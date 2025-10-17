ISRAELHAMASWAR. Iniziati i colloqui per l’applicazione della II fase dell’accordo. Valico di Rafah: chiuso, non entrano gli aiuti umanitari. Accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco

Nella giornata del 16 ottobre si sono svolti gli incontri per l’avvio di un ciclo di negoziati con i gruppi palestinesi in merito alla fase 2 dell’accordo di Gaza e l’attesa dell’arrivo di due delegazioni di Hamas e Jihad.

Secondo Politico: Indonesia, Azerbaigian e Pakistan sono i tre Paesi leader nell’invio di soldati alla futura Forza di Stabilizzazione di Gaza. Funzionari della sicurezza statunitensi hanno dichiarato di non aver ancora assunto un impegno formale, ma di essere in trattative e di mostrare il massimo interesse.

Al momento, il cessate il fuoco sta reggendo anche se le difficoltà sono notevoli. Il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), ammiraglio Charles “Brad” Cooper II, ha rilasciato una dichiarazione in seguito alle numerose segnalazioni, avvenute la scorsa settimana, di esecuzioni extragiudiziali da parte di Hamas nella Striscia di Gaza. L’ammiraglio Cooper ha dichiarato: “Esortiamo Hamas a cessare immediatamente la violenza e a prendere di mira civili palestinesi innocenti a Gaza, sia nelle aree controllate da Hamas che in quelle protette dalle IDF dietro la Linea Gialla”. Un funzionario statunitense ha ribadito: “Hamas ha eseguito esecuzioni sul campo di membri della famiglia Daghmash e questa è una violazione del piano di pace di Trump”.

Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato: “Israele potrebbe riprendere immediatamente i combattimenti a Gaza, su mia parola, se Hamas non rispetta l’accordo di cessate il fuoco”. Il presidente in un’intervista alla CNN: “Valuterò di consentire a Netanyahu di tornare a combattere a Gaza se Hamas si rifiuta di rispettare la sua parte dell’accordo, “non appena lo dirò io”. “Sto attualmente valutando se Hamas giustiziare civili innocenti come parte della sua epurazione degli oppositori”.

Trump, in risposta a una domanda su cosa accadrà se Hamas si rifiuta di disarmarsi: “Israele tornerà in quelle strade; vogliono infliggergli un duro colpo”

Hamas ha risposto alle accuse americane affermando: “La resistenza ha rispettato quanto concordato e ha consegnato tutti i prigionieri ancora in vita e i corpi a cui ha accesso. Per quanto riguarda i corpi rimanenti, la loro ricerca e il loro recupero richiedono sforzi significativi e attrezzature speciali, e stiamo compiendo grandi sforzi per chiudere questo fascicolo”.

Un account palestinese scrive: “La maggior parte dei media non menziona mai che, per decenni, Israele ha adottato la politica di trattenere i corpi dei palestinesi deceduti e negare loro la sepoltura. Centinaia di corpi. A marzo, Trump ha detto di Hamas: “Solo le persone malate e contorte conservano i corpi, e voi siete malati e contorti!”. Secondo tale account Israele “trattiene da 45 anni centinaia di corpi palestinesi, tra cui quello di Anis Dawla, un palestinese morto durante uno sciopero della fame in una prigione israeliana nel 1980, nonostante la sua famiglia ne abbia implorato la restituzione”.

Il Ministero della Salute di Gaza: “Abbiamo ricevuto 30 corpi rilasciati oggi da Israele, portando il numero totale di corpi ricevuti è di 120”.

In base ai termini del cessate il fuoco, Israele ha accettato di consentire l’ingresso a Gaza di almeno 600 camion di aiuti umanitari al giorno. Tuttavia, Khamis Elessi riferisce che negli ultimi tre giorni ne sono entrati meno di 200. L’UNRWA afferma che, nonostante il cessate il fuoco, le autorità israeliane continuano a impedire l’ingresso di aiuti a Gaza.

L’Egitto ha dichiarato che il valico di Rafah è aperto e pronto da parte sua, ma “Israele” sta ora creando problemi nella prima fase dell’accordo.

