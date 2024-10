ISRAELHAMASWAR. Israele si difende costruendo punti di difesa anche nel Golan

Israele vuole entrare in Libano solo per 3 chilometri di profondità. A darne notizia fonti diplomatiche che hanno rivelato alla testata al-Akhbar che “l’ultimo messaggio dato agli americani da Israele sul Libano indicava che Israele vuole entrare in Libano per 3 chilometri di profondità e lo lascerà dopo aver operato in questa zona”.

Sempre secondo la testata al-Akhbar: “Israele non sta pensando di stabilirsi lì, ma cercherà di portare a termine la missione il prima possibile”.

Secondo al-Akhbar, gli americani avevano capito che “Israele è determinato a trasformare l’intera area in un’area bruciata, aggiungono che non permetteranno a nulla di fermarlo o ostacolare il suo lavoro, in termini di cessate il fuoco e colloqui”. E in effetti i bombardamenti e l’impegno delle cinque divisioni israeliane andrebbe in tal senso.

Secondo Reuters, Israele potrebbe tentare di espandere la guerra attraverso le alture del Golan. Un segno che Israele vuole espandere le sue operazioni di terra contro Hezbollah rafforzando al contempo le proprie difese, è una operazione condotta sulle Alture: le truppe israeliane hanno bonificato le zone dalle mine e stabilito nuove barriere sulla frontiera tra le alture del Golan da Israele e una striscia demilitarizzata al confine con la Siria.

La mossa suggerisce che Israele potrebbe cercare di colpire Hezbollah per la prima volta da più a est lungo il confine del Libano, creando allo stesso tempo un’area sicura da cui può liberamente effettuare una ricognizione del gruppo armato e impedirne l’infiltrazione, hanno affermato una serie di fonti.

Mentre è stata segnalata un’attività di sminamento, fonti che hanno parlato con Reuters hanno rivelato ulteriori dettagli non segnalati che hanno mostrato che Israele stava spostando la recinzione che separa la DMZ verso il lato siriano e scavando altre fortificazioni nell’area.

Mentre l’IDF lo sta facendo, all’esercito siriano non è nemmeno consentito di costruire una baracca di legno vicino a quell’area di confine poiché viene bombardata da Israele.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

