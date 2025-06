ISRAELHAMASWAR. Israele non vuole più UNIFIL in Libano appoggiato dagli USA. Ma Beirut, Hezbollah e Francia insistono perché rimanga

Il primo Ministro libanese Nawaf Abdallah Salim Salam nonostante le tensioni nel sud del Libano, in una dichiarazione ha affermato: “il Libano è desideroso di rinnovare il mandato UNIFIL”.

Salam ha ribadito l’impegno del Libano a rinnovare il mandato UNIFIL per garantire la continua attuazione della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ha condannato i ripetuti attacchi alle forze UNIFIL, avvertendo che tali azioni minacciano la sicurezza e la stabilità del Libano meridionale e ha invitato le autorità a porre fine agli attacchi e a consegnare i responsabili alla giustizia, sottolineando la necessità di mantenere la calma lungo il confine meridionale.

Anche il Ministero degli Esteri libanese ha condannato un recente attacco contro un soldato UNIFIL, sottolineando l’importanza di proteggere le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite e di garantire che i responsabili siano tenuti a rispondere delle loro azioni secondo il diritto libanese e internazionale. L’incidente è avvenuto in un contesto di crescenti tensioni dopo uno scontro tra residenti locali e una pattuglia UNIFIL entrata in un’area senza la scorta dell’esercito libanese, evidenziando i crescenti attriti tra alcuni villaggi del sud e le forze di peacekeeping internazionali.

L’11 giugno, il capo del blocco Lealtà alla Resistenza, il deputato Hajj Mohammad Raad, ha ricevuto l’inviato presidenziale francese in Libano Jean-Yves Le Drian, accompagnato dall’ambasciatore francese in Libano Hervé Magro. Il Vice Raad ha ricevuto Le Drian. L’incontro ha affrontato gli sviluppi politici, le ripetute aggressioni israeliane e l’ampliamento delle forze UNIFIL. L’incontro è avvenuto alla presenza del responsabile delle relazioni arabe e internazionali di Hezbollah, Ammar al-Moussawi, presso la sede del blocco “Lealtà alla Resistenza” a Haret Hreik.

Le Drian ha inoltre sottolineato gli sforzi compiuti dalla Francia per organizzare una conferenza per la ricostruzione del Libano meridionale e il rinnovo della missione della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL). Il capo del blocco Lealtà alla Resistenza ha confermato l’interesse del partito a discutere i progetti di legge di riforma trasmessi al Parlamento e ha inoltre ribadito la posizione del partito a sostegno della posizione dello Stato sull’estensione delle forze UNIFIL.

Di diverso parere la parte israeliana: in un articolo di Zoe Levornik e Sarit Zehavi del centro studi Alma Center le autriciscrivono: “Alla fine della Seconda Guerra del Libano nel 2006, in base alla Risoluzione 1701, alla forza internazionale UNIFIL (insieme all’Esercito Libanese) fu affidato il mandato e la responsabilità di operare nel Libano meridionale, per monitorare e prevenire le attività di Hezbollah nell’area a sud del fiume Litani. Da allora, e per 18 anni, UNIFIL ha chiaramente fallito nella missione assegnatale, e pertanto il suo mandato dovrebbe essere immediatamente revocato. L’8 giugno 2025, è stato riferito che Israele e gli Stati Uniti avevano deciso di porre fine alle operazioni di UNIFIL nel Libano meridionale. Questa notizia non è stata ancora confermata, ma se accurata, si tratta della decisione giusta”.

E ancora: “Fino alla guerra del 2023, UNIFIL ha permesso a Hezbollah di insediarsi nel Libano meridionale senza alcun intervento. La quantità di armi e equipaggiamenti rinvenuti dalle IDF durante la guerra indica il totale fallimento di UNIFIL. Le IDF hanno trovato uniformi, borse e motociclette appartenenti ad agenti di Hezbollah, pronte per essere utilizzate in un’invasione pianificata di Israele. Il livello di preparazione militare di Hezbollah nel Libano meridionale era davvero allarmante, con depositi di armi e sistemi di lancio sparsi in tutta l’area, che riecheggiavano gli schemi osservati a Gaza. La minaccia per i residenti del nord di Israele era immediata e significativa. Tutto ciò si trovava in aree aperte, dove l’UNIFIL ha piena libertà di pattugliamento, e questo rientra nelle sue responsabilità”.

