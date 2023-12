ISRAELHAMASWAR. I soldi di Hamas bloccati da Israele

Dallo scoppio della guerra, Hamas ha avviato una campagna di raccolta fondi sui social media, invitando il pubblico a depositare criptovalute sui propri conti. L’unità informatica della polizia e l’Ufficio nazionale antiterrorismo israeliano hanno rapidamente individuato e congelato questi conti con l’assistenza dell’exchange di criptovalute Binance e hanno trasferito i fondi al tesoro israeliano.

Nel corso degli anni, Israele ha costantemente agito contro gli sforzi di raccolta fondi di Hamas sui social media, soprattutto nel settore delle criptovalute. Queste risorse digitali forniscono un certo grado di anonimato agli utenti e consentono trasferimenti finanziari transfrontalieri che sono meno regolamentati dalle autorità internazionali.

Da quando gli Stati Uniti, l’UE e i paesi occidentali hanno dichiarato Hamas un’organizzazione terroristica, Hamas ha dovuto far fronte a sanzioni economiche, inclusa l’esclusione dal sistema bancario globale. Con l’espansione del mercato delle criptovalute, Hamas si è rivolta a queste risorse digitali per gestire le proprie finanze.

Il 31 gennaio 2019, Abu Ubaydah, portavoce delle Brigate Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare di Hamas, ha annunciato che Hamas aveva iniziato ad accettare donazioni in Bitcoin e ha pubblicato un collegamento ai portafogli associati all’organizzazione. Tra gli indirizzi identificati c’erano quelli associati all’exchange di criptovalute Binance e altri associati al più grande exchange di criptovalute americano, Coinbase. Questa mossa pubblica ha portato Binance a chiudere più volte un portafoglio collegato ad Hamas.

Nel luglio 2021, Israele ha confiscato per la prima volta la criptovaluta appartenente ad Hamas. E nel gennaio 2022, ha avuto luogo un secondo arresto dopo che l’allora ministro della Difesa Benny Gantz ha firmato un ordine per sequestrare circa 1 milione di dollari in criptovaluta.

Israele sta lavorando sulla questione del monitoraggio e del congelamento dei conti crittografici non solo in relazione ad Hamas. Lo scorso giugno, il ministro della Difesa Yoav Galant ha annunciato che Israele aveva sequestrato 1,7 milioni di dollari da conti crittografici collegati alla Forza Quds del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

