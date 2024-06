ISRAELHAMASWAR. L’aumentato rischio dei marittimi per i missili Houthi rallenta il commercio globale

Il recente affondamento della portacontainer Tudor nel Mar Rosso provocato da un barchino Houthi ha scatenato il settore marittimo commerciale che sta pagando il prezzo più caro per la guerra tra Hamas e Israele.

È necessario intraprendere un’azione urgente nel Mar Rosso per fermare gli attacchi alle navi mercantili da parte degli Houthi yemeniti, hanno affermato importanti gruppi industriali, dopo il secondo affondamento.

I militanti Houthi filoiraniani hanno lanciato per la prima volta attacchi con droni e missili sull’importante rotta commerciale a novembre per solidarietà con i palestinesi di Gaza.

In più di 70 attacchi, hanno anche sequestrato una nave e il suo equipaggio e ucciso almeno tre marittimi, riporta Reuters.

“È deplorevole che marittimi innocenti vengano attaccati mentre svolgono semplicemente il loro lavoro, lavori vitali che mantengono il mondo caldo, nutrito e vestito”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta le principali associazioni marittime del mondo.

“Questi attacchi devono finire adesso. Chiediamo agli stati che hanno influenza nella regione di salvaguardare i nostri marittimi innocenti e di ridurre rapidamente la situazione nel Mar Rosso”.

La nave carboniera Tutor, di proprietà greca, attaccata dai militanti Houthi dello Yemen nel Mar Rosso la scorsa settimana è affondata.

doc essere stata colpita da missili e da un’imbarcazione telecomandata carica di esplosivo.

Le forze navali internazionali sono state schierate per fornire principalmente supporto difensivo alle navi che ancora navigano attraverso il Mar Rosso, ma gli attacchi sono aumentati in modo significativo.

Fonti del settore assicurativo hanno affermato che c’è stata anche una crescente preoccupazione per l’uso di droni d’attacco da parte degli Houthi.

“È più difficile difendersi da loro e sono potenzialmente più letali quando colpiscono la linea di galleggiamento”, ha detto una fonte del settore. “I missili hanno causato, fino ad oggi, principalmente danni al ponte e alla sovrastruttura”.

Ci sono stati finora 10 attacchi Houthi a giugno rispetto ai cinque di maggio. Fonti del settore assicurativo hanno affermato che i premi aggiuntivi per il rischio di guerra, pagati quando le navi attraversano il Mar Rosso, si sono aggirati intorno allo 0,7% del valore di una nave negli ultimi giorni rispetto all’1% circa dell’inizio di quest’anno.

Hanno aggiunto che con l’affondamento di una seconda nave e le perdite che potrebbero derivarne, è probabile che le tariffe si stabilizzino, aggiungendo centinaia di migliaia di dollari di costi aggiuntivi ad ogni viaggio.

La maggior parte delle navi ha schierato guardie armate a bordo per aiutare a difendere l’equipaggio durante potenziali attacchi, ma l’equipaggio stesso raramente è addestrato o equipaggiato per i conflitti.

I marittimi hanno sostegno se scelgono di non partire, afferma la Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti, Itf, il principale sindacato dei marittimi. I quasi 360.000 marittimi coperti da un accordo Itf in tutto il mondo hanno il diritto contrattuale di rifiutarsi di navigare in zone di guerra designate e di chiedere il rimpatrio a spese dell’armatore.

Oltre l’80% del commercio globale avviene via mare e si stima che 1,8 milioni di marittimi prestano servizio sulle navi, con una crescente carenza di marittimi qualificati. Secondo l’ultimo rapporto sulla forza lavoro marittima pubblicato nel 2021, circa 18.000 ufficiali aggiuntivi dovrebbero aggiungersi ogni anno per soddisfare la domanda. Sono necessarie migliaia di ufficiali di livello superiore per servire la flotta d’alto mare, composta da 80.000 persone.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

