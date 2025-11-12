ISRAELHAMASWAR. Israele conquista due villaggi nell’area di Quneitra, Saida e Al-Ajraf, in Siria ed erige un nuovo muro in territorio libanese nei pressi della base a Jal al-Dier

Yedioth Ahronot informa citando una fonte governativa: Netanyahu e Kushner hanno concordato di deportare i combattenti di Hamas bloccati a Rafah in un paese terzo. L’accordo prevede che Israele permetterà l’evacuazione in sicurezza degli uomini armati. Smentita invece la notizia secondo cui Kushner avrebbe discusso con Abu Shabab il ruolo delle sue forze nelle aree da cui Hamas si sta ritirando

La Turchia ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Netanyahu, il Ministro della Difesa Katz, il Ministro della Sicurezza Ben Gvir, il Capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, il Comandante della Marina Salam e altri 37 sospettati.

Il Ministero della Difesa israeliano ha vietato a tutti i generali di alto rango di rilasciare briefing con la stampa. Tutto il personale militare deve Per prima cosa, ottenere personalmente il permesso dal Ministro della Difesa Katz e specificare chi parlerà, a quali organi di stampa e quali argomenti saranno trattati. In risposta il portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian: “Non ci saranno truppe turche nella Striscia di Gaza”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti da Israele aggiornato allegre 15:30 dell’11 novembre.Il Ministero degli Interni Houthi a Sana’a afferma di aver scoperto una rete di spionaggio condivisa tra Mossad, CIA e intelligence saudita e di averla sgominata.

Le truppe israeliane hanno invaso i villaggi siriani di Saida e Al-Ajraf nella regione di Quneitra.

Il 10 pomeriggio e l’11 novembre si registrano una serie di attacchi aerei israeliani in Libano. Colpite le aree di: s zona montuosa di al-Rayhan; attacchi anche al confine tra Libano e Siria (sul lato libanese). Drone israeliano ha preso di mira la zona di al-Hmereh a Tiro. Nessuna vittima. Un altro omicidio mirato fallito, questa volta a Hermel, nel nord del Libano. L’11 novembre nuova ondata di attacchi nel sud del Libano, con l’area di Jermeq sotto fuoco israeliano per tre volte.

I vigili del fuoco si stanno muovendo per spegnere gli incendi scoppiati a seguito dei raid che hanno preso di mira Jarmaq e Al-Rayhan. Gli attacchi stanno cercando di colpire gli stessi tunnel e ingressi. L’IDF ha iniziato ad annettere ufficialmente parti del Libano meridionale e sta costruendo un nuovo muro. Questo muro si trova vicino alla sua nuova base a Jal al-Dier. Dietro questo muro ce n’è un altro all’interno del territorio israeliano e imponenti difese in cemento e ingegneria del suolo risalenti ad anni fa.

Si stanno verificando enormi incendi I villaggi di Iqlim al Kharroub, distretto di Chouf. L’area dell’incendio intorno alla città di Aramta, nel distretto di Jezzine, si sta espandendo a causa degli attacchi aerei israeliani durante il giorno.

Si registra la demolizione a Houla, avvenuta a 1,7 km di profondità nel Libano. Fonti locali informano che l’esercito libanese e le Nazioni Unite non sono intervenuti. Le IDF hanno demolito 3 ville/case di proprietà di 3 fratelli della famiglia Shhemeh.

Decine di soldati delle IDF sono entrati in Libano con diversi veicoli e camion e hanno trasportato esplosivi liquidi che usano in tali attacchi.

In Cisgiordania secondo i dati ufficiali delle Nazioni Unite: i coloni israeliani hanno effettuato almeno 264 attacchi contro i palestinesi in Cisgiordania a ottobre, il totale mensile più alto da quando sono iniziate le rilevazioni nel 2006, con una media di otto attacchi al giorno. Registrato attacco dei coloni alla fabbrica Al-Jneidi a Beit Lid, a est di Tulkarem

La testata di Yediot Ahronot: “Comandanti di brigate nella divisione della Cisgiordania hanno chiesto al capo di stato maggiore Eyal Zamir di ripristinare gli ordini di detenzione amministrativa che erano stati annullati dal ministro dell’esercito nemico israeliano Yoav Gallant, in seguito a un’ondata di violenza da parte di estremisti ebrei contro i palestinesi. Si registrano scontri tra palestinesi e forze di occupazione israeliane dopo l’assalto alla città di Tubas, nella Cisgiordania settentrionale.