Nella giornata del 16 di ottobre, al Sharaa/al Jawlani, ha chiesto aiuto a Putin per ridispiegare le sue forze in Siria e prevenire nuove violazioni da parte dell’esercito israeliano. Ha proposto a Putin di trasferire le forze di peacekeeping russe a Quneitra e nel sud per prevenire ulteriori aggressioni militari israeliane. E ancora ha chiesto Bashar al Assad per processarlo e ha promesso di mantenere i vecchi accordi presi.

Il Portavoce delle IDF: “Sono stati attivati ​​gli allarmi a Eilat a causa dell’infiltrazione di un aereo nemico, i dettagli sono in fase di verifica”. “Sirene antiaeree suonate a Eilat dopo una diagnosi errata”. Le IDF hanno detto che si è trattato di falsi allarmi. Account filo-palestiensi ha parlato di segnalazioni di attacchi con droni a Eilat, nei territori del sud.

Gli Houthi hanno confermato la morte del Capo di Stato Maggiore, il Maggiore Generale Mohammed Abdul Karim al-Ghamari. Per le IDF morto a giugno in attacco aereo israeliano. È stato nominato al suo posto Generale Youssef Hassan Al-Madani.

In Libano continuano glia attacchi mirati dell’esercito israeliano. ​​Le prime notizie indicano che Israele ha preso di mira un’auto sulla strada Kafra-Siddiqine, nel Libano meridionale. Le ambulanze sono in viaggio verso il luogo dell’attacco. Un libanese è rimasto ucciso e un altro è rimasto ferito nell’attacco israeliano a un veicolo tra le città di Sidiqin e Kafra, nel Libano.

Il 15 ottobre, un drone israeliano ha lanciato due missili, prendendo di mira la strada che collega Sidiqin e Kafra, nel Libano meridionale. L’attacco ha colpito un furgone espresso nella zona di al-Asi. Il Ministero della Salute ha confermato che almeno una persona è rimasta ferita nell’attacco. All’inizio dello stesso giorno, Al Mayadeen Lebanon ha pubblicato un filmato che mostrava una casa distrutta dalle forze di occupazione israeliane alla periferia della città di confine di Mays al-Jabal.

Una serie di attacchi aerei nella città di Bnaafoul. Questi attacchi sono inusuali per queste aree. L’attacco è avvenuto tra Bnaafoul e Houmeen al-Tahta. Sembra che un drone abbia attaccato un punto della città e un jet abbia bombardato con due bombe un edificio e il suo giardino.

Il Ministro dell’Esercito israeliano ha incaricato l’esercito di preparare un piano militare completo per sconfiggere Hamas a Gaza in caso di ripresa della guerra. Il Nasser Medical Complex riferisce che due civili sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti dal fuoco di un drone israeliano a Bani Suheila, a est di Khan Yunis.

Il valico di Rafah rimane chiuso nonostante i piani dichiarati di riaprirlo giovedì. Secondo i media israeliani, non è stata ancora annunciata una data per la ripresa degli spostamenti attraverso il valico. Un’altra violazione israeliana del cessate il fuoco che riduce significativamente l’afflusso di aiuti umanitari tanto necessari a Gaza.

Un palestinese è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dalle IDF a est del campo profughi di Al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale. Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute di Gaza, almeno 70 palestinesi sono stati uccisi dalle IOF dall’entrata in vigore del cessate il fuoco la scorsa settimana.

Un motociclista travestito da agente di polizia israeliano ha ucciso due coloni israeliani e ne ha feriti gravemente altri due a sud-est di Tel Aviv il 15 ottobre mattina. Il 16 di ottobre un’auto si è schiantata contro un bar a Kfar Saba, a nord-est di Tel Aviv, ferendo diversi coloni. La polizia israeliana afferma che l’incidente è stato accidentale, non un attacco.

Sergei Matov, un soldato di riserva di Hadera, è stato ucciso ieri in una sparatoria sull’autostrada 443, dopo essersi fermato sul posto per neutralizzare gli attentatori. Secondo i dettagli noti, Matov è uscito dall’auto con l’arma in mano e sembra che sia stato erroneamente identificato come sospettato della sparatoria. Le forze di sicurezza presenti sul posto hanno aperto il fuoco su di lui, uccidendolo sul colpo. Il suo corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Abu Kabir per ulteriori accertamenti.

Lavoratore palestinese picchiato a morte dalle forze israeliane vicino a Gerusalemme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

