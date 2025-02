ISRAELHAMASWAR. Houthi: pronti a intervenire in favore di Hamas. Accordo in stallo. Trump: scateno l’inferno. 43.000 sfollati in Cisgiordania. Scontri al confine siro-libanese

Sale la tensione a Gaza dopo che Hamas ha bloccato il processo di restituzione dei prigionieri con l’accusa che Israele non stia rispettando gli accordi. Hamas ha puntualizzato: “Su 12.000 camion di aiuti, solo 8.500 sono entrati a Gaza; su 50 camion di carburante al giorno, solo 15 sono entrati a Gaza; su 200.000 tende, solo 20.000 sono arrivate a Gaza”.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha minacciato “Se Hamas non restituirà tutti gli ostaggi entro le 12:00 di sabato, annullerò il cessate il fuoco e scatenerò l’inferno su Gaza, ma questo dipende da Israele”. “Alla fine dipende da Israele, possono annullare l’ultimatum”. Trump a Fox News: “Vorrei abbattere tutti gli edifici a Gaza, niente più Hamas”.

Trump ha anche minacciato di tagliare gli aiuti a Giordania ed Egitto per il piano di acquisizione di Gaza. Il presidente ha aumentato la pressione sulle due nazioni affinché accettino il suo piano per ospitare la popolazione palestinese di Gaza e ha detto che i palestinesi non avrebbero il diritto di tornare nel territorio. Sia la Giordania che l’Egitto hanno respinto qualsiasi suggerimento di ricollocare i palestinesi nei loro paesi.

La Radio dell’esercito israeliano ha dichiarato: “L’Egitto ha fatto sapere che non ha intenzione di soddisfare la richiesta di Trump”. 17 anni fa una precedente dichiarazione dell’ambasciatore americano presso Israele in cui parlava del trasferimento dei palestinesi in Egitto, Siria e Giordania, con il pretesto che “Israele” ha una piccola area rispetto ai paesi arabi. Cadde nel vuoto.

Yedioth Ahronoth, scrive: “Le dichiarazioni di Hamas sono preoccupanti, ma c’è ancora tempo sufficiente per affrontare la crisi e risolverla entro sabato”.

Sulla questione del ritiro dal Libano il 18 febbraio, gli Stati Uniti hanno fato sapere: “Israele non ha chiesto agli USA di estendere la scadenza per il ritiro completo delle forze israeliane dal Libano, fissata per il 18 febbraio” Casa Bianca. Il Jerusalem Post scrive:Washington invita “Israele” a ritirarsi dal Libano meridionale prima del 18 febbraio.

Nel frattempo Hamas e il Jihad palestinese hanno denunciato la decisione del Presidente dell’Autorità di annullare il pagamento degli stanziamenti finanziari alle famiglie dei prigionieri, dei martiri e dei feriti, e di abbandonare la loro causa.

Nella tarda serata del 10 febbraio Hamas ritorna con un comunicato in cui afferma: “Affermiamo il nostro impegno nei confronti dei termini dell’accordo, purché l’occupazione si impegni a rispettarli. Abbiamo adempiuto a tutti i nostri obblighi in modo accurato ed entro le scadenze specificate. L’occupazione non ha rispettato i termini dell’accordo e ha registrato numerose violazioni, tra cui: Ritardare il ritorno degli sfollati nel nord di Gaza. Prendere di mira la nostra gente bombardandola e sparandogli, e uccidendone molte in varie aree della Striscia di Gaza. Ostacolare l’ingresso dei necessari rifugi, comprese tende, case prefabbricate, carburante e meccanismi di rimozione delle macerie per recuperare i corpi. Ritardare l’ingresso dei medicinali e dei requisiti necessari per ripristinare gli ospedali e il settore sanitario. Chiediamo il rispetto rigoroso dell’accordo”.

“Il rinvio del rilascio dei prigionieri è un messaggio di avvertimento all’occupazione e una pressione verso il rigoroso rispetto dei termini dell’accordo. Abbiamo deliberatamente annunciato l’annuncio cinque giorni prima della data di consegna dei prigionieri per dare ai mediatori l’opportunità di fare pressione sull’occupazione affinché adempia ai suoi obblighi, mantenendo la porta aperta per effettuare lo scambio in tempo se l’occupazione si adegua”.

Il leader di Hamas, Osama Hamdan ha anche aggiunto: “Le dichiarazioni di Trump alimentano il caos e, se vuole espandere Israele, deve farlo nel suo Paese. Chiediamo al vertice arabo d’emergenza di lanciare un’iniziativa urgente per la ricostruzione di Gaza, nonostante l’occupazione”. Un altro leader di Hamas Sami Abu Zuhri: “Trump deve ricordare che esiste un accordo che deve essere rispettato da entrambe le parti, e questo è l’unico modo per il ritorno dei prigionieri il linguaggio delle minacce non ha valore e aumenta la complessità delle cose”.

