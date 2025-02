ISRAELHAMASWAR. Israele resta in Libano in cinque punti strategici. Rientrano tre prigionieri, un americano e un russo. Chiesto accordo per rilasciarli tutti

I paesi europei stanno sviluppando un piano per la Striscia di Gaza, che costituirebbe un’alternativa alla proposta del presidente americano Donald Trump, che prevede il reinsediamento dei palestinesi dall’enclave e il suo trasferimento sotto il controllo statunitense, scrive il quotidiano Financial Times. Un piano molto simile a quello di Egitto, Qatar, Arabia Saudita e Giordania.

Il segretario Generale della Lega degli Stati arabi, Ahmed Abu al-Rith, in un’intervista ha sottolineato comunque che: “Hamas deve lasciare la scena se gli interessi dei palestinesi lo richiedono”. L’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti negli Stati Uniti Yousef Al Otaiba ha sostenuto la proposta di Trump di reinsediare la popolazione di Gaza, riconoscendo le critiche della comunità internazionale ma definendo la mossa “difficile ma inevitabile”. “Non vedo alcuna alternativa a quanto proposto”, ha aggiunto.

L’amministrazione presidenziale libanese ha smentito il messaggio pubblicato sul canale Al-Hadath: “La pubblicazione non contiene la verità sull’accordo raggiunto tra Libano e Israele per estendere il cessate il fuoco fino alla fine dell’Eid al-Fitr. “Il presidente Joseph Aoun ha riaffermato l’impegno del Libano per il ritiro completo delle truppe israeliane entro la data fissata al termine della proroga concessa, il 18 febbraio.” Ma il presidente del parlamento libanese Nabih Berri e il capo del movimento Amal alla stampa il 14 hanno detto: “Israele ha in programma di rimanere nel Libano meridionale dopo il 18 febbraio Gli Stati Uniti mi hanno informato che Israele si ritirerà dai villaggi del Libano meridionale il 18 febbraio, ad eccezione di cinque località e delle loro strade di accesso, dove rimarranno le forze israeliane”. Rifiutiamo questo piano e abbiamo comunicato il nostro rifiuto agli americani. Avvertiamo che se le forze israeliane rimangono in Libano, sarà responsabilità dello Stato e il tempo ci dirà cosa accadrà di conseguenza.

CENTCOM ha rilasciato una dichiarazione affermando: “Abbiamo fatto progressi significativi, è certo che l’esercito libanese controllerà tutti i centri abitati a sud del Litani entro martedì prossimo.”

Il governo siriano nel frattempo ha riferito di avere: “il pieno controllo del confine siriano-libanese. Il traffico di droga, armi, petrolio e persone è stato completamente fermato”.

L’agenzia di intelligence delle forze di difesa israeliane ha parlato di sforzi iraniani per contrabbandare aiuti militari e finanziari a Hezbollah attraverso bagagli civili che finiscono sulle compagnie aeree iraniane che atterrano a Beirut, così come probabilmente attraverso voli in coincidenza dall’Iraq o attraverso la Turchia.

Nel 2022, si è scoperto che l’uomo che gestisce la rete di contrabbando che fa affidamento sui bagagli sui voli non è altro che Rada Safi al-Din, figlio di Hashem Safi al-Din (ucciso a Beirut). Suo zio è Abdullah Safi al-Din, rappresentante di Hezbollah in Iran. Rada è imparentato per matrimonio con la figlia di Qassem Soleimani e, quindi, anche con la rete di contrabbandieri della Forza Quds. Anche il contrabbando di denaro nei bagagli diplomatici tra le ambasciate è comune in Iran secondo l’Intelligence israeliana. Quelli precedentemente considerati responsabili della scorta dei bagagli erano militari delle unità 840 e 190 della Forza Quds.



Migliaia di libanesi hanno bloccato la strada dell’aeroporto di Beirut bruciando pneumatici, in segno di protesta contro il governo libanese che ha costretto un aereo iraniano con passeggeri libanesi a tornare a Teheran. Secondo le fonti libanesi gli USA stanno facendo pressione sul Libano per impedire agli aerei iraniani di atterrare all’aeroporto internazionale di Beirut.

Il gruppo palestinese del Jihad islamico rilascerà oggi, anche il prigioniero russo Alexander Trufanov, ha detto la Brigata Al-Quds (l’ala militare del gruppo). L’Ufficio informazioni sui prigionieri: domani, sabato, nell’ambito della prima fase dell’accordo di scambio, verranno rilasciati 36 prigionieri condannati all’ergastolo e 333 prigionieri della Striscia di Gaza arrestati dopo il 7 ottobre.

Channel 12 riferisce che: Netanyahu resterà in silenzio fino a quando non riceverà un lotto di prigionieri oggi, affinché il sesto lotto non crolli, e poi cercherà di fare pressione su Hamas attraverso mediatori affinché ottenga un lotto aggiuntivo a metà della prossima settimana prima del settimo lotto di sabato.



Secondo quanto riferito dal quartier generale delle famiglie dei prigionieri israeliani: “Il quartier generale delle famiglie dei prigionieri accoglie con favore la buona notizia dell’imminente rilascio di Yair Horn, Sagi Dekel-Han e Alexander Sasha Trubnov dopo 498 giorni di prigionia di Hamas”. Due dei tre rapiti che verranno rilasciati domani sono cittadini americani e russi. L’ Associazione delle famiglie dei prigionieri israeliani a Gaza: “deve essere raggiunto un accordo globale e immediato, senza tappe o ritardi, per restituire tutti i rapiti”

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti aggiornato alle ore 16:00.

Israele avanza in due villaggi della Siria: al Rafid e a Ruwaihina a sud di Quneitra. Due carri armati e un veicolo blindato.

Secondo fonti libanesi Israele continua a piazzare trappole esplosive in un certo numero di case nella città di confine di Yaroun, nel sud del Libano.

A Gaza Il capo dell’ufficio stampa del governo, Salama Maarouf riferisce: “Dal lato egiziano del valico di Rafah, nessuna carovana o macchinario pesante è entrato nella Striscia di Gaza, e speriamo che entrino nelle prossime ore secondo le assicurazioni delle parti interessate”.

Seguiamo il comportamento di Israele e incarichiamo quotidianamente i mediatori delle sue violazioni, e attendiamo il suo impegno a mantenere gli impegni assunti nell’accordo di cessate il fuoco e l’inizio dell’ingresso di tutte le forniture incluse nel protocollo umanitario con gli articoli e le quantità specificate e le date approvate per questo.

Sempre l’esercito israeliano ha lanciato granate stordenti e perquisiscono veicoli all’ingresso della città di Beit Ummar, a nord di Hebron. Israele trasferisce ulteriori forze a Tulkarem. Le ODF hanno preso d’assalto il villaggio di Silwad, a nord-est di Ramallah.

Si registra un incidente di sicurezza nella città di Deir Istiya. Un colono tenta di investire un contadino vicino a un ingresso Wadi Qana.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

