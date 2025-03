ISRAELHAMASWAR. Israele: 7 ottobre 2023 peggio dell’ottobre 1973. Per gli analisti israeliani: “L’intelligence si è fidata degli strumenti tecnologici e non ha valutato i segnali sul campo”

Dopo la presentazione delle indagini delle IDF su quanto è accaduto il 7 ottobre, si attende la relazione dello Shin Bet, non ancora resa pubblica. Sul giornale Yedioth Ahronoth Yossi Yehoshua scrive: “Lo Shin Bet non ha ancora presentato i risultati delle indagini. Questo comportamento è esasperante perché la responsabilità dello Shin Bet in termini di intelligence è esattamente la stessa di quella dell’esercito, tuttavia la quantità di materiale che deve elaborare è molto inferiore. Tutto questo in un momento in cui i vertici politici non solo non hanno indagato sul suo operato di sabato e del giorno prima, ma hanno anche fatto tutto ciò che era in loro potere per impedire la creazione di una commissione d’inchiesta ufficiale”.

Il giornalista continua: “Le indagini che l’esercito israeliano ha presentato al pubblico sono tardive, contengono pochi dati e fondamentalmente sono molto problematiche. Le ragioni sono molteplici, ma il risultato è lo stesso: il capo di stato maggiore uscente, Herzi Halevy, ha ritardato il riassunto delle indagini e poi ha provveduto a pubblicarle tutte insieme, in un modo che ha reso difficile per il pubblico approfondirle”.

Sempre su Yedioth Ahronoth si legge: “Durante la battaglia con Hamas nella primavera del 2021, il capo di stato maggiore Aviv Kochavi ha promosso a se stesso e al pubblico una narrazione di vittoria e deterrenza. Persino Netanyahu si è vantato: “Abbiamo cambiato l’equazione”. Il principio di base era che Hamas aveva ricevuto un duro colpo, che il progetto del tunnel era stato praticamente distrutto e che il completamento dell’ostacolo sotterraneo aveva minimizzato il rischio di infiltrazioni in Israele. Quindi Hamas cercherà la calma, lo sviluppo economico e la soluzione. Ma d’altro canto Hamas vede un quadro completamente diverso: dal suo punto di vista, è riuscita a sorprendere con l’intelligenza, a innescare i fronti (anche all’interno delle città miste in “Israele”) e a sopravvivere a un altro round senza uno scontro sul campo. I servizi segreti dell’esercito israeliano e dello Shin Bet non sono consapevoli di questa tendenza, o forse si rifiutano di crederci”.

Yehoshua prosegue: “Tutti i leader israeliani – dal governo ai servizi di intelligence – sono diventati dipendenti dalle informazioni di intelligence estratte da una tecnologia avanzata e complessa, il che ha portato a uno stato di lassismo e arroganza tra coloro che avrebbero dovuto essere in uno stato di costante vigilanza”.

Il quotidiano Israel Today ha riferito citando le parole di un alto ufficiale di riserva del Comando Sud: “Le indagini presentate al Comando Supremo e al pubblico sono state deliberatamente contaminate dal Capo di Stato Maggiore e da alcuni generali di Stato Maggiore”. “Questa è la prima volta che i leader del Comando Sud criticano pubblicamente le indagini. Secondo alti funzionari del Comando Sud, l’indagine condotta dalla Divisione di Gaza non ha ricevuto sufficiente attenzione, anche durante l’incontro dell’Alto Comando dell’IDF questa settimana”.

Ron Bin Yishai, giornalista, sempre per Yedioth Ahronoth: “La fondamentale somiglianza tra i risultati delle indagini attuali e i risultati del Comitato per i salari, che ha discusso il fallimento della guerra del perdono del 1973, mi ha fatto capire che ciò che ci è successo 51 anni fa dall’Egitto, e ciò che è successo 17 mesi fa da Gaza, potrebbe succederci di nuovo e forse in modo più pericoloso tra 10 o 20 anni”.

“I risultati dell’indagine militare israeliana dimostrano che il sistema di sicurezza e politico del 21° secolo ha completamente ignorato le lezioni della guerra dell’ottobre 1973, sia perché queste lezioni sono state sepolte nelle scale dell’oblio e nessuno ha fatto in modo di leggerle, sia perché il passare del tempo ne ha indebolito l’influenza. Di conseguenza, nell’ottobre 2023 abbiamo avuto una versione peggiore della sorpresa dell’ottobre 73”.

“Tuttavia, questa volta, l’attacco non è avvenuto a più di 120 km dal confine, con una barriera geografica come il deserto del Sinai che ci separa dal nemico; è avvenuto all’interno delle nostre case. E se non fosse stato per le iniziative individuali e ingegnose, mostrate da alcuni leader e soldati, Hamas avrebbe raggiunto la base di Tel Nouf, la città di Kiryat Ghat e persino Ashkelon”.

Ron Bin Yishai continua: “La causa principale del disastro dell’ottobre 2023 è l’idea sbagliata che ha prevalso a tutti i livelli di governo e sicurezza riguardo al nemico e a noi stessi. La comunità dell’intelligence, in particolare la Divisione di intelligence militare, non ha capito e non ha creduto che Hamas volesse e fosse in grado di effettuare un attacco terrestre a sorpresa, accompagnato da un attacco infuocato su un ampio fronte, e che ciò potesse accadere senza alcun preavviso”.

Yishai : ”Hamas ha raccolto informazioni di intelligence su di noi con una qualità che superava quella che avevamo noi, perché ha utilizzato mezzi meno sofisticati come i social media e il controllo sul campo. È riuscita a vedere il quadro completo dello spiegamento delle forze dell’esercito israeliano, a trarne lezioni e a implementare un elaborato trucco strategico”.

Il Washington Post su un’indagine sull’esercito israeliano: “Un’indagine rivela una riduzione nella valutazione delle capacità di Hamas prima dell’attacco del 7 ottobre. Gli ufficiali israeliani si sono incontrati ore prima dell’attacco del 7 ottobre dopo aver monitorato i rumori inquietanti segnali. Gli ufficiali israeliani hanno concluso che non c’era alcun pericolo imminente e non si aspettavano l’attacco”. “Tra le ragioni del fallimento c’è la mancata comprensione dell’ex leader di Hamas, Yahya Al -Sinwar”.

Account social filo libanesi hanno scritto: “Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha incontrato il 28 di febbraio, i residenti della copertura meridionale degli insediamenti di copertura della Striscia e li ha informati dei risultati delle indagini sull’attacco del 7 ottobre e ha sottolineato l’importanza della prosperità del Negev occidentale negli anni a venire per enfatizzare l’immagine della “vittoria di Israele” nella guerra a Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

