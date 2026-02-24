ISRAELHAMASWAR. I negoziati sul nucleare riprendono il 26 febbraio. Ali Larijani consegna all’Oman proposta di accordo per gli Stati Uniti che continuano progettare la caduta di Khamenei

Il “Consiglio di Pace” ha predisposto le aree per il dispiegamento di una forza internazionale di “stabilizzazione” nella Striscia di Gaza. Secondo il piano, verrà schierato un contingente di 20.000 membri delle forze di sicurezza internazionali e 12.000 poliziotti egiziani. Queste forze saranno responsabili del disarmo delle infrastrutture militari di Hamas, della distruzione della rete di tunnel e della confisca delle armi. A Gaza Nord ci saranno militari del Kosovo; nella Città di Gaza militari del Kazakistan, a Deir-al-Balah personale dell’Albania a Khan Yunis personale del Marocco; a Rafah uomini dall’Indonesia.

L’ex comandante della Brigata Givati, il Generale di Brigata Liron Betito, ha assunto il comando della Divisione Gaza delle Forze di Difesa Israeliane dal Generale di Brigata Barak Hiram, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi 16 mesi. Hiram guiderà presto la Divisione Operazioni della Direzione Operazioni.

Tel Aviv ha fatto sapere che: “Non daremo soldi al Consiglio di Pace di Trump”. Un funzionario del gabinetto di Netanyahu ha affermato che questo governo non darà soldi al cosiddetto Consiglio di Pace di Trump. Nel frattempo, altri paesi devono pagare per unirsi al “consiglio di pace” di Trump.

L’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee a Fox News: “A questo punto, ci si dovrebbe aspettare che Israele paghi anche solo un centesimo per ricostruire Gaza?”

Mike Huckabee: “Assolutamente no! Anzi, ci dovrebbero essere dei risarcimenti per Israele”

Il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu: “Il nuovo asse che stiamo per formare include India, paesi arabi, Asia e paesi del Mediterraneo come Cipro e Grecia. Nella visione che vedo, stabiliremo un sistema completo di alleanze incentrato su paesi che vedono la realtà così com’è di fronte agli assi radicali, che si tratti dell’asse radicale sciita o dell’asse radicale sunnita che sta attualmente prendendo forma”.

Anche Hamas ha rilasciato una dichiarazione in merito alle decisioni del board per la Pace di Trump: “Il nostro popolo palestinese continuerà a rispettare i propri fermi diritti nazionali, primo tra tutti il ​​diritto alla propria terra, ai luoghi santi e all’autodeterminazione. Queste dichiarazioni non garantiranno alcuna legittimità all’occupazione, né cambieranno i fatti storici e legali che ne confermano l’illegittimità e la sua inevitabile fine”.

In merito ai negoziati sul nucleare iraniano, si è appreso che riprenderanno il 26 febbraio a Ginevra in Svizzera, su un documento presentato dall’Iran. A darne notizia il Ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Al-Busaidi. “Sono lieto di confermare che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono ora programmati per Ginevra questo giovedì, con un impegno concreto per fare un ulteriore passo avanti verso la finalizzazione dell’accordo.”

Nel frattempo Steve Witkoff l’inviato speciale degli Stati Uniti, a Fox News: “Gli iraniani hanno arricchito l’uranio a livelli molto più elevati di quelli civili, oltre il 60%; probabilmente tra una settimana entreranno in possesso di materiale per armi nucleari”. “L’Iran non può arricchire l’uranio”.

In risposta il ministro per gli Affari Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato: “l’arricchimento è un nostro diritto. Siamo membri del TNP e abbiamo tutto il diritto di godere di energia nucleare pacifica, incluso l’arricchimento. Il modo in cui esercitiamo questo diritto è qualcosa che ci riguarda solo. L’arricchimento è una parte delicata dei nostri negoziati. Il team americano conosce la nostra posizione. Noi conosciamo la loro posizione e abbiamo già espresso le nostre preoccupazioni”. Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sulla guerra dei 12 giorni: “Sì, abbiamo avuto problemi con la nostra difesa aerea, ma anche gli israeliani hanno avuto problemi con la loro difesa aerea: i nostri missili erano in grado di colpire obiettivi all’interno di Israele”. Hanno iniziato la guerra, ma dopo 12 giorni hanno chiesto un cessate il fuoco, un cessate il fuoco incondizionato. Perché? Perché non potevano difendersi dai nostri missili”. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi risponde a Witkoff: “Mi chiedono perché non ci arrendiamo? Perché siamo iraniani”.

Ufficio del presidente iraniano: “il ministro degli Esteri Araghchi ha presentato al presidente un rapporto sull’avanzamento dei negoziati e ha approvato la prosecuzione delle procedure diplomatiche nel rispetto degli interessi nazionali dell’Iran”. Oggi il Segretario Supremo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, arriverà domani in Oman per consegnare agli Stati Uniti la proposta di accordo nucleare dell’Iran.

