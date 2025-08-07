ISRAELHAMASWAR. Il padre di Eitan Horn Horn: “Voglio che Netanyahu spieghi al pubblico perché ucciderà mio figlio”. IIDF chiedono evacuazione di al Zeitun iniziati i bombardamenti. Lite tra vertici militari Asur contro Zamir

Come riportato da Reuters, la Federal Emergency Management Agency dell’amministrazione Trump ha annunciato che 1,9 miliardi di dollari in aiuti per la risposta alle calamità naturali sarebbero stati condizionati all’impegno delle città e degli stati statunitensi a non boicottare le aziende commerciali israeliane.

In tema di aiuti umanitari per Gaza: Adam Kadyrov nominato curatore degli aiuti umanitari per i residenti di Gaza dalla Cecenia fonte Regnum. A partire dal 4 agostofonte IDF, aerei provenienti da Giordania, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Germania, Belgio e, per la prima volta, Canada, hanno consegnato pallet di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale e meridionale. Nella sola giornata del 4 agosto 120 pallet consegnati. Ogni pallet contiene circa una tonnellata di cibo. Dal 26 luglio, un totale di 675 pallet di aiuti umanitari sono stati consegnati alla Striscia di Gaza da nove paesi, tra cui Israele. I rifornimenti lanciati dalle IDF sono stati forniti da organizzazioni umanitarie internazionali, non da Israele. Il cinque agosto si è tenuta una riunione sugli umanitari per Gaza tra donatori e militari israeliani.

Ex leader delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e dei servizi segreti israeliani Mossad e Shin Bet hanno inviato una lettera a Donald Trump chiedendogli di costringere il Primo Ministro Benjamin Netanyahu a porre fine alla guerra a Gaza. In totale, la lettera è stata firmata da oltre 600 ex alti funzionari della sicurezza israeliana, riporta il Jerusalem Post. Secondo loro, i due obiettivi dell’operazione militare che dovevano essere raggiunti con la forza sono già stati “raggiunti da tempo”, mentre il terzo, ovvero il rilascio degli ostaggi da Gaza, può essere raggiunto solo attraverso la diplomazia. Inoltre, sostengono che “secondo la nostra opinione professionale, Hamas non rappresenta più una minaccia strategica per Israele”.

Secondo l’Ex capo dell’intelligence militare dell’esercito israeliano, Amos Yadlin: “Israele” sta attualmente affrontando un collasso politico su tre livelli: l’adozione da parte del mondo della narrativa palestinese sulla “giustizia della causa”, il diffuso riconoscimento diplomatico dello Stato palestinese e il boicottaggio e l’isolamento di “Israele” e degli israeliani in tutto il mondo (il movimento BDS). Vale la pena notare il movimento all’interno dell’Unione Europea per sospendere la partecipazione di “Israele” – in questa fase solo parzialmente – a determinati programmi e settori”.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha convocato l’ambasciatore polacco per consegnargli una nota dopo che il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha scritto ieri, tra le altre cose: “La Polonia è sempre stata e sarà sempre al fianco di Israele nella lotta contro il terrorismo islamico, ma non sarà mai dalla parte dei politici le cui azioni causano fame e morte di madri e bambini. Questo dovrebbe essere chiaro alle nazioni che hanno condiviso l’inferno della Seconda Guerra Mondiale”.

Durante una visita a una postazione delle IDF nella zona cuscinetto di Gaza, il Ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato di aver “formulato la mia posizione sulle misure di sicurezza e sui passi politici che Israele deve intraprendere per garantire il raggiungimento degli obiettivi della guerra”, che ha presentato ieri al Primo Ministro Benjamin Netanyahu e ai ministri del governo.