I manifestanti chiudono l’asse Ayalon a Tel Aviv e chiedono il proseguimento dell’attuazione dell’accordo di scambio. Chiedono che Netanyahu completi l’accordo di scambio, ne applichi i termini e chiuda Ayalon Street a Tel Aviv. Le proteste davanti all’ufficio di Netanyahu a Gerusalemme anche prima della riunione del gabinetto per chiedere la conclusione dell’accordo sullo scambio. Lieberman ha risposto ad Hamas: “Nessun cibo, acqua, elettricità o carburante entreranno a Gaza se Hamas non rilascerà gli ostaggi entro sabato”.

Il presidente di Israele, Isaac Herzog: ”Israele sta attraversando un periodo molto difficile, per questo chiedo il completamento di tutte le fasi dell’accordo e il ritorno di tutti i prigionieri”. Fox News, secondo un funzionario esperto: “Israele” ha respinto la richiesta di paesi e organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e il Qatar, di entrare in case temporanee a Gaza”.

Yedioth Ahronoth citando le parole di un padre di un soldato israeliano prigioniero: “Hamas non rilascerà tutti i rapiti senza porre fine alla guerra e non c’è alternativa al cessate il fuoco”.

L’11 febbraio è entrato in carica il nuovo esecutivo di Beirut. On line le foto commemorative del nuovo governo libanese a palazzo Baaba alla presenza del presidente libanese e del presidente del Parlamento. Ora il lavoro riguarda la stesura della dichiarazione ministeriale, dove per mesi gli oppositori libanesi di Hezbollah hanno voluto rimuovere qualsiasi riferimento alla resistenza o la frase “Esercito, popolo, resistenza”. Molto probabilmente, secondo fonti libanesi vicino a Amal e Hezbollah, falliranno e verrà utilizzata una frase simile con un significato simile. Il comitato di redazione è composto da 5 ministri: Yassin Jaber, Tarek Mitri, Ghassan Salameh, Fayez Rasamni e Paul Marcos.

Il presidente Nabih Berri conferma di non essere rassicurato e di avere una grande paura che Israele non si impegni a ritirarsi il 18 febbraio. Ha affermato: “Se Israele continua a occupare alcune delle colline dominanti, ciò significa che l’occupazione delle colline è in corso e nulla è cambiato, il che non possiamo accettare”.

Anche gli Houti sono ritornati a parlare della questione palestinese. Il Direttore del Dipartimento di orientamento morale yemenita, Generale Abdullah bin Amer: “Chiunque non si sia preparato nel primo round di questa battaglia dovrebbe prepararsi bene per il secondo round”. Intendendo che i conflitti potrebbero riprendere in qualsiasi momento.

L’11 febbraio in un discorso di al Houti alla nazione in occasione della ritirata dei Marines da Sanaa si ascolta: “Il progetto sionista nei suoi obiettivi è un grande progetto, molto pericoloso e difficile da realizzare perché è molto distruttivo e prende di mira un’intera nazione, ma stanno lavorando per realizzarlo per fasi. L’espulsione dell’America dallo Yemen è uno dei frutti della rivoluzione del 21 settembre e un’affermazione di salvezza dall’egemonia americana”. “I sionisti dichiarano la loro richiesta di controllo diretto e occupazione diretta su una vasta area geografica di questa nazione sotto il titolo di “Grande Israele”. Questo per gli Houthi non è accettabile e hanno dichiarato ancora una volta di essere al fianco dell’Asse della resistenza.

Ed ora uno sguardo agli scenari aggiornato alle ore 15:00 dell’11 di febbraio.

Uomini armati di Hay’at Tahrir al-Sham hanno ucciso Khader Karam Zuaiter, nipote del deputato Ghazi Zuaiter, dopo averlo rapito dalla sua città di Blouza in territorio siriano e dopo averlo abbandonato il corpo nel distretto di Al-Arrayedh al confine siriano-libanese. Secondo fonti locali due giovani della famiglia Zuaiter sono ancora rapiti dai militanti di Hay’at Tahrir al-Sham e si teme che vengano giustiziati, come è successo con Khader Karam Zuaiter. Nonostante l’amministrazione siriana neghi scontri al confine con il Libano, sono stati inviati rinforzi per Hay’at Tahrir al-Sham nelle città e villaggi del bacino dell’Oronte a Zeita, al – Fadiliija e Al-Masriyah al confine con il Libano.

Il Portavoce dell’IDF: “Sulla base della valutazione della situazione, è stato deciso di aumentare lo stato di allerta e imporre il coprifuoco per le forze di combattimento e le formazioni operative nel settore del Comando Sud. Inoltre, è stato deciso di rafforzare significativamente le forze per le missioni difensive nello spazio, e l’operazione di rinforzo delle forze mira a rafforzare la difesa nella regione e la prontezza delle forze per vari scenari nel settore”.

In Libano, il funzionario di Hezbollah nella regione della Bekaa, Hussein al-Nimr, durante una riunione organizzativa interna ha detto: “La nostra responsabilità è essere al servizio del nostro popolo, rispondere alle loro chiamate e interagire con loro. Sono il nostro popolo e sono le persone più onorevoli, e questa è una responsabilità organizzativa, religiosa e morale. Chi si ritrova incapace di sopportare la pressione della gente può riposarsi e l’organizzazione prenderà il suo posto”. Hezbollah dunque non ha abbandonato le sue aree.