“Anche la rete di tunnel di Hezbollah è stata costruita nel corso degli anni senza alcuna interruzione e, in alcuni casi, proprio accanto alle postazioni dell’UNIFIL, sollevando seri dubbi sul fatto che il personale non fosse a conoscenza della loro esistenza e dello scopo per cui erano stati costruiti: un’invasione pianificata delle comunità del nord di Israele da parte delle forze di Hezbollah”.

“Durante la guerra, l’UNIFIL non solo non è riuscita a impedire le operazioni di Hezbollah e il lancio di razzi verso Israele, ma ha anche interferito e ostacolato la capacità dell’IDF di operare nell’area. L’UNIFIL si è rifiutata di abbandonare le sue posizioni e ha permesso a Hezbollah di usare il suo personale come scudi umani”.

“Dalla dichiarazione del cessate il fuoco, avvenuta il 27 novembre 2024, non si è verificato alcun cambiamento significativo nella capacità dell’UNIFIL di operare nell’area 1701 contro gli sforzi di ricostruzione di Hezbollah (vedi articolo del febbraio 2025), a differenza dei contenuti promozionali pubblicati dall’organizzazione sui media e sui social network, che cercano di evidenziare il suo presunto contributo alla riabilitazione e alla sicurezza nel Libano meridionale”.

“Negli ultimi mesi, sono stati documentati numerosi incidenti in cui le forze dell’UNIFIL operanti nel Libano meridionale, soprattutto quando non accompagnate dall’esercito libanese, sono state espulse dai villaggi e persino attaccate da residenti, sostenitori di Hezbollah e, ​​forse, anche da agenti di Hezbollah (vedi articolo dell’inizio di maggio 2025)”.

“Nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco, è stato istituito un meccanismo di monitoraggio nel Libano meridionale che include Stati Uniti, Francia, l’Esercito libanese e l’UNIFIL. Israele si avvale di questo meccanismo quando individua violazioni del cessate il fuoco. L’Esercito libanese ha effettivamente intensificato le sue attività di controllo nel Libano meridionale e, sebbene l’applicazione delle misure rimanga solo parziale, si registra un notevole miglioramento nella sua disponibilità ad agire”.

“L’UNIFIL si definisce un canale fondamentale tra l’Esercito libanese e le IDF. Tuttavia, la realtà non supporta questa affermazione, poiché la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso gli Stati Uniti. L’esistenza del nuovo meccanismo, unita all’incapacità o alla riluttanza dell’UNIFIL ad agire, lo ha reso più ridondante che mai”.

“In risposta alle critiche sulla sua inefficacia, il personale dell’UNIFIL ha precedentemente affermato che il mandato dell’organizzazione è incentrato sul monitoraggio, il supporto e l’assistenza umanitaria, e che non è autorizzata a intervenire militarmente o a operare in aree “private” contro le attività di Hezbollah. Questa interpretazione solleva ancora una volta la domanda: qual è, dunque, l’effettivo contributo dell’UNIFIL al mantenimento della sicurezza lungo il confine tra Israele e Libano? Se l’obiettivo è l’aiuto umanitario, sarebbe meglio gestirlo da agenzie delle Nazioni Unite o organizzazioni specializzate in tali sforzi, non da una forza la cui missione principale è il “mantenimento della pace”.

“È dimostrato che il problema non risiede nel mandato in sé, ma nella volontà della forza di svolgere la sua missione primaria. Anche nell’ambito dell’attuale mandato limitato, si sarebbe potuto fare molto di più per contrastare il dispiegamento militare di Hezbollah nel Libano meridionale, emerso durante la guerra”.

“Nel corso degli anni, l’UNIFIL ha avuto numerose opportunità per migliorare e svolgere il suo ruolo, in particolare alla luce dei ripetuti avvertimenti di Israele. Eppure, non è stato fatto alcun tentativo concreto di modificare la condotta dell’organizzazione. Non vi è motivo di credere che il rinnovo del mandato, anche con miglioramenti, apporterà il cambiamento necessario a rendere la presenza dell’UNIFIL nel Libano meridionale rilevante ed efficace nel mantenimento della sicurezza sia di Israele che del Libano”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/