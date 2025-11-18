ISRAELHAMASWAR. L’Arabia Saudita si prepara ad attaccare gli Houti. Netanyahu parla con Putin di affari regionali. Incidente IDF ONU in Libano

L’ufficio di Netanyahu ha confermato di aver parlato con Putin su richiesta del presidente russo e di aver discusso con lui di “questioni regionali”. Non sono stati specificati i contenuti della conversazione.

Il ministro della Difesa indonesiano Syafri Syamsudin: “Abbiamo addestrato 20.000 soldati che saranno inviati alla forza di mantenimento della pace a Gaza e si concentreranno su compiti medici e di costruzione”. Secondo Reuters: i ministri degli Esteri dell’Unione Europea discuteranno in settimana di una proposta per addestrare 3.000 agenti di polizia palestinesi da dispiegare nella Striscia di Gaza.

Un grande convoglio della coalizione occidentale è stato avvistato in rotta dalla base aerea di Kysiryk verso il confine tra Iraq e Siria. Nell’ambito degli accordi per la lotta contro il terrorismo, e Daesh. Il Ministro degli Esteri siriano Assad Sheibani: “Israele afferma di sentirsi minacciato dal nostro governo, ma gli ultimi 11 mesi hanno dimostrato che non è così. Abbiamo visto chi ha attaccato chi, chi ha provocato chi, chi ha effettuato attacchi aerei e chi ha occupato territorio straniero. In questo periodo, non abbiamo sparato un solo colpo in direzione di Israele”.

Il Libano si sta preparando a presentare un reclamo al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la presunta costruzione da parte di Israele di un muro di cemento che si estende oltre il confine blu.

Dall’Ungheria arriva la notizia che il governo dirotterà 1,5 milioni di euro a sostegno dell’esercito libanese anziché all’Ucraina, fonte Szijjártó. ”Ho detto a Youssef Raggi che gli interessi della sicurezza nazionale ungherese risiedono nella pace in Medio Oriente e che la stabilità del Libano è fondamentale per questo”, ha sottolineato il ministro degli Esteri ungherese. Ha osservato che i fondi destinati agli aiuti all’Ucraina saranno dirottati a sostegno dell’esercito libanese.

Il quartier generale della protezione civile dell’Autorità Nazionale Palestinese a Beituniye, vicino a Ramallah, è stato colpito, ma da un fulmine.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti da Israele aggiornato alle 12:30 del 17 novembre. Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti (CENTCOM) ha rilasciato una dichiarazione in seguito all’incidente di venerdì che ha coinvolto il sequestro illegale della petroliera Talara, battente bandiera delle Isole Marshall, che stava transitando in acque internazionali nello Stretto di Hormuz.

Secondo la dichiarazione, la Talara è stata sequestrata nel Golfo di Oman dopo essere stata abbordata da unità del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) da un elicottero. Le truppe dell’IRGC hanno poi dirottato la petroliera verso l’Iran, dove si trova ancora nello Stretto di Clarence, al largo dell’isola di Qeshm. Il CENTCOM ha dichiarato: “L’uso della forza militare da parte dell’Iran per condurre un sequestro e una confisca armata di una nave commerciale in acque internazionali costituisce una chiara violazione del diritto internazionale, che compromette la libertà di navigazione e il libero flusso del commercio. Invitiamo l’Iran a spiegare alla comunità internazionale le basi giuridiche delle sue azioni.” Gli Iraniani hanno già dichiarato che il sequestro avviene perché la nave trasportava materiale illegale verso Singapore. Non hanno specificato cosa.

Preparativi sauditi per una nuova escalation navale in Yemen. Sabato, l’Arabia Saudita ha avviato nuovi accordi per il dispiegamento di forze a Bab al-Mandab. Ciò coincide con il successo nell’approvazione di una nuova bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza che inasprisce le sanzioni contro lo Yemen. Fonti militari della Marina di Aden hanno riferito che l’Arabia Saudita ha informato la “Marina” affiliata al governo di Aden della necessità di preparare le forze per partecipare a forze congiunte per effettuare ispezioni navali dirette al porto di Hodeidah.

La missione, supervisionata da Gran Bretagna e Stati Uniti, prevede l’abbordaggio diretto delle navi invece di sottoporle a ispezione nel porto di Gibuti. L’Arabia Saudita ha annunciato giovedì scorso la conclusione delle esercitazioni navali per i paesi che si affacciano sul Mar Rosso. Le esercitazioni si sono svolte presso la base aerea King Faisal a Gedda e hanno coinvolto unità delle marine egiziana, giordana, gibutina e sudanese, oltre alle forze di Aden.

La manovra è stata soprannominata “Red Wave”. Secondo le dichiarazioni di Abdullah al-Nakha’i, comandante dell’unità navale di Aden, si è concentrata sulla sicurezza delle rotte di navigazione, con riferimento all’ispezione delle navi. Queste nuove mosse saudite hanno coinciso con l’aggiunta di una nuova clausola all’elenco delle sanzioni, che include l’abbordaggio e l’ispezione delle navi in ​​mare, un provvedimento che potrebbe trascinare la regione in preda alla guerra, secondo gli avvertimenti internazionali.

Fonti locali hanno segnalato esplosioni nella capitale siriana, Damasco il 14 novembre. Gli elicotteri delle IDF stavano nuovamente sorvolando Daraa e recentemente sono entrati nello spazio aereo di As-Suwayda.

In Libano le IDF hanno sparato alle forze ONU: le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato di aver scambiato le forze ONU nel Libano meridionale per sospetti a causa delle condizioni meteorologiche e di non aver avuto intenzione di aprire il fuoco sugli osservatori.

In precedenza, la Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) aveva riferito che i suoi osservatori erano stati colpiti da un avamposto militare israeliano nel Libano meridionale; non ci sono state vittime.

Le IDF hanno riferito di aver individuato due sospetti nel Libano meridionale, a nord di Metula, e di aver sparato colpi di avvertimento per disperderli.

“Dopo la verifica, è stato stabilito che i sospetti erano soldati ONU che stavano pattugliando la zona e sono stati classificati come sospetti a causa delle cattive condizioni meteorologiche”, ha dichiarato l’esercito in una nota, aggiungendo che l’incidente è in fase di ulteriore indagine.

“Le IDF sottolineano che non è stato effettuato alcun fuoco intenzionale contro i soldati UNIFIL e che la questione viene gestita attraverso i canali militari ufficiali”, ha aggiunto l’esercito.

In Libano continuano gli attacchi mirati delle IDF. Grande incendio in un bar nella zona di Tayounreh. Un attacco con un drone israeliano ha preso di mira e ucciso Muhammad Shwaikh, il preside della scuola nella città di Al-Mansouri, per Israele membro di Hezbollah. La sua auto è stata presa di mira durante la notte, la prima ad essere attaccata in un paio di giorni.