Secondo Reuters: “I piani dell’esercito statunitense per l’Iran sono in una fase di pianificazione molto avanzata e includono opzioni che vanno da attacchi mirati contro singoli individui a tentativi di rovesciare il regime, hanno affermato due fonti ufficiali statunitensi. Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato una dichiarazione: “Il presidente Trump ha chiarito che il regime iraniano non può continuare a destabilizzare l’intera regione”. Sembra che Trump abbia detto ai suoi consiglieri che se un attacco limitato o una strategia diplomatica non riuscissero a convincere l’Iran ad abbandonare il suo programma nucleare, prenderà in considerazione un attacco molto più invasivo nei prossimi mesi, così come un’azione militare che rovescerebbe il regime di Khamenei entro la fine dell’anno.

In una mossa di ritorsione, l’Iran ha ufficialmente designato le forze navali e aeree degli Stati membri dell’UE come organizzazioni terroristiche. Una fonte della difesa iraniana a RT News: “Il rafforzamento di Trump in Asia occidentale è un “ricatto” contro l’Iran e gli stati arabi. L’Iran non si impantanerà in un lungo e infruttuoso processo negoziale. Se gli Stati Uniti o Israele dovessero scatenare una guerra, la risposta iraniana sarebbe ampia e illimitata”

Il Ministero degli Esteri tedesco invita i cittadini tedeschi a lasciare l’Iran, così come Svezia e Giappone.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti in Medio Oriente e Asia Occidentale aggiornato alle ore 16:00 del 23 febbraio. Il leader del movimento Ansar Allah in Yemen, parlando del “Consiglio di Pace” di Trump per Gaza, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono complici del nemico israeliano in tutti i suoi crimini”. Al-Houthi ha sottolineato che l’obiettivo finale degli ebrei è distruggere la moschea di Al-Aqsa e cancellarla come simbolo sacro islamico, sostituendola con “il loro tempio”. Pronti ad appoggiare l’Iran in caso di attacco statunitense o israeliano.

Centinaia di soldati sono stati evacuati dalla base aerea di Al Udeid in Qatar, affermano i funzionari del Pentagono – New York Times. Due aerei Il-76TD appartenenti al Ministero russo delle Situazioni di Emergenza, con i nominativi SUM9105 e SUM912, sono atterrati oggi all’aeroporto internazionale di Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, probabilmente in preparazione della futura evacuazione del personale diplomatico russo e di altri funzionari dal Medio Oriente, mentre le tensioni nella regione tra Iran e Stati Uniti continuano ad aumentare. Droni americani MQ-4C sono decollati dalla base Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti e sta monitorando il porto iraniano di Chabahar.

Immagini satellitari dei siti di dispiegamento del sistema di difesa aerea americano THAAD a Jeddah, Arabia Saudita e Giordania.

Gli Stati Uniti hanno aumentato il numero di aerei militari nelle basi in Giordania e Arabia Saudita, ha riportato il Financial Times. Secondo la pubblicazione, Washington sta “radunando un’imponente potenza aerea in Medio Oriente per una possibile campagna militare contro l’Iran che potrebbe durare diverse settimane”. SI parla di 100 aerei. La Marina degli Stati Uniti continua a schierare attivamente sottomarini nucleari nel Golfo Persico.

Dal 15 gennaio sono stati registrati almeno 249 voli cargo di aerei da trasporto militare americani C-5M/C-17. 147 di questi voli sono atterrati alla base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. La scorsa settimana, 58 aerei cisterna americani sono stati schierati negli aeroporti di tutta Europa.

Axios: Khamenei e suo figlio sono inclusi nella “lista degli obiettivi” degli Stati Uniti. Il Pentagono ha presentato al Presidente Trump un piano per assassinare la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei e suo figlio Mojtaba.

Nuove immagini satellitari mostrano i sistemi di difesa aerea iraniani a Isfahan, Harizak e Hawar Shahr. Secondo Channel 12, l’Iran sta schierando truppe lungo il confine iracheno. Funzionari iraniani affermano che i lanciamissili balistici sono stati schierati lungo il confine occidentale e la costa meridionale dell’Iran, mettendo a tiro basi americane e altri obiettivi regionali. Oggi hanno iniziato ad arrivare notizie secondo cui l’Iran sta prendendo precauzioni ai suoi confini a causa della minaccia di un attacco a sorpresa.

L’Iran ha testato con successo il suo primo missile di difesa aerea Sayyad-3G lanciato dalla nave Shahid Sayyad Shirazi, conferendo alla sua marina una gittata di difesa aerea di 150 km. Si intensificano gli scontri tra le forze di sicurezza iraniane e i manifestanti antigovernativi all’Università Fardousi di Mashhad Scontri tra manifestanti anti-regime e forze di sicurezza all’Università di Teheran. Studenti universitari iraniani esprimono il loro sostegno all’Ayatollah Khamenei, onorano le vittime delle recenti rivolte sostenute dall’estero e denunciano l’incitamento al vandalismo da parte di Stati Uniti e Israele.

Airbus ha pubblicato diverse immagini dei siti di difesa aerea di Teheran e Isfahan, dove sono visibili diversi sistemi S300 in ogni sito. Israele aveva precedentemente affermato che non erano rimasti S300 intatti in Iran. Il 22 febbraio Due aerei cargo russi sono atterrati oggi in Iran. Fonti iraniane riferiscono che 16 caccia Su-35 arriveranno presto nel Paese.