“La sconfitta di Hamas a Gaza, creando al contempo le condizioni per il ritorno degli ostaggi, è l’obiettivo principale della guerra a Gaza e dobbiamo intraprendere tutte le azioni necessarie per raggiungerlo”, ha affermato il suo ufficio in una nota. “Allo stesso tempo, dobbiamo garantire la sicurezza e la protezione delle comunità israeliane mantenendo una presenza permanente delle IDF nella zona di sicurezza periferica in punti strategici di Gaza, da dove si possono prevenire gli attacchi alle comunità e il contrabbando di armi a Gaza”, ha affermato dalla cosiddetta postazione Ridge 70. “Non appena la leadership politica prende le decisioni necessarie, il livello militare, come su tutti i fronti di guerra finora, attua professionalmente una determinata politica”, ha aggiunto. In risposta il padre del prigioniero Eitan Horn in merito all’intenzione di espandere i combattimenti a Gaza: “Voglio che Netanyahu spieghi al pubblico perché ucciderà mio figlio”.

Una portavoce del Dipartimento di Stato americano ha commentato le notizie sull’intenzione di Israele di occupare Gaza e ha affermato che l’obiettivo principale ora è il rilascio di tutti gli ostaggi, compresi i corpi di due cittadini americani. Ha aggiunto che gli Stati Uniti non interpretano i piani degli altri governi e ha sottolineato che Hamas non tornerà al potere nella Striscia di Gaza.

Yair Golan, generale riservista, politico: “L’occupazione di Gaza, l’imposizione di un regime militare, i costi astronomici previsti in termini di sangue e denaro, l’isolamento internazionale, la nostra trasformazione in uno stato paria e l’uccisione di prigionieri: tutto questo è assolutamente inaccettabile. Invito a paralizzare l’economia e a organizzare manifestazioni di massa, perché il governo ha perso la sua legittimità e ci sta imponendo misure per le quali pagheremo il prezzo per le generazioni a venire, e ci sta imponendo una guerra eterna”.

Secondo i media vicino a Hezbollah: “Il presidente Aoun e il primo ministro Nawaf del Libano potrebbero voler disarmare Hezbollah e condividono sicuramente questo obiettivo con Israele e gli Stati Uniti, tuttavia Israele e gli USA non hanno dato a questo governo un solo briciolo di legittimità o garanzia per quanto riguarda la fine degli attacchi, dell’occupazione, dei prigionieri e così via. Non hanno dato a questo governo un singolo risultato per guidare la narrazione, soprattutto dopo che Hezbollah si è completamente, e per la prima volta in assoluto su questa scala, completamente disarmato a sud del fiume Litani”.

Secondo i media di Hezbollah, “c’è una certezza: Hezbollah non si disarmerà”. “C’è anche una certezza: Israele vuole occupare queste parti del Libano per sempre e vuole costringere il Libano a una normalizzazione che inizia con il disarmo di Hezbollah e finisce con la sua messa al bando”. Il deputato Fayyad dopo l’incontro tra la delegazione di Hezbollah e Bassil: “Lo scenario peggiore ora, di cui tutti dobbiamo essere cauti, è trasformare il problema da un problema israeliano-libanese in un problema libanese-libanese.

Fayyad ha detto: “Il Movimento Patriottico Libero ha una lettura non lontana dalla nostra, e ha un approccio che considera il percorso verso la risoluzione come un percorso che inizia con l’impegno di Israele prima di tutto nei confronti degli accordi e con gli Stati garanti che svolgono il loro ruolo. Abbiamo sottolineato l’importanza di svolgere le elezioni parlamentari nei tempi previsti, senza alcun rinvio”.

Ed ora uno sguardo agli scenari aperti da Israele aggiornato alle 15:00 del 6 agosto. Dalla Siria secondo i media siriani: Una pattuglia israeliana avanza sulla strada Jabata al-Khashab verso il villaggio di Ain al-Nouriya a Quneitra.

