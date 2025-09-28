ISRAELHAMASWAR. Israele a corto di capi fa le nomine di alto livello e da il via all’operazione di Gaza City

Il 15 settembre Il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Generale Eyal Zamir, ha annunciato una serie di nomine militari di alto livello, tutte approvate dal Ministro della Difesa Israel Katz.

Durante l’ultima tornata di nomine, Katz si è scontrato con Zamir per non averlo consultato prima dell’annuncio. Alla fine, Katz ha approvato la lista di Zamir, escludendo due ufficiali il cui coinvolgimento negli incidenti del 7 ottobre 2023 è ancora oggetto di indagine.

L’ultima lista include quattro nuovi generali di brigata e sei nuovi colonnelli, oltre a un generale di brigata e 26 colonnelli che si trasferiscono a nuove posizioni dello stesso grado. Tra le posizioni di rilievo figurano i nuovi comandanti della Brigata Golani, della Scuola Ufficiali Bahad 1, della Scuola per Professioni e Capi Squadra del Corpo di Fanteria, dell’Unità Multi-Skilled, della Brigata Hasmonea, della 401ª Brigata Corazzata e del 215º e 214º Reggimento di Artiglieria.

Altri 25 ufficiali superiori saranno inviati per l’addestramento tra una nomina e l’altra. Il 16 settembre, è stata proclamata ufficialmente l’operazione su Gaza City.

“Due divisioni dell’IDF, composte da decine di migliaia di soldati, hanno lanciato operazioni di terra estese a Gaza City durante la notte, mentre l’esercito inizia una “nuova fase” della sua offensiva contro Hamas”, affermava l’esercito.

Le prime fasi dell’offensiva, soprannominata “Carri di Gedeone B”, sono iniziate settimane fa con un aumento degli attacchi contro obiettivi di Hamas, tra cui grattacieli, e operazioni di terra alla periferia di Gaza City, comprese diverse aree a ovest.

L’esercito afferma che la 162ª e la 98ª Divisione stanno ora espandendo le loro operazioni a Gaza City, e una terza, la 36ª Divisione, si unirà a loro nei prossimi giorni, aggiungendo decine di migliaia di uomini alla forza.

Gaza City è stata colpita da una massiccia ondata di attacchi aerei, con entrambe le divisioni che hanno iniziato ad avanzare in nuove aree della città oltre quelle attualmente sotto il controllo israeliano.

Secondo le IDF, le forze di terra intendono avanzare ulteriormente nella città di Gaza e circondarla nei prossimi giorni e settimane, nell’ambito degli sforzi per sconfiggere le forze di Hamas.

L’esercito afferma che il Capo di Stato Maggiore delle IDF, Tenente Generale Eyal Zamir, sta comandando personalmente l’offensiva dal Comando Meridionale.

Circa 60.000 riservisti sono stati richiamati per l’operazione, oltre ad altri 70.000 già in riserva. Nonostante le segnalazioni di esaurimento, le IDF affermano che l’affluenza dei riservisti è elevata, con un tasso del 75-85% nella maggior parte delle unità.

Oltre all’offensiva su Gaza City, le IDF riferiscono che la 99a Divisione sta conducendo operazioni difensive nella zona cuscinetto israeliana nella Striscia di Gaza settentrionale, mentre la Divisione di Gaza sta operando nella Striscia di Gaza meridionale.

Secondo altre fonti: L’esercito israeliano ha sottolineato che l’obiettivo finale è quello di circondare completamente Gaza City e distruggere le infrastrutture dei gruppi di resistenza nell’area. Parallelamente all’operazione a Gaza City, la 99a divisione delle IDF sta conducendo operazioni nella Striscia di Gaza settentrionale, e la divisione di Gaza delle IDF è schierata anche nella Striscia di Gaza meridionale. Il dispiegamento simultaneo di diverse divisioni e decine di migliaia di nuove truppe a Gaza City indica gli sforzi delle IDF per cambiare la situazione sul campo. Tuttavia, un assedio totale di Gaza City in un’area urbana così densamente popolata comporterebbe una guerra di logoramento che potrebbe causare gravi perdite. L’espansione dell’operazione e la mobilitazione delle forze di riserva su questa scala suggeriscono che il conflitto in corso abbia raggiunto una fase critica.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/