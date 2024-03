ISRAELHAMASWAR. Inflazione radicata in Israele e in Yemen a causa della guerra

Negli ultimi due anni, quando l’inflazione in Israele è aumentata, le famiglie hanno preso in considerazione il fattore inflazione nel prendere decisioni economiche, il che potrebbe aver accelerato il processo di inflazione. Questa è la principale conclusione che emerge da uno studio pubblicato il 20 marzo dalla Banca d’Israele.

La Banca d’Israele ha deciso di verificare se negli ultimi due anni in Israele è aumentata l'”attenzione all’inflazione”. La consapevolezza dell’inflazione è la consapevolezza e l’attenzione delle famiglie e delle imprese alla variazione dei prezzi nell’economia. Quando l’attenzione aumenta, alla fine ciò si traduce anche in processi decisionali, a cominciare dalle richieste salariali dei dipendenti, dalle richieste di variazione dei prezzi da parte dei proprietari e dall’uso di meccanismi di protezione dall’inflazione. Ma tali sviluppi potrebbero portare al radicamento dell’inflazione e alla sua accelerazione.

In un contesto dove a causa della guerra in corso i posti di lavoro diventano incerti; stando ad una nota stampa sorpresa da Reuters si apprende che secondo i funzionari del porto di Eilat molti lavoratori rischiano di perdere il lavoro dopo che il porto è stato esposto a una grave crisi finanziaria a causa dell’interruzione delle rotte marittime nel Mar Rosso.

L’amministrazione del porto di Eilat ha annunciato l’intenzione di licenziare metà dei 120 dipendenti. I lavoratori portuali del porto di Eilat hanno organizzato una protesta per respingere l’annuncio dei loro licenziamenti.

Reuters ha citato il CEO di Eilat Port, Gideon Golber, affermando: “Il passo di licenziare metà dei dipendenti è l’ultima opzione dopo le perdite e il rallentamento dell’attività per mesi”. Golber ha dichiarato che: Speravo che i “paesi della coalizione” risolvessero il problema entro pochi mesi, ma non lo stanno risolvendo. Le navi continuano a evitare di attraccare a Eilat, e se il governo non paga gli stipendi, i licenziamenti sono inevitabili.

Anche in Yemen, nell’area gestita dal governo Houthi, alleati di Hamas contro Israele fautori del blocco navale nel Mar Rosso, l’inflazione comincia a pesare molto; ricordiamo che il paese ha alle spalle 9 anni di guerra. Il Consiglio di amministrazione della Banca Centrale in una nota stampa ha fatto sapere che: “Si stanno compiendo sforzi per risolvere il problema dell’obsolescenza e del deterioramento della valuta cartacea nazionale, che ha provocato problemi sociali ed economici”.

“Ci congratuliamo con gli sforzi continui e fruttuosi volti a porre fine alle sofferenze dei cittadini dovute al peggioramento dello stato di danno a cui è stata esposta la valuta nazionale. Esprimiamo i nostri grandi ringraziamenti a tutto il nostro popolo per la loro continua pazienza con il problema del deterioramento della valuta nazionale. Consideriamo l’adesione del nostro popolo alla moneta nazionale una forma di fermezza popolare di fronte all’aggressione americano-saudita”.

Lo stesso Mohamed Ali Al-Houthi in una intervista alla NBC NEWS ha dichiarato: “Lo Yemen sta attraversando la peggiore crisi umanitaria a causa della vostra adesione ad un’alleanza guidata dagli Stati Uniti d’America, insieme all’Arabia Saudita, agli Emirati e alla Gran Bretagna, un’alleanza che, da voi guidata per nove anni, non ha avuto alcun impatto sul nostro popolo nonostante la tragedia. devono affrontare e l’economia cattiva e al collasso di cui siamo stati presi di mira. Tuttavia, possiamo ancora affrontare l’America e affrontare l’ingiustizia e la tirannia ovunque”.

La guerra continua.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

