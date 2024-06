ISRAELHAMASWAR. La guerra nella striscia di Gaza durerà per tutto il 2024. Houthi: abbiamo sparato contro la Eisenhower

Edita una dichiarazione congiunta arabo-cinese che condanna la continuazione dell’aggressione israeliana contro Gaza. La dichiarazione congiunta è stata rilasciata dai lavori prima della decima sessione dell’incontro ministeriale del Forum di cooperazione arabo-cinese, a Pechino, il 30 di maggio, e condanna la continua aggressione israeliana contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza.

Secondo il Direttore dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Amy E. Pope: “La situazione umanitaria a Gaza è catastrofica e ha raggiunto livelli mai visti prima a causa della mancanza di aiuti”.

Il governo sloveno ha approvato il 30 maggio formalmente il riconoscimento dello Stato palestinese e ha trasmesso la decisione finale al Parlamento, che dovrebbe approvarla la prossima settimana.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha chiesto all’ONU di adottare misure per inviare forze di pace nella Striscia di Gaza. E ha promesso che il contingente colombiano ne farà parte.

L’esercito tedesco ha annunciato la fine della sua missione di consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e l’ultimo aereo tedesco ha lasciato la Giordania. L’agenzia di stampa tedesca DPA ha riferito che l’aeronautica tedesca ha sganciato 315 tonnellate di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza in circa due mesi e mezzo.

In un’intervista ad un canale francese, il primo Ministro Netanyahu ha presentato una mappa che mostra il Marocco tagliato fuori dal Sahara, suscitando indignazione. La tempesta è scoppiata dopo che Israele ha riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara occidentale nel luglio 2023. Il portavoce del ministero degli Esteri israeliano per i media arabi, Hassan Kabia, ha chiarito sul suo account Twitter che si è trattato di un “errore non intenzionale” e ha trasmesso un messaggio al re Mohammed VI del Marocco. “Ci scusiamo per questo errore tecnico. Non rinunceremo al nostro riconoscimento storico del Sahara come territorio marocchino.”

L’ex ministro della Giustizia israeliano Haim Ramon ha dichiarato: “il Consiglio di Guerra e lo Stato Maggiore hanno fallito miseramente nel raggiungere gli obiettivi della guerra”.

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato al canale saudita Al-Sharq: “Ci rifiutiamo di riprendere i negoziati finché i combattimenti non finiranno. I mediatori hanno accettato la nuova offerta di Israele, ma Hamas ha detto loro che si sarebbe rifiutata di accettarla”.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno bombardando il 30 di maggio le infrastrutture di telecomunicazioni nel sud dello Yemen. In precedenza, diverse regioni dello Yemen erano state bombardate, tra cui Hodeidah, così come la capitale Sanaa e il suo aeroporto.

Nasser al-Amir, vicepresidente del Consiglio dei media Houthi in una nota successiva all’attacco ha dichiarato: “Non lasceremo Gaza e la Palestina, anche se il mondo intero venisse alla nostra porta e raccogliesse tutte le armi del mondo a Sanaa. La vittoria sarà nostra, e ci sarà la vittoria a Gaza e in Palestina. Questo è Dio. È una promessa”.

Il portavoce delle forze armate yemenite, generale di brigata Yahya Saree, ha annunciato il 31 maggio l’attacco alla portaerei statunitense Eisenhower nel Mar Rosso, in risposta alla recente aggressione statunitense-britannica e ha dichiarato: “Abbiamo effettuato un attacco missilistico combinato sulla portaerei americana CVN 69 Dwight Eisenhower nel Mar Rosso in risposta agli attacchi di ieri nello Yemen”. “L’operazione è stata effettuata con una serie di missili cruise, il colpo è stato preciso e diretto, grazie ad Allah”.

Gli attacchi aerei su Hodeida ha spiegato il portavoce “hanno lasciato 16 morti e 41 feriti, inclusi morti tra i civili colpito l’edificio della radio di Hodeidah vicino all’ospedale Al-Thawra e la struttura della guardia costiera nel porto di Al-Salif, e il totale Il numero dei morti e dei feriti, sia civili che militari, ha raggiunto i 58 tra morti e feriti”.

