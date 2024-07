L’esercito e l’aeronautica israeliana sono pronte per la guerra in Libano. E non per questo Israele ha smesso di pensare agli affari economici.

Il direttore generale del Ministero della Difesa israeliano, il colonnello in pensione Eyal Zamir, è arrivato in India in visita di lavoro a capo di una delegazione del dipartimento per promuovere il dialogo strategico e la cooperazione in materia di sicurezza tra Israele e India.

La delegazione del Ministero della Difesa ha incontrato il Direttore Generale del Ministero della Difesa indiano, il Capo di Stato Maggiore e i capi unità dell’Esercito indiano. Il Direttore Generale ha presentato ai suoi colleghi la situazione strategica in Medio Oriente e le lezioni della guerra, evidenziando le capacità militari e tecnologiche dell’IDF in vari settori.

Inoltre, le parti hanno discusso le modalità per approfondire i legami di sicurezza tra la difesa e i dipartimenti della difesa dei paesi in vari settori.

L’amministratore delegato ha inoltre ospitato un forum industriale Israele-India, guidato da Civet e con la partecipazione di alti rappresentanti dell’industria della difesa israeliana e indiana, per promuovere il dialogo, rimuovere le barriere e aumentare il potenziale di cooperazione in materia di difesa industriale tra le industrie israeliane e indiane.

La delegazione del Ministero della Difesa ha anche visitato le linee di produzione congiunte stabilite dalle imprese della difesa israeliane in India a sostegno della politica Make in India promossa dal governo indiano. Si sa che l’India è un grande produttore a basso costo e non stupirebbe si venisse a sapere che le munizioni per Israele ad un certo punto arrivano dall’India. Esiste già una cooperazione in materia dal 2021 portata avanti dalla azienda per la difesa israeliana UVision Air Ltd., che fornisce le sue munizioni vaganti ad alta tecnologia alle Forze di difesa israeliane, ai Marines degli Stati Uniti e all’esercito indiano.

Sempre in materia economica ma legato all’alimentazione l’Australian Broadcasting Corporation: ha riferito che le preoccupazioni per la sicurezza degli Houthi e del Mar Rosso ostacolano le spedizioni di bestiame da Fremantle in Australia a Israele.

Una nave da esportazione attende da quattro settimane di ottenere il permesso di salpare per Israele da Fremantle. Il Dipartimento australiano dell’Agricoltura si astiene dal rilasciare permessi per spedire carne di bestiame dall’Australia a Israele, a causa dei timori di un attacco da parte degli Houthi in Yemen.

L’Australian Broadcasting Corporation a capo del dipartimento del bestiame del gruppo agricolo WAFarmers lamenta: “La spedizione di bestiame in “Israele” è pronta per il carico, ma a causa del timore di un attacco da parte dello Yemen, l’amministrazione non è in grado di dare alla nave il permesso luce verde per ricaricare. Attualmente in “Israele” c’è un grande bisogno di pecore e bestiame, i prezzi della carne rossa sono aumentati in modo significativo e c’è una grave carenza di offerta”. Australian Broadcasting Corporation: A seguito delle minacce provenienti dallo Yemen, solo 2.728 capi di bestiame sono stati spediti in “Israele” quest’anno, rispetto agli oltre 70.000 dell’anno scorso.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

