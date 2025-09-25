ISRAELHAMASWAR. La Flottiglia continua la sua navigazione nonostante gli attacchi. Teheran chiude con Washington. IDF avanzano nella Striscia di Gaza: 60 morti tra i palestinesi

Nella tarda serata del 23 settembre si è avvertita una esplosione vicino all’ambasciata israeliana a Oslo causata da una bomba a mano. Gli inquirenti stanno indagando e non è esclusa la pista della criminalità organizzata.

Dopo il discorso alla nazione del 23 settembre l’Iran chiude il dialogo con gli Stati Uniti fino a data da destinarsi. Hanno detto no alla limitazione dei missili a 500km e ancora no al divieto di arricchimento dell’uranio. Khamenei: “Non abbiamo alcun interesse nello sviluppo di armi nucleari, quindi non arricchiamo l’uranio oltre il 60%”.

“La sicurezza nazionale non è negoziabile” ha detto Larijani/Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. ”Amici! L’insistenza dell’Iran non è senza ragione. La condizione di limitare la gittata dei missili a meno di 500 chilometri significa rinunciare alla capacità difensiva contro Israele. Quale orgoglioso iraniano accetterebbe una simile limitazione?” La sicurezza nazionale non è una questione di negoziazione. Il Capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, Mohammad Eslami: “Ricostruiremo le strutture danneggiate nonostante le pressioni internazionali e le minacce di attacchi israeliani e non ci saranno negoziati diretti con Washington”.

Il Dipartimento di Stato USA ha privato i diplomatici iraniani che lavorano alle Nazioni Unite anche della possibilità di acquistare penne a sfera, richiedendo l’autorizzazione del Dipartimento di Stato americano per farlo.

In Iran si è tenuto un incontro trilaterale tra il Presidente del Parlamento, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (SNSC) e il Ministro degli Esteri, Araghchi, per definire la strategia dell’Iran contro il meccanismo di snapback. Nel frattempo, la Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento sta finalizzando le sue proposte e la decisione finale su come affrontare il meccanismo di attivazione sarà sottoposta a votazione in Aula dopo le consultazioni strategiche.

La Brigata Meccanizzata Imam Zaman dell’IRGC ha tenuto un’esercitazione di difesa aerea nella provincia dell’Azerbaigian orientale, testando i sistemi SHORAD e MANPADS Majid insieme ai cannoni antiaerei ZU-23-2 e S-60 contro le minacce dei droni in stile israeliano.

Negli Stati Uniti la riunione tra il presidente degli States e i leader dei paesi arabi è durata meno di un’ora. Erdogan: “l’incontro di Trump con i leader arabi e islamici su Gaza è stato molto fruttuoso” ma non ha detto di cosa hanno parlato.

Il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: “Istituiremo un Gruppo di Donatori per la Palestina. Perché qualsiasi futuro Stato palestinese deve essere sostenibile anche dal punto di vista economico. E noi europei istituiremo uno strumento dedicato per la ricostruzione di Gaza. Gaza deve essere ricostruita”.

Gli organizzatori della flottiglia diretta a Gaza hanno respinto l’offerta di Israele che si era offerta di attraccare al porto turistico di Ashkelon, scaricare gli aiuti che trasportavano e garantire il coordinamento del loro trasferimento nella Striscia di Gaza. In risposta, il Ministero degli Esteri ha rilasciato una dichiarazione dai toni forti in cui Israele ha minacciato di impedire alla flottiglia di entrare nella zona di combattimento e di adottare tutte le misure necessarie.

Alle prime ore del 24 settembre le navi della flottiglia hanno registrato 13 attacchi alle loro imbarcazioni con 15 droni, usati sciami di droni, bombe stordenti e incendiarie. La prima colpita è stata la Sumud. I membri dell’equipaggio affermano che un drone ha “attaccato” una delle imbarcazioni umanitarie di Gaza. Più di una dozzina di droni hanno sorvolato la flottiglia in precedenza, le radio erano intasate dalla musica.

Gli equipaggi hanno dichiarato: ”La nostra determinazione è più forte e questi metodi non ci impediranno di portare aiuti e rompere l’assedio a Gaza. L’equipaggio della Flottiglia ha detto che che i “droni” stanno lanciando “oggetti non identificati”.

Coordinatore della Flotta della Fermezza Wael Nawar: La nave “Ohwaila” è stata colpita da una piccola bomba sonora senza feriti o danni materiali. Le navi della flotta “Autaria, Maria, Salvagia e Zefiro” sono state colpite da bombe soniche senza feriti. Secondo gli attivisti a bordo gli israeliani “Stanno cercando di distruggere le vele con attacchi continui”. Segnalati 10 attacchi israeliani contro 9 navi umanitarie.

Il Ministro della Difesa italiano: “Una nave della Marina Militare italiana è stata diretta verso la Flotta Steadfast per fornire assistenza dopo l’attacco”. Il Comitato Internazionale per rompere l’assedio di Gaza: “La flotta globale Sumud continua a navigare verso Gaza e ora si trova a 1110 chilometri da essa”. Ci sarebbero feriti a bordo di una delle navi della Flotta Sumud a seguito di un attacco con una sostanza incendiaria lanciata da un drone

Il gruppo principale di 40 navi vicino alla longitudine del confine tra Egitto e Libia, con due navi in ​​ritardo. Le 6 navi provenienti dalla Grecia raggiungono la costa orientale di Creta, dove sono all’ancora, e presto si incontreranno con il gruppo principale. Le cinque navi della Freedom Flotilla in Sicilia devono ancora lasciare il porto. L’imbarco era previsto il 24 settembre ma la partenza è stata spostata al 27 settembre alle 14:30 dal porto di San Giovanni Li Cuti.

