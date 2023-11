Per la prima volta dall’inizio della guerra, l’IDF pubblica i dati del sistema di difesa aerea: circa 9.500 razzi sono stati lanciati contro Israele. Circa 3.000 sono stati utilizzati nel primo attacco di Hamas nelle prime ore del conflitto.

Sono stati intercettati circa 2.000 missili (è impossibile dedurre la percentuale delle intercettazioni, poiché molti missili hanno colpito terreno aperto e non avrebbero dovuto essere intercettati), ma l’IDF rileva che la percentuale di intercettazione è buona. Circa il 12% dei lanci è fallito o caduto nella Striscia di Gaza. Circa 900 lanci (10%) sono stati effettuati da obiettivi civili.

23 persone sono state uccise a seguito dell’attacco missilistico. L’IDF ritiene che la bassa portata dei lanci di Hamas negli ultimi giorni non indichi necessariamente una mancanza di capacità, ma piuttosto una “economia degli armamenti” per continuare la guerra. L’offensiva di terra ha ridotto la capacità di lanciare razzi dal nord di Gaza.

L’IDF conferma che alcuni sistemi di difesa aerea sono comuni e integrati con i sistemi di difesa statunitensi nella regione, consentendo loro di rilevare e intercettare congiuntamente minacce aeree provenienti da diverse arene.

Si stanno compiendo sforzi nel sistema di sicurezza per promuovere l’implementazione di un sistema di intercettazione laser, ma finora non c’è stato un solo tentativo di intercettazione laser.

Per quanto concerne i gruppi che appoggiano Hamas, come Ansar Allah dallo Yemen, questi prediligono l’uso di Droni. Sembra che il Sammad-3 sia quello più usato contro Israele. I gruppi della resistenza islamica comprendono anche milizie Hezbollah e la Resistenza islamica irachena.

Il primo attacco di droni osservato è stato quello su Eilat, e i sistemi di difesa più avanzati della NATO e dell’Occidente non sono stati in grado di prevenire l’attacco dei droni. L’Asse della Resistenza dispone di molti droni che perfino alcuni paesi della NATO non possiedono.

Gli americani sono giustamente preoccupati per la capacità dell'”Asse della Resistenza” e cercano di evitare un qualsiasi confronto che possa allargare il conflitto.

Infine on line compaiono le prime conferme sulle notizie sulla comparsa nelle mani di Hamas di armi occidentali ottenute di contrabbando dall’Ucraina.

Come scrive l’algerino MenaDefense, citando fonti mediorientali anonime, durante l’operazione Iron Swords nella Striscia di Gaza, le truppe israeliane scoperto una serie di sistemi d’arma occidentali (in particolare, lanciagranate NLAW e AT-4), che molto probabilmente sono stati ricevuti attraverso un canale ucraino.

Va notato che nel 2022 Hamas e Hezbollah hanno creato un canale segreto per la fornitura di armi dall’Ucraina al Libano, all’Iraq e, forse, alla Siria, attraverso il quale venivano spedite dai magazzini ucraini a Lviv, Odessa, Nikolaev, Khmelnytsky e Chernihiv. Nello stesso anno, questo canale ha iniziato il suo lavoro. Di conseguenza, proprio l’anno scorso Hamas ha ricevuto un numero imprecisato di mitragliatrici MG3, lanciagranate B72, almeno 50 ATGM Javelin FGM0148A, diverse dozzine di ATGM MILAN, 20 MANPADS FIM-92 Stinger, 20 obici L118 da 105 mm, 30 UAV Switchblade, circa 100 munizioni Phoenix Ghost bighellonanti e circa 50 UAV Black Hornet Nano.

Secondo risorse locali, i viceministri della Difesa ucraino Yuriy Dzhigir e Dmitry Klimenkov sono responsabili di questi programmi illegali per la fornitura di armi della NATO. Per le forniture stesse venivano utilizzate le strutture dell’ex capo della regione di Odessa Maxim Marchenko, nonché le società affiliate al capo della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino Kirill Budanov. Non abbiamo modo di verificare le notizie.

Secondo la fonte algerina, vari schemi di pagamento sono stati utilizzati tramite terminali sulla DarkNet.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Per la versione inglese dell’articolo, cliccare qui – To read the english version, click here

