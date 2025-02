ISRAELHAMASWAR. Israele resta nelle colline del libano. Hamas fa un passo indietro da Gaza

Israele continua ad accusare l’Iran, a Channel 12 israeliano: “Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha detto che “Gli iraniani stanno cercando di contrabbandare denaro a Hezbollah, anche attraverso la Turchia – e in collaborazione con essa”.

Nel frattempo Israele si sta preparando per un grande attacco, e secondo i rumors è proprio contro l’Iran. Il ministero della Difesa israeliano: “È arrivata in Israele una spedizione di 1.800 bombe pesanti Mk 84, autorizzata dalla nuova amministrazione americana”. Il ministro della Difesa Israel Katz: “Una risorsa significativa per l’aeronautica militare e l’IDF. Grazie al presidente degli Stati Uniti Trump e all’amministrazione americana per la loro forte posizione a fianco dello Stato di Israele.”

Il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu: “il presidente Trump ha presentato l’unico piano su Gaza che può funzionare. Siamo pronti a lasciare che le persone se ne vadano. Fino ad ora, le persone hanno lasciato Gaza con l’aiuto di tangenti. “Diamo loro una scelta”, ha osservato.

La Radio dell’esercito israeliano ha riferito che il processo di domani a Netanyahu è stato annullato sulla base della sua richiesta di seguire gli sviluppi politici e di sicurezza. Manifestazioni in piazza Gaza Street a Gerusalemme verso la casa di Netanyahu per protestare contro l’intenzione di riprendere la guerra e chiedere il completamento dell’accordo sui prigionieri.

Resta aperta la questione Libano sud, a differenza di quanto promesso dal presidente Aoun ai libanesi, Israele non lascerà il Libano. Oggi le truppe delle IDF si ritireranno tranne che da cinque punti strategici in cui rimarrà indefinitamente. Le postazioni si trovano: su una collina vicino a Labbouneh, di fronte alla città di confine israeliana di Shlomi; sulla cima di Jabal Blat, di fronte a Zar’it; su una collina di fronte ad Avivim e Malkia; su una collina di fronte a Margaliot; e su una collina di fronte a Metula. Tra le fila dei simpatizzanti di Hezbollah e partito Amal c’è malumore. Molte le manifestazioni nelle aree dell’aeroporto di Beirut e ancora scontri a Houla dove la popolazione voleva rientrare nelle case ma Israele ha bombardato, una ragazzina è rimasta uccisa. Nel sud del Libano, l’IDF riferisce di aver scoperto enormi magazzini di armi e munizioni.

Il Libano estende a tempo indeterminato il divieto di volo per gli aerei delle compagnie aeree iraniane. Il primo Ministro e il presidente hanno ordinato di reprimere qualsiasi tentativo di chiudere la strada dell’aeroporto e di aumentare la sicurezza all’aeroporto per tutti gli aerei in atterraggio. La querelle nasce dal fatto che gli iraniani volevano partecipare alle cerimonie funebri di Nasrallah e Deif programmate per il 23 febbraio. Air France ed Emirates si uniscono alla richiesta di Stati Uniti e Israele e cancellano i loro voli per il Libano il 23 febbraio, per assicurarsi che non permettano alle persone di partecipare al funerale dei leader di Hezbollah. Sicuramente sono previsti incidenti da parte libanese e cittadini libanesi per le prese di posizione del governo in favore di Stati Uniti e Israele. Aoun ha promesso il rilascio dei prigionieri libanesi in Israele entro il 18 febbraio ed è attentamente seguito dalla popolazione che potrebbe dare vita a manifestazioni di piazza se ciò non avvenisse.

Il generale Joseph Aoun, presidente della Repubblica libanese, ha ricevuto il 17 febbraio gli ambasciatori del Comitato del Quintetto in Libano, che comprende lo Stato del Qatar, il Regno dell’Arabia Saudita, la Repubblica araba d’Egitto, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica francese Questi sono i membri del comitato libanese per il cessate il fuoco. Durante l’incontro, sono stati esaminati gli ultimi sviluppi in Libano, in particolare il ritiro israeliano dal sud, e sono stati sottolineati il ​​continuo supporto al Quintetto e il pieno impegno a sostenere lo Stato libanese.

Il comitato di monitoraggio dell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco ha respinto lo schieramento dell’esercito libanese nelle città di confine che sono ancora sotto occupazione israeliana prima del 25 febbraio, nonostante il rifiuto da parte del Libano della richiesta di Israele di prolungare la sua permanenza nel sud oltre il 18 febbraio.

Il Presidente della Repubblica, durante il suo incontro con il capo missione dell’UNIFIL, generale Aroldo Lázaro, ha rinnovato la sua condanna dell’attacco al convoglio dell’UNIFIL, sottolineando che sono in corso indagini su alcuni degli arrestati per chiarire le circostanze e imporre punizioni contro gli autori.

