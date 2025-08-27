ISRAELHAMASWAR Israele ignora i mediatori. Continua la demolizione di Gaza City e i bombardamenti. Raid a Ramallah

Mentre Israele ignora completamente la richiesta dei mediatori e sceglie di non rispondere, Lindsey Graham, membro della delegazione americana in Libano afferma: ”Israele non guarderà al Libano in modo diverso a meno che Hezbollah non venga disarmato”.

Amal e Hezbollah in più occasioni hanno ribadito che il disarmo non comporterà il ritiro di Israele dal Libano e per questo sarebbero restii. Secondo gli analisti politici Libanesi: “Tel Aviv non ha alcuna reale intenzione di offrire impegni al Libano dopo la mossa del governo di disarmare la Resistenza, con le dichiarazioni di Netanyahu che servono solo come copertura politica, in assenza di vantaggi concreti per Beirut”.

Amit Segal, giornalista israeliano riferisce: “Dopo una riunione di gabinetto di tre ore, i ministri del governo sono arrivati ​​alle celebrazioni per il riconoscimento di 17 insediamenti a Benjamin”. La mini-riunione di gabinetto ha esaminato la situazione della sicurezza su tutti i fronti di combattimento

Channel 13 riferisce della chiusura delle principali strade in tutto Israele a causa delle proteste che chiedono un accordo per la restituzione degli ostaggi. Nel frattempo è stata chiusa l’indagine preliminare sui giornalisti uccisi all’ospedale Al-Nasser: “Una telecamera è stata installata nell’ospedale sospettata di monitorare le attività delle nostre forze. 6 delle vittime dell’incidente sono militanti di Hamas e della Jihad. Uno di loro ha persino partecipato al massacro del 7 ottobre. L’esercito israeliano sta indagando sul processo decisionale e sulle autorizzazioni per l’attacco”.

Il Ministero degli Esteri cinese: “Israele deve interrompere la sua operazione militare a Gaza”.

“Hamas ha accettato condizioni favorevoli a Israele, ma a quanto pare Israele non vuole raggiungere un accordo su Gaza”, ha affermato il Ministero degli Esteri del Qatar.

Il portavoce di Oxfam, Chris McIntosh, ha dichiarato il 26 agosto che grandi quantità di aiuti salvavita sono ancora ammassate al confine di Gaza, in attesa di essere imbarcate, mentre la carestia minaccia la popolazione.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari aggiornato alle 15:30 del 26 agosto. Secondo fonti tra le unità di autodifesa curde, membri dell’ex gruppo Ahrar al-Sharqiya, ora incluso nell’Esercito Nazionale Siriano, furono inviati a Deir ez-Zor.

Un aereo israeliano stava prendendo di mira un contadino nella città di #Mays_al-Jabal, ma la bomba è esplosa in aria. Bombe israeliane su Kfar Kila. Il 26 agosto i social media e alcuni organi di stampa hanno riferito che in Libano è in costruzione l’ottavo sito israeliano di nuova creazione.

Secondo quanto riferito dalla social sfera della “resistenza” libanese: “C’è una linea rossa centinaia di metri più avanti della linea blu. L’esercito israeliano l’ha tracciata sulle mappe dopo essersi ritirato dalle città di confine. Questa linea ha creato una zona cuscinetto, che in seguito è diventata un’area completamente occupata da Ras al-Naqoura alle alture del Monte Hermon. IDF si muove attraverso quest’area con una forza di fanteria o, di tanto in tanto, con piccoli quad. Da lì, a volte si sposta verso alcune città e bombarda le abitazioni civili rimaste.

I cinque punti noti come posizioni principali furono stabiliti da israele, da cui eresse imponenti barricate, bunker fortificati e torri di guardia: Tallet al-Hamams, La strada principale Markaba-Hula, Tallet Jal al-Deir / Aitaroun, Jabal Blat / a ovest di Ramyeh, L’area di Labouneh.

Le IDF hanno stabilito una nuova posizione a Khallet al-Mahafer, a sud della città di Adaisseh, parte della quale si trova su terreni riservati. A Kfar Kila, ile IDF mantengono un posto di guardia fortificato proprio sul muro durante la ritirata dalla città. Non esiste una nuova posizione come le altre sei.

70 morti uccisi dal fuoco dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza dall’alba del 26 agosto. Le IDF hanno preso di mira un mercato popolare in via Fahmi Bey, a est di Gaza City. Continua continua la massiccia demolizione di edifici nel quartiere di Zeitoun a Gaza City.

L’IDF ha lanciato questa mattina un’operazione su larga scala e insolita nel centro di Ramallah con la partecipazione delle Guardie di Frontiera e delle forze di Duvdevan. Nell’ambito dell’operazione, le forze chiuderanno alcuni uffici di cambio valuta e confischeranno i loro fondi. Il sito web ebraico Arutz Sheva riporta: Si stima che a Ramallah siano stati sequestrati circa un milione di shekel, destinati al terrorismo. L’inventario dei fondi confiscati è ancora in corso. Tutti i beni di Al-Ajouli Money Exchange a Ramallah sono stati confiscati e i dipendenti sono stati arrestati. Gruppi di coloni hanno sradicato almeno 2.000 ulivi da terreni palestinesi nel villaggio di Turmus Ayya, a nord di Ramallah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

