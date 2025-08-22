ISRAELHAMASWAR. Israele prende tempo e non risponde all’accordo con Hamas. Rilasciato detenuto in Libano. Distrutto campo profughi a Deir al-Balah

Trump in un’intervista radiofonica: “Netanyahu è un eroe di guerra, e credo di esserlo anch’io. A nessuno importa, ma anch’io sono un eroe di guerra. Ho mandato aerei ad attaccare l’Iran”.

Il primo Ministro Benjamin Netanyahu: “Do il benvenuto a Marco Rubio, Segretario di Stato americano, che ha deciso di imporre sanzioni contro i giudici della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia. Questo è un passo decisivo contro la campagna diffamatoria contro lo Stato di Israele e le Forze di Difesa israeliane, e a sostegno della verità e della giustizia”.

Il presidente francese Emmanuel Macron: “Ho discusso con il Re di Giordania e il Presidente egiziano del previsto attacco israeliano a Gaza City”, nel frattempo si cerca ancora di attivare un cessate il fuoco a Gaza con scambio di prigionieri. Il Ministero degli Affari Esteri: l’Egitto mette in guardia dalle conseguenze dell’espansione delle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza. Il Ministero degli Affari Esteri egiziano accusa Israele di ignorare gli sforzi dei mediatori e l’accordo proposto per il cessate il fuoco a Gaza.L’ultima parola sull’accordo spetta a Israele.

E il governo di guerra israeliano ha deciso il 20 agosto di non rispondere all’accettazione da parte di Hamas del nuovo accordo per il cessate il fuoco. L’accordo avrebbe previsto il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 deceduti, in cambio di 60 giorni di cessate il fuoco e del ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza verso la cintura di sicurezza.

“Questa volta Netanyahu non sta informando nemmeno i ministri più anziani su ciò che sta accadendo dietro le quinte riguardo ai negoziati per il cessate il fuoco e la presa degli ostaggi”, ha scritto Israel Hayom. Secondo la testata Haaretz: “La formulazione della risposta israeliana alla proposta di accordo è attualmente in corso, in un contesto di notevole e deliberata segretezza, ma le persone vicine a Netanyahu non sanno quando il Primo Ministro intende prendere la decisione finale sulla questione”.

Yedioth Ahronoth a proposito del leader del partito Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman: “Netanyahu sta sacrificando gli ostaggi per la sopravvivenza della coalizione di governo”.

Le Famiglie dei prigionieri di Gaza: “Combatteremo affinché i nostri figli non vivano in uno Stato che abbandona i rapiti. Il governo ha scelto di abbandonare i nostri figli per la sopravvivenza politica di Netanyahu. Chiediamo ai leader dello Shin Bet e all’establishment militare di non eseguire gli ordini della leadership politica. Vogliamo salvare i nostri figli perché non hanno più tempo e bisogna raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. La leadership israeliana sta ostacolando ancora una volta l’accordo di scambio, e il prezzo è alto e doloroso. E ancora le famiglie dei prigionieri di Gaza: “C’è una proposta che Hamas ha accettato e che potrebbe salvare gli ostaggi, ma l’ufficio di Netanyahu sta cercando di ostacolarla”.

“Netanyahu ieri era in visita al quartier generale del Comando Sud per approvare i piani per l’operazione a Gaza City”, fonte Channel 12.

In un articolo del Washington Post si apprende che: Il Dipartimento di Stato americano ha licenziato il suo principale portavoce per il conflitto israelo-palestinese dopo una serie di disaccordi professionali su Gaza. Shahed Ghoreishi è stato licenziato dopo, tra le altre cose, aver chiesto la condanna dell’uccisione di un gruppo di giornalisti di Al Jazeera e aver espresso disaccordo con il piano di espulsione dei palestinesi da Gaza.

Ben Gvir ordina che le foto della distruzione di Gaza vengano stampate e esposte ai prigionieri mentre si spostano dalle loro celle al cortile della prigione. L’Ufficio di Netanyahu: ha fatto sapere che c’è stata la liberazione di un cittadino israeliano detenuto in Libano da un anno a seguito di negoziati svoltisi negli ultimi due mesi.

La radio dell’esercito israeliano ha rivelato che la Turchia ha completamente bloccato il movimento delle navi turche dirette in Israele, comprese le merci destinate all’Autorità Nazionale Palestinese, che alla fine raggiungevano Israele tramite commercianti palestinesi per conto di commercianti israeliani, con l’obiettivo di aggirare l’embargo turco. Questo annuncio arriva dopo un anno e tre mesi da quando Ankara ha imposto un embargo commerciale totale a Israele.

Ed ora uno sguardo agli aspetti militari aggiornato alle ore 15:30 del 21 agosto. Le IDF: “mercoledì 20 agosto, le truppe dell’IDF hanno completato un raid mirato contro diversi avamposti di commando appartenenti al vecchio regime siriano sulle pendici del Monte Hermon in Siria. Nell’ambito dell’operazione, le truppe hanno arrestato e interrogato diversi sospettati nella zona, coinvolti nel contrabbando e nel commercio di armi dalla Siria al Libano. Durante il raid e le perquisizioni presso gli avamposti, sono state rinvenute più di 300 armi, tutte confiscate. Le truppe della brigata continuano a operare nell’area per proteggere la sicurezza dei cittadini dello Stato di Israele e, in particolare, dei residenti delle alture del Golan”.

