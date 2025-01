ISRAELHAMASWAR. Israele a corto di militari, gli ultra-ortodossi continuano a rifiutare la leva

Per fare la guerra ci vogliono i militari, non conta quanta tecnologia avanzata uno stato possa disporre se non hai i militari che poi assicurano sul territorio il controllo. Una difficoltà ben presente in Israele che ha mobilitato per la prima volta nella storia gli ultra-ortodossi che storicamente nella loro vita non fanno la guerra.

I rappresentanti religiosi si sono appellati contro questo obbligo di leva per i loro studenti ed infine è arrivata la risposta dello Stato d’Israele all’Alta Corte sulla petizione per la coscrizione obbligatoria dei rappresentanti del settore ultra-ortodosso che ha mantenuto il punto e ha dato i numeri della coscrizione dei religiosi israeliani, li elenchiamo a seguire: le Forze di Difesa Israeliane potranno accogliere circa 4.800 ultra-ortodossi nella coscrizione del 2024 (che terminerà il 30 giugno 2025).

Si prevede che la coscrizione aumenterà del 20% nel 2025. Nel 2026 non sono previste restrizioni sulla capacità di accettare membri del pubblico ultra-ortodosso nell’IDF, questo ovviamente tenendo conto che le risorse necessarie per espandere la propria infrastruttura saranno fornite all’IDF, come l’IDF presentato.

Su 3.000 convocazioni inviate nel primo terzo dell’anno si sono finora presentate 413 persone, di cui 249 hanno completato la procedura di denuncia. L’IDF ha completato il processo di emissione di 7.000 mandati di comparizione nel secondo trimestre, la maggior parte dei quali non aveva ancora raggiunto la data di riferimento stabilita dall’ordinanza.

All’8 di gennaio, i membri ultra-ortodossi che non si sono presentati il ​​primo giorno di convocazione loro assegnato sono stati convocati ad un’ulteriore data di riferimento e a 1.234 persone è stato ordinato di arruolarsi nel servizio militare ai sensi dell’articolo 12 del la legge sui servizi di sicurezza.

Secondo il primo conteggio effettuato sui coscritti nel primo trimestre, nel primo trimestre sono stati arruolati 916 soldati della comunità ultra-ortodossa si tratta di un aumento di circa 500 rispetto al periodo corrispondente.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

