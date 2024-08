ISRAELHAMASWAR. Il disastro ambientale corre con la guerra

Il conflitto in essere tra Israele e Hamas è ora anche un disastro ambientale. La natura nel nord di Israele è diventata nera e questo è il prezzo degli attacchi di Hezbollah.

In un articolo del sito web israeliano Ynet si legge che: “dall’inizio della guerra, più di 181 mila dunam di riserve naturali, parchi nazionali e foreste hanno preso fuoco nel nord”.

L’Autorità per la natura e i parchi sta lottando per salvare la natura dal fuoco. Dall’inizio dell’anno, quasi 400 dunam, pari a circa 60 campi da calcio, hanno preso fuoco nella sola riserva naturale di Nahal Hermon-Banias”.

“L’altezza delle fiamme nel canale della zona ha raggiunto i 20-30 metri”, ha descritto Eran Haims, responsabile dell’area dell’Alta Galilea presso la Nature and Parks Authority.

“Il calore era così intenso che l’acqua è evaporata”.

Gli incessanti spari dei Hezbollah dal Libano continuano a colorare di nero la Galilea e le alture di Golan, due delle zone più belle d’Israele, a causa dei numerosi incendi che sono divampati: per tre giorni consecutivi, dalla mattina alla sera, all’inizio di questo mese.

Nell’articolo si legge: “I membri dell’Autorità per la Natura e i Parchi hanno combattuto a fianco dei vigili del fuoco, cercando di fermare l’incendio che minacciava di travolgere la riserva di Banias, una delle riserve più popolari e turistiche di Israele, in fiumi di fuoco e lasciando distruzione dietro. Il canale del fiume, in gran parte della riserva, è stato dipinto di grigio e nero e con enormi sforzi i vigili del fuoco sono riusciti a evitare danni al sentiero sospeso, sul quale milioni di escursionisti hanno già camminato verso la cascata straripante, il più grande del paese”.

E ancora: non si può dimenticare la scia di distruzione lasciata a Gaza dai bombardamenti e le ferite che ora sta subendo il Libano sud dove account locali parlano di attacchi con bombe al fosforo dannosi per l’essere umano, ma anche a forte impatto ambientale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/