Nuove demolizioni israeliane di case e ville nel Libano meridionale. Un drone è stato probabilmente intercettato su Naqoura, poiché è stata segnalata un’esplosione nel cielo. Israele ha effettuato un importante bombardamento nella città di Yaroun, preceduto da un’esplosione nella periferia meridionale della città di Aitaroun. Il Corrispondente di Al-Manar: riferisce du sette case fatte esplodere dalle IDF nella città di Yaroun, portando il numero di case fatte saltare in una settimana a più di trenta.

Nella tarda serata del 10 febbraio aerei militari sopra la Bekaa a bassa quota entrati nello spazio aereo di Nabatieh e nei dintorni. L’esercito israeliano ha effettuato una grande esplosione all’interno della città di Mays al-Jabal e a Aita al-Shaab. Fonti libanesi riportano di esplosioni programmate dell’esercito libanese per far esplodere ordigni inesplosi nelle zone di Al-Muqabila – Wadi Khaled ad Akkar e Arabsalim – Nabatieh.

Le IDF di stanza ad Adissah hanno aperto il fuoco sulla popolazione della città. L’11 febbraio registra demolizioni, scavi e innalzamento di terrapieni a Tallet Al-Hamams, di fronte all’insediamento di Metulla da parte delle IDF.

I soldati israeliani hanno piazzato telecamere di sorveglianza nel tronco di un albero fuori dalla città di Hula. Case arse da Israele alla periferia della città di Taloussa, in direzione di Markaba.

Sospetto incidente di sicurezza nell’insediamento “Yad Mordechai” nella Striscia di Gaza. Le IDF hanno convocato grandi forze e sul posto sono state condotte perquisizioni. Le cannoniere israeliane sparano proiettili verso la spiaggia di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. Un cittadino palestinese è stato gravemente ferito dai proiettili IDF nel quartiere Tal Al-Sultan, a ovest della città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Intensi spari da parte di carri armati israeliani verso aree residenziali nel quartiere di Al-Salam, a sud della città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza.

In Cisgiordania, l’IDF ha mandato rinforzi verso la città di Jenin e il suo campo. I bulldozer hanno iniziato operazioni di sabotaggio nella regione orientale di Jenin. Rastrellamenti delle IDF vicino a Ramallah.

Registrata una sparatoria da parte delle IDF nel campo di Tulkarem. Secondo fonti delle al Quds ci sarebbe stata una imboscata controllata nel campo di Nour Shams. Diversi soldati coinvolti, secondo fonti palestinesi.

Le forze israeliane continuano gli attacchi, iniziati il 21 gennaio in Cisgiordania, e continuano l’aggressione contro Jenin arrivando al 21° giorno, l’aggressione contro Tulkarem arrivando al 15° giorno e contro Tubas arrivando al 9° giorno. Le IDF continuano a sfollare la popolazione dei campi di Al-Fara’a e Nour Shams dopo aver sfollato più di 30mila palestinesi dai campi di Jenin e Tulkarem.

Le IDF hanno circondato l’ospedale governativo di Jenin e gli hanno tagliato l’elettricità e l’acqua.

Le Brigate Al-Quds – La Brigata Jenin annunciano la detonazione di un ordigno antiuomo contro la fanteria IDF, danneggiando una jeep militare con un secondo ordigno a Silat Al-Harithiya a Jenin. Le IDF hanno bruciato una casa a Silat Al-Harithiya, e fanno saltare in aria case e strutture a Tubas e demoliscono 11 case a Masafer Yatta, a sud di Hebron.

Arrestato dalle IDF il comandante delle Brigate Al-Qassam, Alaa Al-Bitawi, e un certo numero di combattenti della resistenza del campo di Jenin dopo aver assediato una casa a Silat Al-Harithiya, a ovest di Jenin. 580 arresti in Cisgiordania da gennaio.

Nella giornata dell’11 febbraio, le IDF hanno distrutto le infrastrutture nelle strade del quartiere orientale della città di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Assalto alla città di Al-Bireh da parte delle IDF.

Un graduale ritiro delle IDF dal campo di Al-Faraa, a sud di Tubas, dopo un’operazione militare durata 10 giorni consecutivi. Ritiro completo delle forze Israeliane dalla città di Tamun. Secondo i media israeliani: Il comando centrale dell’esercito israeliano sta valutando la possibilità di inviare un battaglione per una presenza permanente a Tulkarem in Cisgiordania.

Circa l’85% dei residenti dei campi di Nour Shams e Tulkarm sono stati sfollati con la forza. Gli sfollati finora in Cisgiordania, secondo i rapporti ufficiali palestinesi: 20mila dal campo di Jenin: 18-20mila dai campi di Tulkarem; 3000mila nel campo di Al-Faraa a Tubas.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

