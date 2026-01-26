ISRAELHAMASWAR. Il futuro di Gaza non è la Palestina

Il gruppo guidato dall’esercito statunitense che sostiene gli “sforzi di stabilizzazione” a Gaza ha presentato progetti per un complesso residenziale per i palestinesi di Gaza, in un’area sotto il pieno controllo militare israeliano. Questo è quello che si apprende dai materiali diffusi dal Centro di Coordinamento Civile-Militare (CMCC) e ottenuti da Drop Site News, la “comunità pianificata”, se sviluppata, conterrebbe e controllerà i suoi residenti attraverso sorveglianza biometrica, posti di blocco, monitoraggio degli acquisti e programmi educativi che promuovono la normalizzazione dei rapporti con Israele.

Il CMCC è stato istituito dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) il 17 ottobre, una settimana dopo che Hamas e Israele avevano concordato uno scambio di prigionieri e l’entrata in vigore di un cessate il fuoco. Il centro, che ha sede in un grande edificio in stile magazzino a Kiryat Gat, nel sud di Israele, e coinvolge decine di paesi e organizzazioni, dovrebbe “monitorare l’attuazione del cessate il fuoco” e “contribuire a facilitare il flusso di assistenza umanitaria, logistica e di sicurezza dalle controparti internazionali verso Gaza”, secondo il CENTCOM.

Il CMCC è guidato dal Generale dell’Esercito degli Stati Uniti Patrick D. Frank e comprende ufficiali militari statunitensi e israeliani, oltre a personale proveniente da decine di paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Germania, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Il CMCC è stato un elemento chiave del piano di “cessate il fuoco” del Presidente Trump, sebbene non sia chiaro dove opererà esattamente all’interno delle nuove strutture create dopo l’annuncio della Fase Due del piano da parte di Trump la scorsa settimana, che include la formazione di un cosiddetto “Consiglio per la Pace” per supervisionare Gaza, con un Comitato Esecutivo Fondatore al suo interno e un Comitato Esecutivo di Gaza composto da tecnocrati palestinesi al suo interno.

A novembre, è emersa per la prima volta la notizia che l’amministrazione Trump stava pianificando la costruzione di diversi complessi residenziali, denominati “Comunità Alternative Sicure”, per ospitare i palestinesi di Gaza a est della Linea Gialla, un’area occupata e controllata dall’esercito israeliano. L’analisi delle immagini satellitari di Forensic Architecture suggerisce che la prima di queste cosiddette comunità sia in fase di preparazione su un terreno di 1 chilometro quadrato a Rafah, nella striscia di Gaza meridionale, all’incrocio di due corridoi militari.

“I piani per quella che la scorsa settimana i funzionari statunitensi hanno cinicamente definito la ‘prima comunità pianificata di Gaza’, precedentemente nota come ‘comunità alternative sicure’, stanno accelerando rapidamente”, ha dichiarato Jonathan Whittall, alto funzionario delle Nazioni Unite in Palestina tra il 2022 e il 2025 e direttore esecutivo di KEYS Initiative, un’organizzazione di consulenza strategica e per gli affari politici, dopo aver esaminato una trascrizione dei materiali ottenuti da Drop Site. “Questa è la fase successiva nella militarizzazione degli aiuti”.

La scorsa settimana, presso la sede centrale del CMCC, si è tenuta una presentazione sulla “Prima Comunità Pianificata di Gaza”, che verrà costruita per ospitare fino a 25.000 palestinesi. Ricordiamo che un milione di persone sono in attesa di sistemazione.

I palestinesi dovranno attraversare un checkpoint per accedere alla zona. “I residenti potranno entrare e uscire liberamente dal quartiere, soggetti a controlli di sicurezza per impedire l’introduzione di armi ed elementi ostili”, si legge nei documenti. “Tutti i residenti in ingresso saranno registrati con documentazione biometrica per consentire l’identificazione per gli spostamenti e i servizi civili”.

“Il registro si baserà sui numeri di identificazione palestinesi rilasciati dalle autorità in coordinamento con il COGAT”, un riferimento al Coordinatore delle Attività Governative nei Territori, il ramo dell’esercito israeliano che sovrintende agli affari civili palestinesi nell’occupazione della Cisgiordania e di Gaza, conferendo all’esercito israeliano un controllo di sorveglianza ancora maggiore sui palestinesi ospitati nella zona.

Il CENTCOM ha indirizzato le richieste di informazioni provenienti da Drop Site sui piani del CMCC alla Casa Bianca, che a sua volta ha indirizzato le richieste al Dipartimento di Stato. Nessuno ha rilasciato commenti.

Parte della presentazione del CMCC per una “Gaza First Planned Community” del 14 gennaio 2026. La presentazione non specifica chi selezionerebbe i palestinesi per vivere nella zona, sebbene tutti i controlli di sicurezza per i palestinesi di Gaza in passato (ad esempio per essere autorizzati a entrare o uscire dall’enclave) siano stati infine effettuati tramite il COGAT. Fornisce tuttavia una serie di criteri per decidere quali palestinesi dovrebbero essere “invitati” a vivere lì.

La popolazione dovrebbe essere basata sui residenti palestinesi invitati in base ai seguenti criteri: priorità è data ai residenti delle aree di Shaboura e Rafah da prima della guerra. Sono preferite le famiglie allargate integre per consentire l’aiuto reciproco e prevenire attriti.

Sono richieste figure professionali essenziali: insegnanti, personale medico, personale di soccorso, operatori comunitari, commercianti, personale amministrativo/comunale e professionisti del settore bancario/finanziario.

Tutti i soggetti saranno sottoposti a controlli di sicurezza per impedire l’ingresso di armi o elementi di Hamas.

Il 22 gennaio Jared Kushner, genero di Trump, ha presentato una mappa del nuovo “piano generale” per la ricostruzione di Gaza da parte del “consiglio per la pace”.

Il piano include una “nuova Rafah”, che comprende un aeroporto e un porto marittimo, e una “nuova Gaza”, che è stata trasformata principalmente in un’area industriale, nonostante avesse una popolazione più elevata rispetto alla parte meridionale di Gaza prima della guerra.

In particolare, l’intera striscia contiene una zona cuscinetto di circa 1,4 km con il confine israeliano. La costa, il confine con Israele e il confine con l’Egitto sono tutti sotto il controllo di Israele.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

