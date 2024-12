ISRAELHAMASWAR. Il 32,1% degli “israeliani” ha assistito a un deterioramento della propria situazione finanziaria a causa della guerra

“Oltre alle sfide militari e di sicurezza, esiste un’altra guerra, che è la guerra alla povertà, in cui Israele affronta una prova morale di solidarietà e responsabilità reciproca che influenzerà la resilienza della società e deciderà se emergeremo dalla crisi forte o debole”. Questo è letteralmente ciò che è stato affermato nel rapporto sulla povertà recentemente pubblicato dall’organizzazione umanitaria Latet, e i cui estratti sono stati pubblicati dai giornali Yedioth Ahronoth, Israel Today e The Jerusalem Post.

Il rapporto afferma che il 32,1% degli israeliani ha assistito a un deterioramento della propria situazione finanziaria durante lo scorso anno, mentre circa un milione di israeliani ha difficoltà a pagare le bollette delle utenze di base.

Questi numeri indicano l’entità del colpo economico che l’economia israeliana ha ricevuto a seguito della più lunga guerra intrapresa da Tel Aviv nella sua storia. Indicatori che si combinano con i numeri della migrazione inversa e delle notizie di rifiuto di tornare a formare collettivamente caratteristiche del futuro di Israele.

Il rapporto rivela indicatori di povertà per l’anno 2024 all’interno della comunità ebraica, poiché circa un quarto degli israeliani vive al di sotto della soglia di povertà, mentre il 65% è stato colpito finanziariamente, il che preannuncia il collasso della situazione sociale.

Latet afferma che circa la metà dei bambini nelle famiglie sostenute dal “governo” soffrono di problemi psicologici e i loro livelli di rendimento scolastico sono scesi ai livelli più bassi, mentre più della metà degli anziani in questo gruppo ha rinunciato ai farmaci e soffre di un aumento del senso di solitudine e di ansia, e migliaia di persone vivono alla mercé di tranquillanti e antidepressivi.

Il rapporto classifica lo stato di povertà che si è diffuso nella società israeliana come senza precedenti: il 22,3% delle famiglie (circa 678.200 famiglie) vive in povertà. Inoltre, soffre della stessa situazione il 28,7% della popolazione (circa 756mila persone), tra cui il 39,6% dei bambini (un milione e 240mila bambini).

Il rapporto si basa su quello che è noto come indice di “povertà multidimensionale” dell’organizzazione, che definisce la povertà come uno stato di grande scarsità in termini di bisogni e condizioni di vita necessarie per la vita di base.

I dati del rapporto mostrano che il costo minimo mensile della vita in Israele per l’anno 2024 è di 5.355 shekel a persona (1.482 dollari) e di circa 13.617 shekel (3.769 dollari) per una famiglia composta da due adulti e due bambini, con un aumento di 6,55 e 6,9% rispettivamente rispetto allo scorso anno. Secondo le stime annuali, ciò significa una spesa aggiuntiva di circa 4.000 shekel (1.107 dollari) a persona e di circa 10.500 shekel (2.907 dollari) a famiglia.

Il costo standard della vita, che riflette il costo della vita della classe media all’interno della società israeliana, è stimato a 8.665 shekel (2.399 dollari) per un individuo e 22.181 shekel (6.141 dollari) per una famiglia.

L’organizzazione “Latit” spiega che “il costo minimo della vita – che riflette le spese necessarie per il sostentamento di base – è aumentato di circa il doppio dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, che ammonta al 3,6%”, il che ha raddoppiato la crisi economica vissuta dal paese. Coloni sionisti. Inoltre, “la maggior parte dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo deriva dall’aumento dei prezzi del cibo, delle case e delle bollette, il che significa che c’è un segmento della popolazione in “Israele” che vive in povertà anche se non è definiti poveri dall’“istituto assicurativo” di Israele.”