Fonti locali riportano che le IDF hanno stabilito posizioni nel villaggio di Rakhla sul Monte Hermon.

Prime segnalazioni di un attacco aereo israeliano contro le posizioni del governo siriano ad al-Thalaa, nella regione occidentale di As Suwaida, dopo una forte esplosione segnalata nella zona.

Il 20 agosto l’esercito libanese ha annunciato di aver distrutto le coltivazioni di “erba” in un villaggio di Baalbek. Il campo si trova in una città cristiana. Un attacco con drone il 21 mattina ha ucciso un abitante nella città di Dier Siryan, nel Libano meridionale. Diverse bombe assordanti e granate sono state sganciate in diverse altre aree. Questa settimana sono stati segnalati anche piccoli droni che pattugliavano le aree e persino entravano nelle case attraverso le finestre nel profondo sud del Libano.

Un morto a Der Serian, in Libano ucciso da attacco israeliano. Secondo le IDF era un membro delle forze Radwan. Attacco aereo israeliano contro al-Housh, regione di Tiro, Libano meridionale. Attacco aereo israeliano ad Ansar, Libano meridionale, che colpisce un deposito di munizioni di Hezbollah. Segnalate esplosioni secondarie. Razzi israeliani su Naqoura, nel sud-ovest del Libano.

Le piattaforme dei coloni segnalano il ritrovamento di un corpo in una delle foreste vicino a Gerusalemme occupata e si stanno indagando sui retroscena dell’incidente. L’esercito israeliano ha avviato un’offensiva sulla città di Gaza, The Jerusalem Post. L’IDF ha affermato di controllare già la periferia della città.

Il ministero della Salute di Gaza: 70 martiri e 356 feriti a seguito dell’aggressione israeliana nelle ultime 24 ore. L’Ospedale Specializzato del Kuwait: “Lanciamo l’allarme in merito alla grave carenza di farmaci e forniture mediche dovuta alla chiusura delle frontiere. Stiamo riscontrando un deficit di oltre il 90% nelle nostre scorte di farmaci, che minaccia direttamente la vita di migliaia di pazienti e feriti”.

Intensa attività aerea israeliana nel nord di Gaza. Due attacchi aerei israeliani contro Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Gli attacchi stanno demolendo le infrastrutture in vista dell’operazione di occupazione di Gaza City. Le truppe dell’IDF hanno disseminato di esplosivi la scuola Halima al-Saadiya a Jabalia per poi farla esplodere, distruggendone l’infrastruttura. Attentato dinamitardo a un isolato residenziale a Jabalia Un aereo israeliano ha preso di mira un isolato residenziale poco fa nella zona di Jabalia al-Nazla, nella parte settentrionale della Striscia. Un quadrirotore ha sganciato più di 15 bombe ad alto potenziale su abitazioni civili nell’area di Nuzla, a nord della Striscia. Hamas ha compiuto un attacco simile a quello di Khan Yunis di, due giorni fa, a Beit Hanoun, a nord della Striscia di Gaza, in un incidente che non è stato reso noto.

L’esercito israeliano nella notte del 20 agosto ha iniziato l’assedio di Gaza City, con meno forze del previsto e in anticipo rispetto all’orario originariamente previsto, forse come messaggio ad Hamas o a Smotrich e ai suoi associati. Le Brigate Al-Quds hanno mostrato immagini di un’imboscata condotta in coordinamento con le Brigate Al-Qassam, durante la quale veicoli israeliani sono stati presi di mira con esplosivi e proiettili anticarro a est del quartiere di Shujaiya a Gaza City. Movimenti di sfollamento dei residenti dell’area di Jabalia al-Nazla, nella Striscia di Gaza settentrionale, a causa dei continui bombardamenti. Attacco missilistico con drone nel quartiere di Maqat, Jabalia al-Balad, Striscia di Gaza settentrionale..

Lancio di aiuti umanitari a ovest del campo di Nuseirat con successiva sparatoria nei pressi della caduta degli aiuti. Distrutto il campo profughi nella città di Deir al-Balah, che ospitava circa 200 famiglie gaza centrale.

Nitzan Shapira: “Nell’ambito degli sforzi umanitari che precederanno l’operazione militare a Gaza City. L’esercito sta studiando la creazione di una nuova via di accesso tra l’area di Mawasi e un ospedale da campo allestito dagli Emirati Arabi Uniti a Rafah. IDF: “Il comandante del Comando Meridionale ha visitato ieri, accompagnato dal comandante della 36a Divisione e dal comandante della Brigata Kfir, il sito dello scontro a Khan Yunis”. “Il Comandante della Regione Meridionale ha condotto un’indagine preliminare sull’attacco di Khan Younis e ha chiesto di trarre insegnamenti dalle lacune”.

Il Portavoce delle IDF: “Un palestinese ha aperto il fuoco verso l’insediamento di Adi Ad, nella Cisgiordania centrale, ferendo un israeliano”. Secondo il quotidiano Haaretz: “Cosa accadrà in Cisgiordania nei prossimi giorni: una Cisgiordania settentrionale e una Cisgiordania meridionale, separate dalle forze israeliane”. Due coloni sono rimasti feriti in una sparatoria nei pressi del villaggio di al-Mughayir, a nord-est di Ramallah.

Palestinese ucciso al checkpoint di Tel Ermeida nella città di Hebron.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