Dal Libano si apprende che l’esercito libanese sta conducendo un’importante operazione nel quartiere di Sharawna a Baalbek, prendendo di mira i ricercati (A.Z.) e (A.S.), mentre il loro destino rimane al momento sconosciuto. Riprendono gli scontri nel campo di Burj al-Barajneh dopo i violenti scontri di ieri sera tra due famiglie. Si apprende che l’esercito libanese ha utilizzato i suoi droni per effettuare attacchi di precisione a Baalbek per inseguire persone ricercate nel quartiere di Sharawneh a Baalbek.

C’è malumore all’interno dell’ISA. Il comandante dell’Aeronautica Militare di Israele ha chiarito alla sua controparte e agli altri partecipanti di essere stato costretto a intervenire sulla questione in diverse occasioni di recente, avendo constatato una “mancanza di professionalità” in un numero considerevole di attacchi di cui il Comando Meridionale aveva richiesto l’esecuzione negli ultimi mesi. A questo punto, secondo le testimonianze, il Generale Asur ha perso la calma, affermando: “Voi a Tel Aviv siete distaccati dalla realtà sul campo”. Il Capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, è intervenuto in questa straordinaria discussione e ha chiesto al Generale Asur di astenersi dall’esprimersi in un modo che riteneva “inaccettabile”. Secondo il Ministero della Difesa israeliano: “Stiamo attualmente curando circa 80.000 feriti dell’esercito”.

Secondo fonti vicino alle IDF dietro questo scontro senza precedenti tra i due generali “si cela la frustrazione accumulata all’interno del Comando Sud per il fallimento dell’operazione di terra a Gaza degli ultimi mesi. L’operazione “Gideon’s Swords”, giunta alla sua conclusione, non ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato: creare le condizioni per un accordo di scambio di prigionieri con Hamas attraverso la pressione militare”.

38 morti sono arrivati al Nasser Medical Complex in 24 ore. In vista dell’operazione di espansione di Gaza: le IDF avvertono i residenti del distretto di Zeitoun di “evacuare il sud”. L’operazione è iniziata nella tarda mattinata dice si registravano 8 morti e diversi feriti nel bombardamenti di Israele. Un bombardamento di artiglieria israeliana colpisce la periferia della città di Shebaa. L’artiglieria israeliana prende di mira la periferia della città di Shebaa con 15 proiettili.

Circa 20 palestinesi sono rimasti uccisi quando un camion che consegnava rifornimenti all’enclave sotto assedio è caduto su una folla di persone in attesa di ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’incidente, avvenuto nella parte centrale della Striscia, è stato riportato dall’agenzia di stampa WAFA. Secondo l’agenzia, il veicolo che consegnava aiuti ai residenti di Gaza stava viaggiando verso il sito di distribuzione degli aiuti umanitari lungo una strada impraticabile, quasi completamente distrutta dai bombardamenti israeliani. Quando si è fermato, il veicolo era circondato da centinaia di persone che intendevano ricevere parte degli aiuti umanitari consegnati. A causa dell’instabilità della strada e della pressione di centinaia di persone, il camion è caduto sulle persone che gli stavano accanto.

Gli aerei dell’esercito Israeliano distruggono un intero isolato residenziale ad Al-Nuseirat, distruggendo il quartiere. Due morti a seguito del bombardamento israeliano nei pressi della clinica Al-Huriya, a est del quartiere di Al-Tuffah a Gaza City. Intensificati i raid aerei israeliani sulle aree orientali di Gaza City.

Distruzione di un altro tunnel sotterraneo di Hamas lungo due chilometri a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Continuano le distruzioni in Cisgiordania. Le IDF hanno ridotto in macerie due appartamenti residenziali dopo averli demoliti a Wadi Qaddum, nella città di Silwan, a Gerusalemme. Le autorità di Israele hanno deciso di vietare al Mufti di Gerusalemme, lo sceicco Muhammad Hussein, di accedere alla moschea di Al-Aqsa per 6 mesi. I coloni stabiliscono un avamposto di insediamento vicino al santuario del Profeta Saleh a est della città di Idna, a ovest di Hebron. Le IDF assaltano la città di Halhul a nord di Hebron.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

