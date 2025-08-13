ISRAELHAMASWAR. Katz resteremo a Jenin e Tulkarem. Hamas spera ancora in un accordo

Secondo il canale israeliano Kan: Personaggi arabi e americani – non ben specificati – stanno spingendo per un piano che nomini l’imprenditore palestinese Samir Halila a capo dell’amministrazione della Striscia di Gaza, nel contesto degli sforzi per porre fine alla guerra e organizzare la fase del “giorno dopo”. Al momento nessuno ha riportato la notizia se non i canali social egiziani.

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha parlato con il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas e ha espresso “profonda preoccupazione” per il piano israeliano di conquistare Gaza. Ha affermato che la grave situazione umanitaria nella Striscia di Gaza “non può essere giustificata ed è inaccettabile”.

I media israeliani hanno riportano la morte del soldato israeliano Yehuda Peretz, 19 anni, della Brigata “Golani”, ucciso in un incidente d’auto. Le brigate vicino ad Hamas hanno rivendicato l’uccisione. La Radio dell’Esercito Israeliano, citando le parole del Generale (Riserva) Nimrod Sheffer: “Questa guerra non ha alcun beneficio, solo danni. Abbiamo schierato una forza militare senza precedenti a Gaza per due anni e, se non abbiamo avuto successo finora, a cosa servirà un’altra operazione militare?”. E ancora il giornale Yedioth Ahronoth, citando ufficiali dell’esercito: “L’apparato militare teme il fallimento dell’operazione di occupazione di Gaza City ancor prima del suo inizio”.

Secondo Israel Today: “Centinaia di piloti in pensione e di riserva dell’Aeronautica Militare hanno annunciato che manifesteranno domani alle 19:00 davanti al quartier generale del comando militare, a sostegno della posizione del Capo di Stato Maggiore contro l’espansione della guerra a Gaza e per raggiungere un accordo immediato per il ritorno dei prigionieri”.

Nella giornata del 12 agosto un’emergenza di livello 2 si è verificata sul volo IZ076 Rodi-Tel Aviv. I servizi di sicurezza hanno accolto il veicolo a terra. Israele si trova ad affrontare una nuova ondata di coronavirus canale israeliano 12 ammette che il coronavirus sta colpendo di nuovo Israele.

Il leader di Hamas Osama Hamdan sostiene che “gli sforzi dei mediatori sono in corso e non siamo stati informati di sviluppi riguardanti i negoziati per il cessate il fuoco”.

Si alza di nuovo la tensione tra Israele e Iran. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha fatto sapere che l’uccisione da parte di Israele di diversi importanti giornalisti palestinesi è un atto che riflette il panico di un’entità isolata (ndr Israele) e odiata che sta gradualmente crollando. Secondo Foreign Policy “L’Iran si sta preparando per un’altra guerra con Israele e si prevede che un nuovo attacco israeliano potrebbe arrivare già a fine agosto di quest’anno”.

“L’Iran ha giocato a lungo termine nella prima guerra, modulando i suoi attacchi missilistici in previsione di un conflitto prolungato. Nella prossima fase, è probabile che l’Iran colpisca con decisione fin dall’inizio, con l’obiettivo di dissipare ogni idea di poter essere sottomesso dal predominio militare israeliano”, conclude al testata.

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti da Israele aggiornato alleo ore 15:00 del 12 agosto. Fonti social filo milizie Hamas riportano ciò che ha scritto il sito web americano TWZ: “La Marina Militare statunitense sta installando missili a basso costo Coyote e Road Runner-M”sui cacciatorpediniere classe Arleigh Burke per contrastare la minaccia dei droni. La minaccia dei droni nel Mar Rosso ha spinto la Marina Militare statunitense a installare nuovi sistemi di intercettazione sui suoi cacciatorpediniere. Il costo di un missile Coyote Block 2 è di circa 100.000 dollari, rispetto ai 2 milioni di dollari di un missile SM-2.

In Siria 12 elicotteri israeliani sono atterrati a Sweida. Si registra un aumento delle domande di cittadinanza druse sulle alture del Golan: 561 domande a luglio.

Droni israeliani in volo ad Al-Numayriyeh, dopo un raid. Si registrano bombardamenti dell’artiglieria israeliana hanno nella periferia tra Ramyah e Beit Lif nel Libano meridionale. I bombardamenti dell’artiglieria israeliana hanno preso di mira Yaroun. Ina azione anche i droniche hanno sganciato bombe vicino alla foresta di Qatmoun e attorno alla barriera alla periferia di Rmeish, in concomitanza con la visita del Patriarca Mar Bechara al-Rahi alla città.

A Nazareth esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato (IED) e gravi feriti in un sito vicino alla stazione di Magen David Adom

Per la prima volta dalla chiusura dei valichi, pollo e carne congelati sono entrati nella Striscia di Gaza. Gaza. Emirati Arabi Uniti, Giordania, Germania, Francia, Italia, Belgio e Paesi Bassi parteciperanno all’operazione di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza.

L’IDF ha pubblicato un filmato che mostra la distruzione delle infrastrutture di Hamas, inclusi i tunnel, nella Striscia di Gaza settentrionale durante le operazioni della 401ª Brigata Corazzata. La brigata ha operato a Kaffr Jabaliya e nelle aree di Darraj e Tuffah a Gaza negli ultimi mesi. Le milizie delle Brigate Al-Quds hanno sparato dei razzi contro i kibbutz Nahal Oz e Kfar Saad nella Striscia di Gaza.

Il bilancio aggiornato delle vittime a Gaza nella giornata del 12 agosto ammonta oltre 50. I combattenti Qassam hanno rivendicato il ferimento di due soldati israeliani c con fucili Qassam “Ghoul”,a est del quartiere di Tuffah, a est di Gaza City.

Cintura di fuoco a est di Khan Yunis. Questa espressione viene utilizzata dalle milizie quando glia filari di Israele – altre milizie – colpiscono i civili mentre cercano gli aiuti e Israele bombarda la zona.

Il ministro per la difesa israeliano Israele Katz: “L’esercito rimarrà nei campi profughi di Nur Shams, Jenin e Tulkarem fino alla fine dell’anno”. “Oggi non c’è “terrorismo” in questi campi e il numero di allarmi “terrorismo” in Cisgiordania è diminuito dell’80%.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/