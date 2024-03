ISRAELHAMASWAR. Israele aumenta il debito pubblico per finanziare la guerra. Michael Fakhri: Gaza ha fame

Secondo il Financial Times, Israele prevede di aumentare il proprio debito di 60 miliardi di dollari, aumentare le tasse e aumentare la spesa per la difesa. Le assunzioni governative verranno interrotte e gli aumenti delle tasse saranno raddoppiati.

Nell’ultimo trimestre, l’economia israeliana si è contratta del 20%, 300.000 riservisti sono stati chiamati al servizio militare e decine di migliaia di persone sono state costrette a spostarsi a nord e a sud. 150.000 lavoratori palestinesi non provengono dalla Cisgiordania, c’è un’enorme carenza di manodopera e stagnazione sociale.

Nonostante Israele abbia cercato di mantenere basso il numero, 800mila persone hanno dovuto lasciare i loro posti. In totale, hanno lasciato il Paese da 700mila a 1 milione di israeliani. Non c’è forza lavoro palestinese, il turismo è diminuito del 70%, è stato annunciato un boicottaggio mondiale delle aziende israeliane, più efficace del previsto.

Con la vita sociale ed economica del paese in stallo, gli attacchi missilistici nel nord e nel sud, le proteste nel centro e una potenziale intifada in Cisgiordania, l’attuale situazione in Israele è peggiore che mai.

E nonostante le rivelazioni del Financial Times, Israele non ha intenzione di fermarsi e sta invece pianificando una operazione contro Rafah e si sta scaldando anche il confine con il Libano.

Israele sta perdendo alture nei confronti dei suoi sostenitori e alleati. La Colombia ha smesso di comprare armi e altri paesi seguiranno questa strada avendo a disposizione tecnologia per la difesa più a buon mercato come quella russa o iraniana. Non solo a pesare su Tel Aviv la questione degli aiuti umanitari: “deliberatamente affamando i palestinesi”, ha detto Michael Fakhri, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo.

Fame e grave malnutrizione sono diffuse nella Striscia di Gaza, dove circa 2,2 milioni di palestinesi si trovano ad affrontare gravi carenze derivanti dalla distruzione delle scorte alimentari da parte di Israele e dalla grave limitazione del flusso di cibo, medicinali e altre forniture umanitarie. I camion degli aiuti e i palestinesi in attesa di aiuti umanitari sono finiti sotto il fuoco israeliano.

“Non c’è alcun motivo per bloccare intenzionalmente il passaggio degli aiuti umanitari o distruggere intenzionalmente pescherecci di piccola scala, serre e frutteti a Gaza, se non quello di negare alle persone l’accesso al cibo”, Michael Fakhri, relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. Lo ha detto al Guardian. Per il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo, Michael Fakhri, afferma che la negazione del cibo è un crimine di guerra e costituisce “una situazione di genocidio”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

