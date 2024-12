ISRAELHAMASWAR. Katz minaccia di uccidere i leader di Ansar Allah. Le milizie siriane sono sotto il Ministero della Difesa. Drusi e Cristiani a Damasco contro i soprusi dei ribelli

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ammesso per la prima volta che l’esercito e i servizi segreti israeliani sono stati coinvolti nell’omicidio del leader palestinese di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. E ha minacciato di uccidere i leader di Ansar Allah in Yemen.

Il 22 dicembre il leader dei drusi in Libano, Walid Junblat, è arrivato al palazzo presidenziale di Damasco per incontrare la nuova leadership siriana. L’obiettivo principale dell’ex parlamentare Walid Jumblatt era quella di nominare Joseph Aoun come candidato presidenziale è stato raggiunto, bruciando la candidatura presidenziale di Geagea. I drusi hanno detto: “Se Geagea vuole dimostrare di essere il leader dell’opposizione, dovrebbe farlo senza di noi.” Dure critiche a Jumblatt definito un amico di tutti quelli che prima o poi salgono al potere.

Mentre era a Damasco, Walid Joumblat ha detto che era pronto a rinunciare ai diritti del Libano sulle fattorie di Shebaa e afferma che sono siriane. Quindi, implica che il Libano non ha più una disputa di rivendicazione con Israele, negando la necessità di una resistenza contro l’occupazione.

Il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha detto che la Siria è già uscita dall’“Asse della Resistenza”e ha anche detto che: “i nostri cittadini non dovrebbero recarsi in Siria a causa degli eventi accaduti lì”. Il Ministero degli Affari Esteri iraniano annuncia che Seyed Davoud Bitarf, un membro locale dello staff dell’ambasciata iraniana a Damasco, è stato ucciso il 22 dicembre dopo essere stato colpito da gruppi armati in Siria. Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha sottolineato la responsabilità del governo di transizione siriano di identificare, perseguire e punire gli autori di questo crimine, aggiungendo: “Il Ministero degli Affari Esteri sta seriamente perseguendo la questione in modo appropriato e attraverso vari canali diplomatici e internazionali”. I media iraniani riferiscono che i voli diretti per la Siria non riprenderanno almeno fino al 22 gennaio.

Araqchi continua la sua linea a Teheran negando la responsabilità per le azioni degli Houthi, affermando: “Gli yemeniti, utilizzando missili che loro stessi hanno creato, stanno svolgendo un ruolo senza precedenti nella protezione del popolo palestinese”.

Il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi al vertice D-8 ha inaugurato la nuova capitale amministrativa e il palazzo presidenziale, costruiti nel deserto a 45 chilometri a est del Cairo.

Il costo di una metropoli delle stesse dimensioni di Amburgo è di 45 miliardi di dollari. Al Cairo i giovani il 23 notte sono scesi in piazza per manifestare contro il governo di al Sisi.

Ayman al-Safadi, ministro degli Esteri giordano, ha visitato oggi il palazzo presidenziale a Damasco per incontrare il comandante di Hayat Tahrir al-Sham Ahmed al-Shara: “Sosteniamo il processo di transizione in Siria e lo sviluppo di una nuova costituzione per il paese. Siamo pronti a fornire tutto il sostegno alla Siria. La nuova amministrazione siriana dovrebbe prendersi il tempo necessario per sviluppare i propri piani. In Siria ho discusso del problema del terrorismo e lo combatteremo insieme, perché è un pericolo che minaccia tutti noi”. In Siria sono arrivati anche una delegazione di alto livello del Qatar guidata dal ministro di Stato Mohammed Al-Khulayfi e la delegazione saudita, che comprende rappresentanti della Corte reale e del Ministero degli Affari esteri dell’Arabia Saudita.

La Mezzaluna Rossa turca apre una missione a Damasco. La nuova amministrazione siriana ha stretto un’alleanza difensiva con la Turchia. In questo contesto, le forze armate turche si ritireranno da tutti i punti di Idlib. La Turchia creerà due grandi basi militari nella regione del deserto di Homs, a nord di Damasco. In questi punti verranno schierati speciali sistemi di difesa aerea. Si afferma che questi sistemi saranno schierati come precauzione contro gli attacchi aerei israeliani. Secondo fonti libanesi Al-JAwlani/alShara con l’allora capo dell’intelligence turca e ora il ministro per gli Affari Esteri Hakan Fidan, hanno portato allo sviluppo di un piano che ha portato a quello che ora si osserva. Il Ministro dell’Interno turco ha detto che per facilitare il ritorno dei siriani, sarà aperto un ufficio per la gestione della migrazione presso l’ambasciata a Damasco e il consolato ad Aleppo.