Un documentario israeliano mostra membri del gruppo terroristico PJAK che rivendicano la responsabilità di aver organizzato numerose proteste nelle aree curde dell’Iran, affermando che il movimento è stato costruito in anni di preparazione, tra cui addestramento alla protesta e resistenza alle forze di sicurezza. Gli Stati Uniti finanziano questo gruppo.

Il principale leader sciita iracheno, Sistani, ha annunciato che avrebbe dichiarato la jihad in caso di attacco statunitense all’Iran. Sistani una volta emise una fatwa, dichiarando che combattere contro le truppe americane durante l’invasione statunitense dell’Iraq era proibito. Per questo motivo, il Dipartimento di Stato americano donò 200 milioni di dollari a Sistani.

L’Autorità Nazionale per il Controllo Nucleare e delle Radiazioni in Iraq: “Continuano gli sforzi per affrontare la contaminazione radioattiva lasciata dall’occupazione americana sul ponte di Tobji a Baghdad, con operazioni di bonifica e rimozione ancora in corso.” In zone non lontano dai confini iraniani. Cinque gruppi separatisti curdi – PJAK, Komala, PAK, PDKI e Khabat – hanno formato una nuova alleanza chiamata “Alleanza delle Forze Politiche del Kurdistan Iraniano”. Affermano che il loro obiettivo è rovesciare la Repubblica Islamica e garantire l’autodeterminazione curda nel Kurdistan orientale. Questa alleanza potrebbe fungere da forza sul terreno, potenzialmente coordinandosi con gli attacchi aerei statunitensi e israeliani che prendono di mira l’Iran dall’alto.

Le forze americane hanno avviato il processo di ritiro dalla Siria e si stanno trasferendo nella regione del Kurdistan iracheno. L’operazione di ritiro si sta svolgendo dalla base “Qasr” nel nord-ovest della provincia di Al-Hasakah; una base considerata il più grande quartier generale militare americano in Siria.

Le forze di al-Jawlani in Siria hanno decapitato le statue storiche di Gesù Cristo e della Vergine Maria nella città di Banias, in Siria. Tra le 15.000 e le 20.000 persone, inclusi affiliati dell’ISIS, sono fuggite dopo che al-Jawlani le ha liberate dal campo di Al-Hol in Siria. Aln- Jawlani ha sempre incolpato i curdi per la fuga degli uomini di Daesh. In Siria dopo il discorso del portavoce di DAESH, Abu Hudhayfah al Ansari, attacchi di ISIS a Raqqa hanno ucciso sei persone al checkpoint di Al-Sabahi, vicino alla città di Raqqa. Sono in corso scontri con i gruppi armati affiliati a Jawlani.

Un attacco aereo israeliano ha raso al suolo un intero edificio a Temnin el Tahta, nell’area di Baalbek, in Libano. 10 morti e oltre 30 civili feriti. Hezbollah annuncia il martirio di 8 dei suoi membri. Israele continua a violare il cessate il fuoco firmato con il governo libanese. Il 23 febbraio registrata l’evacuazione di un gran numero di dipendenti e diplomatici che lavorano presso l’ambasciata americana in Libano, insieme alle loro famiglie.

Un video di cui non abbiamo potuto verificare l’autenticità mostra truppe statunitensi all’aeroporto di Beirut Rafic Hariri di Beirut.

Il primo venerdì del mese del Ramadan, le autorità di Israele hanno inasprito le misure militari nei pressi della città occupata di Gerusalemme, chiudendo completamente posti di blocco e valichi militari. Un agente della polizia di frontiera israeliana è stato ucciso dal fuoco amico.

I soldati israeliani pubblicano un video dove si vantano di sparare a caso contro civili, case civili e di lanciare proiettili all’interno della Striscia di Gaza. Coloni israeliani invadono Gaza nel tentativo di rioccupazione e intensificare gli sforzi di annessione. Decine di coloni ebrei israeliani sono entrati nella Striscia di Gaza durante la notte in un’azione coordinata che chiedeva la rioccupazione permanente del territorio, intensificando gli sforzi per normalizzare il ritorno degli insediamenti israeliani. L’incursione è stata guidata dal membro della Knesset Limor Son Har-Melech di Otzma Yehudit e organizzata dal movimento dei coloni Nachala con il pretesto di un evento di “piantagione di alberi”. I partecipanti hanno dichiarato apertamente che “Gaza sarà ebraica”, presentando la costruzione di insediamenti come la via per la vittoria di Israele.

Israele ha costretto 11 famiglie palestinesi della comunità beduina di El-Halayil a lasciare le loro case vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Prosegue a gran voce l’annessione della Cisgiordania, con scarsa o nessuna risposta significativa da parte della comunità internazionale. Coloni ebrei hanno bruciato la moschea “Abu Bakr As-Siddiq” nel villaggio di Tal, a sud-ovest di Nablus, e vi hanno scarabocchiato slogan ostili.

