a Gaza City.

L’IDF afferma che, in preparazione dell’evacuazione dei civili da Gaza City alla Striscia meridionale, ufficiali della Direzione di Coordinamento e Collegamento di Gaza (GCAT) hanno contattato il 21 agosto operatori sanitari e organizzazioni umanitarie nel nord di Gaza “per preparare il trasferimento della popolazione nella Striscia di Gaza meridionale”.

“Vi parlo della possibilità che l’esercito entri a Gaza City, ci sarà un’evacuazione completa da Gaza verso la Striscia meridionale”, si sente un ufficiale israeliano parlare con un operatore sanitario a Gaza, secondo una trascrizione fornita dall’IDF.

“Questo richiede che prepariate un piano per spostare le attrezzature mediche da nord a sud, in modo da poter curare tutti i pazienti nella Striscia meridionale e preparare gli ospedali ad accogliere i pazienti che arrivano da nord”, aggiunge l’ufficiale.

“È importante per noi che riceviate queste informazioni da una fonte ufficiale. Vi forniremo un posto dove stare, che si tratti di un ospedale da campo o di qualsiasi altro ospedale”, afferma.

L’IDF ha affermato che gli ufficiali hanno sottolineato agli operatori sanitari che “le infrastrutture ospedaliere nella Striscia di Gaza meridionale vengono adattate per accogliere malati e feriti e che il flusso di attrezzature mediche necessarie sta aumentando in linea con le richieste delle organizzazioni umanitarie internazionali”.

Nel frattempo le IDF continua a contare le dimissioni per disaccordi con i vertici politici. il Tenente Colonnello A. delle IDF, che era un ufficiale delle truppe del genio del Comando Meridionale il 7 ottobre, ha annunciato di aver deciso di rifiutare la sua nomina a comandante dell’unità Yahalom (forze speciali delle truppe del genio) e di lasciare le IDF. Intende lasciare l’esercito. In una lettera ai suoi comandanti, l’ufficiale di grado superiore ha scritto che, a causa di circostanze personali, ha deciso di rifiutare l’incarico. La nomina del Tenente Colonnello A. a comandante dell’unità Yahalom era stata precedentemente criticata dal Ministro della Difesa Katz, che aveva ordinato che gli ufficiali che avevano partecipato agli eventi del 7 ottobre non fossero promossi senza un permesso speciale.

E mentre le IDF si preparano a entrare a Gaza City e chiedono lo sfollamento totale, un rapporto delle Nazioni Unite afferma che nella Striscia di Gaza è stato dichiarato per la prima volta lo stato di carestia catastrofica.

L’organizzazione ha sottolineato che le autorità israeliane devono intervenire immediatamente per porre fine alla carestia nella Striscia di Gaza e consentire l’ingresso di tutti gli aiuti umanitari.

Il rapporto dell’IPC, che copre il periodo dal 1° luglio al 15 agosto afferma che “Gaza è in una carestia di livello 5, così come gran parte della Striscia”. Il rapporto “prevede la diffusione della carestia nelle aree di Deir al-Balah e Khan Younis entro la fine di settembre” e afferma che oltre mezzo milione di residenti della Striscia si trovano ad affrontare condizioni di carestia catastrofiche.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha reagito duramente, affermando che il rapporto era falso: “Il rapporto è stato fabbricato. Le definizioni sono state distorte in modo incredibile e i dati sono stati ignorati, con l’obiettivo di creare false accuse contro Israele. Ignorare i dati è stato fatto esclusivamente per sostenere la campagna di menzogne ​​di Hamas: non c’è carestia a Gaza”.

Nel frattempo dopo aver deciso di interrompere le relazioni con il governo israeliano, al sindaco di Barcellona è stato negato l’ingresso nel Paese. La Turchia limita le spedizioni verso Israele. Le istruzioni sono state impartite ad agenzie e autorità portuali.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