L’ambasciatore turco a Mosca Tancu Bilgic ha incontrato il rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin per il Medio Oriente e l’Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov. Secondo le informazioni ricevute da fonti diplomatiche turche, durante l’incontro si è discusso dell’attualità in Medio Oriente, in particolare del conflitto israelo-palestinese, nonché della Siria. È stata sottolineata anche l’importanza di garantire l’unità, l’integrità territoriale e la sovranità della Siria.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 24 dicembre.

Un portavoce militare Houthi ha rivendicato attacchi con droni nella regione centrale e ad Ashkelon. Il portavoce delle forze armate yemenite promette di continuare a sostenere Gaza, qualunque cosa accada Yahya Saree ha affermato che anche se una bomba nucleare venisse sganciata sulla capitale yemenita Sanaa, continuerà a sostenere il popolo palestinese. Il 24 dicembre attacco a Tel Aviv: “abbiamo preso di mira un obiettivo militare del nemico israeliano nella regione occupata di Giaffa con un missile balistico ipersonico Palestine 2”, si legge in una nota Houthi.

L’artiglieria turca colpisce le postazioni curde nella zona di Ain Isa, a nord di Raqqa. Il Pentagono ha annunciato di aver effettuato un attacco aereo contro elementi dell’Isis a Deir ez-Zor, in Siria. Secondo quanto riferito, l’attacco ha ucciso due terroristi e ferito un militante. L’incontro dei leader delle fazioni con Al-Sharaa (Al-Jawlani) si traduce in un accordo per sciogliere tutte le fazioni e fonderle sotto l’egida del Ministero della Difesa siriano.

Bulldozer israeliano protetto da un carro armato israeliano Merkava è avanzato verso la periferia settentrionale di Maroun al-Ras per le demolizioni. Nella giornata del 24 di dicembre gli israeliani dalla loro posizione nella città di Maroun al-Ras e hanno sparato verso la città di Bint Jbeil per tutta la notte. Il Ministero degli Affari Esteri libanese presenta un reclamo al Consiglio di Sicurezza per protestare contro le ripetute violazioni israeliane. Manifestazioni di massa in tutta Damasco a causa del continuo abuso dei simboli religiosi cristiani da parte di bande terroristiche.

L’unità di ingegneria dell’esercito libanese ha rimosso una grande bomba israeliana dalla città di Burj Rahhal – Distretto di Tiro.

I media yemeniti hanno pubblicato poche ore fa una foto del reattore nucleare di Dimona minacciando di colpirlo.

Le Brigate Al-Quds rivendicano bombardamento degli insediamenti che circondano la Striscia di Gaza con una salva di missili dal cuore delle linee di incursione nel nord della Striscia di Gaza. Sempre le Brigate Al-Quds riferiscono che sono tornati dalle linee di battaglia nel nord della Striscia di Gaza e riferiscono dell’uccisione di 12 soldati in una stretta imboscata facendo saltare in aria una casa – in cui avevano si sono barricati – nella zona di Al-Izba, a ovest di Beit Hanoun, che era stata preventivamente posizionata una trappola esplosiva con una serie di ordigni antiuomo. Immediatamente dopo l’arrivo delle forze di soccorso sul luogo dell’imboscata, le al Quds hanno fatto esplodere un dispositivo “Saqib”.

Attualmente sono in corso scontri con armi medie e missili antiuomo con soldati israeliani asserragliati in una casa nella zona “Abd al-Dayem”, a ovest di Beit Hanoun, nel nord di Gaza Striscia.

Bombardamento contro i soldati e veicoli israeliani di stanza sull’asse Netzarim con missili calibro 107 a corto raggio.

Continuano gli scontri in Cisgiordania. La Brigate Al-Quds – Battaglione Tulkarem rivendicano scontri nel campo di Tulkarem, prendendo di mira le forze israeliane e i veicoli militari con pesanti piogge di proiettili. Ci sarebbero vittime. Continuano gli scontri anche a campo Jenin.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