“Le Forze Armate yemenite non esiteranno a rispondere direttamente e immediatamente a ogni nuova aggressione ai territori yemeniti, prendendo di mira tutte le fonti di minaccia e tutti gli obiettivi ostili americani e britannici nel Mar Rosso e nel Mar Arabo”.

Nel frattempo sono apparse on line pubblicate dalla Marina francese, le foto della nave mercantile Laax, colpita dai missili Houthi il 28 maggio. In un commento di analisti di guerra si legge: “L’equipaggio è stato fortunato perché i missili hanno colpito le stive. Sul lato sinistro si possono vedere almeno due fori nella zona della linea di galleggiamento da cui il carico alla rinfusa viene lavato via e l’acqua penetra all’interno della nave. Di conseguenza, la nave nella foto si è già inclinata notevolmente. Inoltre, è chiaro che un missile balistico antinave è penetrato nel portello di una delle stive”.

Ed ora uno sguardo alla guerra di logoramento tra Israele e Hamas aggiornato alle olle ore 16:00 del 31 maggio.

Il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele ha affermato che si aspetta che le operazioni militari nella Striscia di Gaza continuino fino alla fine del 2024.

Nel Nord Israele la resistenza in Libano e Hezbollah ha rivendicato attacco all’insediamento Ma’yan Baruc nel nord di Israele. Un incendio è scoppiato alla periferia del villaggio di Kfarhamam, nel sud del Libano. A seguito dei bombardamenti dell’artiglieria israeliana.

Scontri registrati il 30 maggio verificano ad Al-Rama, Gerusalemme nord. Le forze di sicurezza israeliane stanno conducendo un’operazione speciale per cercare un sospetto nel campo profughi di Shoafat, a nord di Gerusalemme.

In merito al conflitto attorno all’apertura del checkpoint di Rafah: il ministro della Difesa israeliano Gallant, in una conversazione con il segretario alla Difesa americano Austin, ha dichiarato: “Israele non è contrario all’apertura del checkpoint, ma non accetterà di trasferire la responsabilità a Hamas”. Le Brigate al-Qassam hanno lanciato un attacco con droni contro i soldati israeliani. Nell’attacco è stata utilizzata una bomba a mano fatta in casa, modello M26A2.

A Gaza City e nel nord della Striscia di Gaza si registrano bombardamenti dell’artiglieria e gli spari degli elicotteri israeliani che hanno preso di mira il nord della Striscia di Gaza. Squadre mediche recuperano un certo numero di morti dalle strade del progetto Beit Lahia e nelle vicinanze dell’ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza. Secondo le autorità locali sarebbero stati recuperati 70 corpi dalle strade del campo di Jabalia e del progetto Beit Lahia dopo il ritiro delle forze israeliane.

Numerosi feriti a seguito dell’attacco delle IDF in un appartamento residenziale appartenente alla famiglia Minya vicino all’incrocio di Al-Sanafour nel quartiere di Al-Tuffah, a est della città di Gaza. L’artiglieria israeliana ha bombardato il quartiere di Al-Zaytoun, a sud-est di Gaza City.

Fonti palestinesi parlano di un un attentato che ha preso di mira una casa della famiglia Al-Baik nelle vicinanze dell’University College di Tal Al-Hawa, a sud-ovest della città di Gaza. Le cannoniere hanno aperto il fuoco verso il porto dei pescatori, a ovest di Gaza City.

Nel Centro della striscia di Gaza l’artiglieria israeliana ha preso di mira la parte nord del campo di Nuseirat, il campo di Maghazi e la parte nord del campo di Bureij. I suoi aerei hanno bombardato anche le vicinanze della Moschea Al-Nour nel Blocco 9 del campo di Bureij. Un elicottero israeliano ha aperto il fuoco a ovest del campo di Nuseirat.

A sud di Gaza bombe fumogene, bombardamenti di artiglieria e intensi colpi di arma da fuoco provenienti dai veicoli israeliani a est della nuova città di Abasan, a est di Khan Yunis. Aerei israeliani hanno lanciato un raid nella parte occidentale della città di Rafah. Ci sono stati intensi spari da parte di elicotteri israeliani nel centro e nella parte occidentale della città. Un attacco aereo ha preso di mira una casa nel quartiere di Tal Al-Sultan, e ci sono state prime notizie di morti e feriti. Bombardamenti aerei e di artiglieria si registrano nel centro di Rafah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