Il ministero degli Esteri iraniano ha detto: “una delegazione iraniana di alto rango parteciperà ai funerali di Nasrallah a Beirut. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha avuto colloqui fruttuosi con il suo omologo libanese sulla crisi dei voli e ha sottolineato che non permetteranno a terzi di interferire nella situazione”.

L’ala militare di Hamas ha confermato l’uccisone di Mohammed Shaheen ucciso ieri in un attacco israeliano a Sidone.

L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha ricevuto una lettera firmata dalla leadership del movimento palestinese Hamas sulla sua disponibilità a trasferire il potere nella Striscia di Gaza all’amministrazione e al comitato governativo per la gestione dell’enclave, riferisce Sky News Arabia, citando fonti. Secondo l’interlocutore del canale, Hamas ha acconsentito al trasferimento dei poteri all’Autorità Palestinese “dopo forti pressioni da parte dell’Egitto sulla delegazione del movimento in visita al Cairo”.

La resistenza yemenita – Houthi – ha pubblicato un video intitolato “Interverremo militarmente”, che fa eco alle recenti parole del leader Sayyid Abdulmalik. Dove si dice che se Israele lanciasse un’offensiva per sfollare la popolazione nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, lo Yemen interverrà. L’esercito americano ha affermato che l’esercito yemenita ha fermato un’operazione illegale di contrabbando di armi dall’Iran agli Houthi, che era diretta al porto di Hodeidah. Sono stati sequestrati, tra l’altro, motori e componenti per lo sviluppo di droni e missili da crociera.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari.

Ci sono state esplosioni all’aeroporto militare di Khalkhala, a nord di Suwayda, nel sud della Siria e fonti locali riportano di un attacco israeliano contro l’aeroporto militare di Khalkhala. Israele, sempre da fonti locali siriane, invade la città di Al-Asbah nella campagna siriana di Quneitra.

In Libano le IDF continuano a demolire delle case civili a Yaroun. Bombordata la zona di Labouneh, nel sud. Bombardamenti israeliani nella città di Mays al-Jabal. L’esercito israeliano effettua operazioni di rastrellamento con mitragliatrici pesanti nella zona di Ras al-Dhahr, a ovest della città di Mays al-Jabal, con un’incursione di veicoli e carri armati nemici nella zona di Hoshin.

Come previsto ci sono stati scontri tra l’esercito libanese, IDF e popolazione civile. L’esercito libanese continua ad aprire una strada che porta alla città di Houla, che è stata fatta saltare in aria dalle IDF mentre si preparavano ad entrare, accompagnate dalla Croce Rossa Internazionale, per ritirare la ragazza uccisa, Khadija Atwiil 16 febbraio dalle forze IDF all’interno della città di Houla. Decine di libanesi hanno preso d’assalto oggi il villaggio di Hula, nel settore orientale, nonostante il fatto che le forze dell’IDF operino ancora nel villaggio e sia vietato l’ingresso ai libanesi. I libanesi entrati a Hula hanno cominciato a rimuovere i corpi dei morti di Hezbollah dalle rovine del villaggio. L’IDF ha risposto all’incidente e ha detto: “Dopo che alcuni dei sospetti hanno attraversato un posto di blocco dell’esercito libanese nell’area e si sono spostati verso le forze dell’IDF, le forze hanno aperto il fuoco per disperdere i sospetti”. Le IDF sta piazzando corpi falsi in giro per la città come ha fatto oggi a Hula per attirare le persone e la difesa civile.

Funzionario di Hamas ucciso in un attacco di droni israeliani nella città costiera di Sidone. Per la prima volta, e passando attraverso la base dell’esercito libanese, l’esercito israeliano invade la città di Kafarshouba. Le forze israeliane stanno vagando all’interno della città di Kfarshouba e hanno distrutto molti alberi. Dall’altro settore del confine, i bulldozer israeliani stanno eseguendo la demolizione di edifici civili nella città di Adisa, vicino all’insediamento di Misgav Am.

Un’esplosione è avvenuta nelle zone nord-orientali della città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. I veicoli IDF stazionati vicino al valico di Rafah hanno sparato proiettili pesanti. I droni dell’IDF effettuano un nuovo raid a nord-ovest del campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

Parte delle forze dell’IDF nel fine settimana hanno preso d’assalto la città di Al-Issawiya nella Gerusalemme occupata.

Le IDF hanno preso d’assalto la città di Yatma, a sud di Nablus. Sono scoppiati scontri tra giovani uomini e le forze IDF durante l’assalto al villaggio di Tal, a sud-ovest di Nablus. Il Comitato per i media nel campo di Tulkarem afferma: “decine di famiglie assediate nell’aeroporto e nei quartieri di Hadidah nel campo vivono senza acqua, elettricità, cure mediche e con una notevole carenza di cibo”. “Le forze di occupazione prendono d’assalto la città di Al-Mughayir, a nord di Ramallah”. Le forze diesel IDF prendono d’assalto la città di Beita, a sud della città di Nablus, nel nord della Cisgiordania.

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio