ISRAELHAMASWAR. La catena militare industriale di Hezbollah nel nuovo quadro strategico mediorientale 

L’israeliano Alma Center ha recentemente pubblicato un interessante analisi sulla struttura industriale militare di Hezbollah in Libano che getta una nuova luce sulle operazioni militare in territorio libanese e sulla catena logistica ad essa connessa.

Si tratta ovviamente di un documento prodotto da una delelparti in causata è strumento utile per comprendere al meglio la situazione.

Ve ne proponiamo un breve estratto rimandando al documento completo per un’analisi più ampia comprensione della materia; la traduzione del documento dall’originale inglese è avvenuta a nostra cura.

“Al culmine dell’Operazione Northern Arrows, nel novembre 2024, l’Aeronautica Militare, guidata dalla Direzione dell’Intelligence, attaccò un obiettivo critico a Janta, nella regione libanese della valle della Beqa’a: il sito centrale di produzione di missili di precisione di Hezbollah. Anche prima di allora, l’area era stata attaccata da Israele più volte (come nel luglio 2024).

Hezbollah non ha abbandonato i suoi sforzi per produrre missili sul suolo libanese.

Il 26 settembre 2025, le IDF attaccarono un sito, sempre nell’area di Janta, per la produzione di missili di precisione (probabilmente lo stesso sito).

Questo attacco è uno dei quattro attacchi nella zona dall’entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano, il 27 novembre 2024.

“Oltre al fatto che questi attacchi confermano che Hezbollah continua a cercare di stabilire un’infrastruttura nazionale per la produzione di armi in Libano, la questione più ampia è se Hezbollah stia facendo più affidamento sulla produzione localizzata rispetto a prima della guerra, a seguito di un duro colpo alle sue capacità di contrabbando di armi.

“Con la caduta del regime di Assad nel dicembre 2024, Hezbollah ha perso una parte significativa del suo corridoio di contrabbando dall’Iran, sia tramite convogli terrestri dall’Iran attraverso l’Iraq e poi verso Siria e Libano, sia tramite contrabbando aereo attraverso gli aeroporti siriani.

In Libano, il nuovo governo ha anche vietato agli aerei iraniani di atterrare all’aeroporto internazionale Hariri di Beirut, bloccando un’altra via di rifornimento diretta.

Ciò nonostante, contemporaneamente, l’Alma Center ha pubblicato e continua a pubblicare regolarmente sui tentativi di Hezbollah di continuare il contrabbando via terra attraverso la Siria e sui tentativi e le potenzialità di stabilire rotte di rifornimento alternative, probabilmente principalmente marittime, che sono soggette agli sforzi di interdizione israeliani.

“Questa nuova realtà ha trasformato la produzione nazionale di armi da un’esigenza complementare per le capacità dell’organizzazione a una necessità strategica esistenziale per il continuo rafforzamento delle forze, in un modo che ricorda in parte la transizione di Hamas nella Striscia di Gaza verso un’industria manifatturiera di armi locale con il supporto iraniano, dopo che il contrabbando è diventato più difficile da effettuare attraverso il Corridoio di Filadelfia (ma nonostante ciò è continuato).

“Nella nostra valutazione, Hezbollah sta sviluppando una strategia militare-industriale ibrida che combina i principi della produzione locale dimostrati da Hamas, ma aggiunge sforzi per produrre capacità avanzate e precise di fascia alta (missili di precisione, droni avanzati e missili anticarro), supportate dalle avanzate conoscenze tecnologiche iraniane.

Sebbene questi sforzi non siano nuovi, riteniamo che, data la sua situazione di isolamento regionale, Hezbollah si rivolgerà alla produzione di armi locale su una scala mai vista prima.

Per comprendere l’urgenza strategica che spinge Hezbollah verso un’espansione industriale per la produzione locale di armi, è necessario innanzitutto riconoscere il cambiamento fondamentale nella sua mappa regionale.

“Il crollo del regime siriano di Bashar al-Assad nel dicembre 2024 ha rappresentato un duro colpo strategico per l’asse iraniano-sciita.

Questo evento ha disintegrato dall’oggi al domani gran parte del corridoio di approvvigionamento che fungeva da arteria principale per il trasferimento di armamenti avanzati, finanziamenti e profondità strategica dall’Iran a Hezbollah in Libano.

Per anni, la Siria sotto il governo di Assad ha fornito a Hezbollah e all’Iran non solo una via di transito relativamente sicura, ma anche una base arretrata per operazioni, stoccaggio di armi avanzate e addestramento.

“L’ascesa del regime di al-Sharaa a Damasco, con il suo orientamento sunnita e il chiaro interesse ad attrarre investimenti per la ricostruzione dagli stati del Golfo e dall’Occidente, ha trasformato la Siria da un ambiente favorevole a un territorio di transito ostile per l’asse sciita. Fino alla caduta di Assad, la costante attività militare israeliana ha messo a dura prova le rotte del contrabbando, ma non in modo tale da danneggiare sostanzialmente l’accumulo di forze di Hezbollah, come dimostra la portata dell’arsenale dell’organizzazione alla vigilia della Guerra delle Spade di Ferro.

“Hezbollah ha perso un alleato statale a Damasco che collegava efficacemente le linee di produzione di armi, sia in Iran che in Siria, ai depositi di Hezbollah (in Siria e Libano).

Contemporaneamente, negli ultimi mesi è aumentata la pressione sui punti di ingresso ufficiali del Libano. L’aeroporto internazionale di Beirut e i porti marittimi sono diventati obiettivi di una maggiore supervisione libanese, e persino il governo libanese, sotto pressione interna ed esterna, ha aumentato (seppur in modo limitato) i suoi sforzi per prevenire il contrabbando.

“A questo si aggiungono le azioni delle forze di sicurezza siriane del nuovo regime, che riferiscono settimanalmente di essere riuscite a sventare il contrabbando dalla Siria al Libano, principalmente nell’area di al-Qusayr (a sud-ovest di Homs, regione di confine nord-orientale del Libano).

Questa pressione multi-dominio ha reso tutte le rotte di rifornimento – terra, aria e mare – pericolose e imprevedibili per il trasferimento di sistemi d’arma completi e di grandi dimensioni.

“La convergenza di questi fattori – un corridoio terrestre che ha significativamente (ma non completamente) Il collasso, un nuovo stato di transito ostile in Siria che interviene regolarmente per intercettare i tentativi di contrabbando verso Hezbollah, e la continua interruzione delle rotte alternative, hanno trasformato la dipendenza di Hezbollah dalle forniture esterne da un vantaggio strategico a una vulnerabilità critica.

“La conclusione necessaria per la leadership dell’organizzazione è che il suo concetto di rafforzamento delle forze nell’era attuale non può più basarsi su una logistica esterna vulnerabile.

Da qui la chiara necessità strategica: spostare il baricentro dal contrabbando alla produzione.

“La nuova situazione richiede che Hezbollah “riporti la fabbrica a casa” in Libano, e che comprenda che la capacità di produrre armi localmente è la garanzia primaria per il suo futuro come forza militare significativa e come agente dell’Iran”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/