Secondo il portavoce della sicurezza della resistenza palestinese Al-Majd Al-Amni: “L’intelligence israeliana ha ordinato ad alcuni dei suoi agenti a Gaza City di spostarsi verso le aree meridionali con gli sfollati, per svolgere compiti delicati e pericolosi contro il nostro popolo e i suoi combattenti della resistenza. L’apparato di sicurezza della resistenza ha ottenuto informazioni delicate e pericolose su questa nuova direzione dell’intelligence israeliana, e queste informazioni hanno contribuito all’arresto di diversi agenti”.

Osama Hamdan, membro di spicco di Hamas: “L’azione di alcuni governi occidentali nel riconoscere il governo palestinese è più un tentativo di liberarsi dalle pressioni internazionali che un autentico sostegno ai diritti del popolo palestinese. Dal tentativo di assassinio dei suoi leader in Qatar, Hamas non ha inviato alcun messaggio agli Stati Uniti o ad altre parti. L’approvazione da parte del governo spagnolo del divieto di fornitura di armi a Israele riflette l’impegno morale e politico nei confronti delle atrocità e dei crimini di guerra subiti dal popolo palestinese.

Un funzionario della sicurezza israeliano rivela: Shabak (lo Shin Bet, ndr) ha indizi che suggeriscono che Ahmed Al-Khalik (un alto funzionario dell’intelligence in Egitto) sia riuscito a trasferire diversi ostaggi dalla Striscia di Gaza all’Egitto.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 24 settembre. L’Organizzazione per il Patrimonio Ebraico in Siria annuncia l’organizzazione del primo viaggio per ebrei siriani in Siria con l’obiettivo di far rivivere la vita ebraica nel Paese e restaurare tutte le sinagoghe e i monumenti più importanti. L’amministrazione statunitense sta facendo pressioni per firmare un accordo di sicurezza tra Siria e Israele. I negoziati includono accordi di sicurezza come il controllo dei movimenti delle “bande Joulani” nel sud, la loro sostituzione con sole forze di sicurezza interna e il ritiro delle armi pesanti . I negoziati includono la possibilità per Israele di utilizzare lo spazio aereo siriano per godere della libertà di movimento verso l’Iran. Israele chiede inoltre di mantenere i due siti di osservazione radar sul Monte Hermon e Tal al-Hara nella Siria meridionale. Di fatto le truppe israeliane sono già presenti nel territorio. Secondo fonti locali: “I mezzi di Israele sono penetrati nella città di Al-Samdaniyah orientale, nelle campagne di Quneitra, e i soldati impediscono alla gente di passare all’incrocio della città”.

La delegazione militare statunitense inizia il suo tour sul campo nel Litani meridionale dal quartier generale della Quinta Brigata dell’Esercito libanese a Bayada. Il generale statunitense a capo del cosiddetto comitato per il cessate il fuoco chiede che il Libano inizi a disarmare il Libano orientale (Beqaa Baalbek) dopo la conclusione dell’area del Litani meridionale. Chiede al Libano di iniziare con una fase 2.

Un drone israeliano ha colpito la città di Markaba; UNIFIL: “Dopo che il 23 settembre un drone israeliano dotato di telecamera è caduto all’interno del quartier generale di Naqoura, “protesteremo ufficialmente contro questo atto””

La polizia israeliana attacca i manifestanti in sciopero della fame in solidarietà con Gaza, nella Città di Umm al-Fahm usando bombe a gas lacrimogeni e gas lacrimogeni.

Continuano i bombardamenti a Gaza City. 20 morti a seguito dei bombardamenti nemici israeliani sui rifugi che ospitavano sfollati vicino al mercato di Firas a Gaza City

Il Portavoce dell’esercito israeliano: “Un soldato della Givati in pattuglia ​​è rimasto gravemente ferito questa mattina in uno scontro a nord della Striscia di Gaza. Il soldato è stato portato in ospedale per le cure e la sua famiglia è stata informata”. Muore in combattimento Mohammed Hajjaj “Abu Hamza”, comandante sul campo della Brigata di Gaza.

A Gaza nord: le IDF hanno ripreso l’avanzata lungo la costa, raggiungendo le rovine dell’Hotel al Mathaf e i confini del distretto di Madinat al Awda. Inoltre, l’avanzata è continuata a Jabalia, superando Al Saftawi Street ed entrando nel distretto di Ash Sheikh Radwan a est di Gaza City. A ovest della città, le truppe israeliane hanno compiuto ampie avanzate nel distretto di Zaitoun, raggiungendo l’impianto di depurazione ed entrando nelle prime aree del distretto del porto.

A Gaza centrale: Le IDF sono avanzate oltre Juhor ad Dik verso Wadi Gaza e hanno iniziato ad avanzare a nord della strada di Salah Al Deen verso Al Mughraqa.

A Gaza meridionale: Le IDF hanno compiuto nuove avanzate a sud di Bani Suheila e hanno ampliato significativamente le operazioni nella “sacca” a sud-ovest di Qa’ al Kharaba.

Continuano gli attacchi sul campo di Al-Shati a ovest di Gaza City e altri sui quartieri di Shujaiyya e Tuffah a est della città. Nel totale sarebbero 60 i morti lungo la Striscia.

In Cisgiordania, le Brigate Al-Quds – Battaglione Jenin rivendicano attacco contro militari israeliani “pesanti raffiche di arma da fuoco contro una pattuglia militare appartenente alle forze IDF presente vicino al muro dell’insediamento di (Shaked)”. E ancora rivendicato dalle Brigate Al-Quds – Battaglione di Ramallah attacco a equipaggiamenti militari e punti di osservazione nell’accampamento dell’esercito di occupazione nell’asse di Surah Marhaba con pesanti raffiche di fuoco diretto.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/