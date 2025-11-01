ISRAELHAMASWAR. Israele si prepara ad attaccare il sud del Libano, Aoun mette in campo 10.000 uomini. Hezbollah: Non deporremo le armi. Ci serviranno per difendere i confini libanesi 

L’ex capo del Mossad israeliano ha recentemente affermato che l’agenzia di intelligence ha installato dispositivi esplosivi e modificati, tra cui cercapersone e walkie-talkie, in “ogni Paese immaginabile”.

Segnalato un grave incidente di sicurezza informatica: il Cyber ​​Support Front avrebbe fatto trapelare documenti classificati dell’azienda israeliana Maya, rivelando progetti di difesa sensibili con Rafael ed Elbit. Tra cui il sistema laser “Iron Beam”, il drone “Skylark” e il missile “Icebreaker”, e li avrebbe pubblicati per la vendita. La violazione potrebbe avere gravi implicazioni per il settore tecnologico militare israeliano.

Secondo i media israeliani, inoltre, l’Amministrazione Trump ha presentato una proposta ad Hamas che impone ai suoi membri che si trovano ancora in aree sotto il controllo dell’esercito israeliano di lasciare le aree sotto il controllo di Hamas entro 24 ore. La scadenza è scaduta giovedì sera, ma secondo un alto funzionario dell’esercito israeliano, nessun combattente del movimento ha lasciato quelle zone.

Un alto funzionario dell’esercito israeliano ha affermato che ci sono ancora militanti di Hamas presenti nelle zone gialle sia a Khan Yunis che a Rafah. Lo scopo dell’avvertimento americano era quello di fare pressione su Hamas e dargli la possibilità di spostarsi dall’altra parte della linea gialla senza attriti, in modo da non ostacolare l’attuazione dell’accordo e continuare a pianificare la fase successiva. Tuttavia, ha affermato che finora nessun membro di Hamas ha risposto all’offerta di evacuazione.

Il Washington Post ha pubblicato un rapporto classificato di un organismo di controllo del governo statunitense ha rilevato che le unità dell’IDF hanno commesso “centinaia” di potenziali violazioni delle leggi statunitensi sui diritti umani a Gaza, violazioni che il dipartimento statunitense avrebbe bisogno di “molti anni” per verificare. La legge statunitense proibisce al governo statunitense di fornire aiuti militari a un paese con accuse credibili di violazioni dei diritti umani. Secondo lo stesso rapporto, il processo israeliano per la verifica delle violazioni, che può portare alla sospensione dei finanziamenti, è unico, complesso e più lungo di quello di altri paesi, il che protegge Israele.

Israele ha informato gli Stati Uniti che gli attacchi al Libano aumenteranno, ma gli USA sono preoccupati per la reazione del governo libanese.

Fonti del governo azero hanno riferito alla televisione di stato che l’Azerbaigian sta “considerando attentamente” la proposta degli Stati Uniti di unirsi alla forza di stabilizzazione di Gaza.Le fonti hanno affermato che l’Azerbaigian ritiene importante che queste forze ricevano un mandato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e beneficino del consenso regionale.

Si è tenuto ieri il discorso del leader di Hezbollah, Naim Qassem, il punto centrale del discorso afferma: “Israele non vuole attuare l’accordo e porre fine alla disputa tra sé e il Libano perché vuole inghiottire il Libano e cancellarne l’esistenza. Chiunque pensi che cancellare le armi di Hezbollah porrà fine al problema si sbaglia, perché le sue armi fanno parte della forza del Libano e non vogliono che il Libano abbia forza. Noi non siamo toccati dalle minacce, quindi applichiamo l’accordo, il Libano lo ha applicato, e tutte le manovre e le pressioni sono una perdita di tempo”.

Lo sceicco Qassem al governo: “Dovete essere responsabili della sovranità, quindi agite correttamente per proteggerla. Siete responsabili della ricostruzione. Il governatore della Banca del Libano non è un dipendente americano, quindi non dovrebbe limitare il denaro dei cittadini, e il governo deve porre fine a questo. Il Ministro della Giustizia non è un funzionario giudiziario americano e israeliano, e deve smettere di impedire ai cittadini di effettuare le loro transazioni. Il Libano è una prigione per i suoi cittadini sotto l’amministrazione americana? Dovete sottostare al comando e all’amministrazione del governo libanese per il bene del popolo libanese. Lo spettacolo messo in scena da Trump a Sharm el-Sheikh non è un’offerta di pace”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militarti aggiornato alle 15:30 del 31 ottobre. Il Presidente Aoun: “Il numero di soldati nel Sud aumenterà a diecimila entro la fine dell’anno, e questa è l’unica garanzia per proteggere il Libano e difendere la sua sovranità”. “Il Libano è pronto per i negoziati per porre fine all’occupazione israeliana, ma qualsiasi negoziato non può essere unilaterale; richiede una volontà reciproca, che non è ancora disponibile. La forma, i tempi e il luogo dei negoziati saranno determinati in seguito”.

Un attacco con un drone israeliano ha preso di mira una motocicletta sulla strada Shoukin-Nabatieh, provocando un ferito. A quanto si apprende dai media libanesi che hanno postato notizie inserito su X: “L’esercito libanese dimostra giorno dopo giorno, sotto la guida del suo comandante e la guida del Presidente della Repubblica, e con il patriottismo dei suoi ufficiali e del personale, di essere un esercito molto serio quando si tratta di difendere il suo territorio e i suoi cittadini. Lo scontro del 30 ottobre tra l’esercito libanese e quello israeliano era inevitabile se le forze israeliane non si fossero ritirate dall’edificio comunale prima che l’esercito libanese lo assaltasse”.

“Secondo quanto riferito, l’esercito israeliano ha informato l’UNIFIL, che a sua volta ha informato l’esercito libanese della necessità di evacuare il comune e di non avvicinarsi. Tuttavia, l’esercito libanese era determinato a entrare nel comune, e così è stato”.

Un drone israeliano ha preso di mira una motocicletta a Nabatieh, Libano meridionale si registra almeno un ferito. Da fonti libanesi si apprende che due droni Hermes 900 hanno volato a bassa quota su Nabatieh e i suoi sobborghi prima dell’attacco.

Attacco di droni israeliani contro la città di Qounine, attacco israeliano contro la città di Konin

Vittime civili a Gaza City un giovane è stato ucciso e il fratello ferito dal fuoco dei cecchini israeliani a Shuja’iyya. La Croce Rossa e Al-Qassam si stanno dirigendo a est di Khan Yunis per cercare i corpi dei prigionieri israeliani. Registrato il ritiro completo dei mezzi israeliani da Khan Younis orientale.

Gli abitanti di Beit Ur al-Tahta, a sud-ovest di Ramallah, in Cisgiordania, hanno scoperto telecamere di sorveglianza nascoste tra le recinzioni in pietra dei loro terreni agricoli durante la raccolta delle olive. I Coloni israeliani maltrattano e uccidono agnelli nel campo palestinese Città di Tuqu, Cisgiordania 10 agnelli sono stati uccisi e feriti, alcuni sono stati trovati mutilati e con gli occhi cavati con un coltello.

