ISRAELHAMASWAR. Israele ha carenza di personale militare e di scienziati

Israele è senza personale militare e senza scienziati. A dare l’allarme il Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir che ha inviato la scorsa settimana un insolito messaggio di avvertimento al Primo Ministro Benjamin Netanyahu e al Ministro della Guerra Israel Katz. Zamir ha scritto nel messaggio: “La crisi di carenza di personale è grave, la legislazione necessaria deve essere risolta entro il 1° gennaio”.

Si tratta di un messaggio eccezionale, non scritto di routine, che giunge in concomitanza con il pensionamento di centinaia di dipendenti a tempo indeterminato a seguito dell’emanazione di una legge relativa alle loro condizioni di servizio. Il Capo di Stato Maggiore Zamir ha scritto: “Nella situazione attuale, esiste un grave pericolo. Il personale a tempo indeterminato e la sua motivazione a prestare servizio subiscono gravi danni”. Il Capo di Stato Maggiore ha chiesto al Primo Ministro e al Ministro della Guerra di “intervenire nella questione e chiudere il fascicolo in modo da non perdere personale permanente altamente efficiente”.

Ma non è tutto Israele sta esaurendo ricercatori e scienziati. A darne notizia l’Ufficio Centrale di Statistica che conferma che nel 2024 Israele ha registrato un saldo migratorio negativo per il personale accademico, poiché un numero maggiore di accademici con una laurea triennale o superiore si è trasferito all’estero rispetto al numero di accademici che vi sono tornati. Secondo i dati, le menti migranti sono caratterizzate da giovani, istruite e provenienti da zone residenziali benestanti di Israele, in particolare dalla regione di Sharon e da Tel Aviv.

I dati si riferiscono al periodo della guerra tuttavia secondo l’Ufficio di statistica esprimono una tendenza al rialzo che si rafforza nel tempo. Secondo i dati, oltre un quarto dei dottori di ricerca israeliani in matematica (25,4%) vive oggi all’estero, così come il 21,7% dei dottori di ricerca in informatica, il 19,4% dei dottori di ricerca in genetica, il 17,3% dei dottori di ricerca in microbiologia, il 17% dei dottori di ricerca in fisica, il 14% dei dottori di ricerca in chimica e una percentuale simile tra i dottori di ricerca in ingegneria elettrica e biologia.

Inoltre, secondo i dati dell’Ufficio Centrale di Statistica, il 23% dei dottori di ricerca del Weizmann Institute vive oggi all’estero, così come il 18,2% dei dottori di ricerca del Technion, il 15% dei dottori di ricerca in ambito scientifico dell’Università di Tel Aviv, il 10% dei dottori di ricerca scientifici dell’Università di Ariel e il 7% dei dottori di ricerca dell’Università di Bar-Ilan, vivono fuori da Israele. A partire dal 2024, l’11,9% dei dottori di ricerca israeliani e l’8,1% dei laureati magistrali vivono all’estero.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

