ISRAELHAMASWAR. Houthi colpiscono nave olandese. Trump chiama l’Emiro del Qatar dopo incontro con Netanyahu. Bombardati dalle IDF 120 siti in 24 ore. Teheran si prepara alla guerra

Secondo il giornalista BBC Elliot Stein: “Trump parlerà con l’emiro del Qatar dopo l’incontro con Netanyahu”. Ricordiamo che il Qatar ha chiesto scuse formali da Israele per l’attacco in cui ha tentato di colpire la delegazione di Hamas a Doha

Donald Trump prima dell’incontro con il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “ C’è una reale possibilità che qualcosa di grande accada in Medio Oriente. Per la prima volta, tutti sono d’accordo. Lo faremo!”

Una fonte araba di alto livello ha dichiarato alla BBC: “Il prossimo attacco di Israele all’Iran sarà mirato a un cambio di regime, non a una risposta deterrente convenzionale. Quel colpo fatale è vicino, molto vicino. La leva che gli Stati Uniti intendono usare contro Hamas: l’amministrazione Trump chiede al Qatar di espellere i leader dell’organizzazione terroristica dal suo territorio se Hamas abbandona il piano del presidente”.

Il vicepresidente statunitense Vance ha comunque garantito che: “Trump è stato chiaro. Vuole che Gaza e la Cisgiordania siano governate dalle persone che ci vivono”.

In risposta l’Iran, tramite la voce del presidente iraniano Masoud Pezeshkian: “Non c’è dubbio che Israele ci attaccherà di nuovo. I rapporti di intelligence lo confermano. Abbiamo piani pronti contro l’aggressione”. “Se ci attaccano, abbiamo un piano pronto con cinque o sei fasi per l’attuazione. L’Iran non è Gaza, non è il Libano e non è la Siria. L’Iran è qualcosa di completamente diverso.”

Il comandante delle Forze Armate iraniane Abd-Rahim Musaavi, insieme al comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Mohammad Pakfour, ha dichiarato: “L’Iran sta rafforzando e modernizzando i suoi sistemi di difesa e le forze armate sono pienamente pronte a rispondere duramente a qualsiasi minaccia o aggressione”. “Il Comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Pakfour: Siamo pronti a dare una risposta decisa e ferma a qualsiasi minaccia o sventura da parte del nemico”.

Rahim Spaovi, consigliere senior di Khamenei, considera l’alleanza difensiva tra Pakistan e Arabia Saudita un passo positivo e suggerisce all’Iran di aderirvi.

Le sanzioni globali delle Nazioni Unite contro l’Iran entreranno in vigore a mezzanotte GMT di sabato 28 settembre, segnando il primo ripristino di sanzioni internazionali globali contro Teheran in quasi un decennio. Le sanzioni ripristinate includono un embargo sulle armi convenzionali, restrizioni sulle attività missilistiche balistiche, divieti di arricchimento e riprocessamento dell’uranio, nonché un congelamento globale dei beni e restrizioni di viaggio per individui ed entità iraniani. La Russia ha indicato che potrebbe non rispettare le sanzioni, nonostante il suo obbligo legale di farlo ai sensi del diritto internazionale. Il vice ambasciatore russo Dmitry Polyansky ha definito la reimposizione delle sanzioni “nulla e priva di valore”, mentre la Cina, che importa volumi significativi di petrolio iraniano, non ha chiarito la sua posizione.

Iran e Russia hanno firmato un contratto da 25 miliardi di dollari per la costruzione di 4 centrali nucleari nel sud dell’Iran. Le centrali saranno più grandi dell’attuale centrale di Bushehr, che ha una capacità di soli 1200 MW. Le 4 unità da costruire nel sud dell’Iran avranno una capacità complessiva di quasi 5.000 MW.

Estensione dello snapback. Votazione per estendere la Risoluzione 2231: “A favore: 4M Contrari: 9; Astenuti: 2” Il JCPOA è ufficialmente morto. Tutte le sanzioni ONU contro l’Iran precedenti al JCPOA saranno ripristinate domani alle 00:00 GMT.

A parte Stati Uniti, Regno Unito e Francia, i cui voti negativi erano prevedibili, la diplomazia non è riuscita a convincere nemmeno Sierra Leone, Slovenia, Danimarca, Panama, Somalia e Grecia, che hanno votato contro l’estensione della risoluzione 2231. Il mercato azionario iraniano sta reagendo sorprendentemente positivamente. Il Ministero degli Esteri iraniano ha richiamato i suoi ambasciatori da 3 paesi europei in risposta all’attivazione del meccanismo di snapback.

Pezeshkian: “A New York, quando abbiamo parlato con gli europei dello snapback, abbiamo raggiunto un accordo, ma quando hanno parlato con gli americani, [la loro opinione è cambiata] e hanno trovato delle scuse”. Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano: “Nessuno conosce le prossime mosse del nuovo Comandante in Capo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), il Generale Pakpour. Persino le sue guardie del corpo non sanno dove dormirà quella notte, dove andrà domani o dove volerà prima di salire sull’aereo”.

Per la prima volta l’Iran rivela che i missili hanno eliminato 16 piloti israeliani. Il Generale Rahim Safavi: “ L’Iran ha avuto debolezze nella difesa e nell’intelligence durante la guerra dei 12 giorni; L’Iran ha colpito centri di comando e controllo; Alcuni missili iraniani hanno eliminato più di 16 piloti israeliani all’interno di “Israele”. Non ha parlato di abbattimento di jet, ha detto: “i nostri missili hanno eliminato 16 piloti”. Si riferisce ai missili terra-terra iraniani che hanno colpito le caserme all’interno delle basi aeree. I giornalisti israeliani hanno ammesso che l’Iran ha colpito basi militari, mentre le Forze di Difesa Israeliane non lo hanno riconosciuto.

Il 28 settembre, il Presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf: “Non siamo tenuti a rispettare i termini delle risoluzioni ONU e l’arricchimento dell’uranio non verrà sospeso”. Secondo quanto riportato dai media iraniani, il parlamento ha esaminato l’uscita dal TNP nella sua sessione a porte chiuse di oggi, ma si è trattato di una revisione limitata”.

Il 28 settembre, un aereo da trasporto pesante russo An-124 ha lasciato Irkutsk per l’Iran. Si dice che lo stabilimento aeronautico di Irkutsk sia il sito in cui vengono prodotti i caccia Su-30SM2 e i jet da addestramento Yak-130. La Russia ha conferito jet da addestramento Yak-130.

L’Iran ha giustiziato un’altra presunta spia israeliana: “Bahman Choubi-Asl, un esperto di database iraniano che aveva accesso diretto ai data center sensibili del governo iraniano, è stato giustiziato per aver collaborato con il Mossad. È stato reclutato all’estero e ha frequentato corsi di addestramento specializzati del Mossad in uno dei paesi del Golfo Persico. Ha fornito accesso ai dati a varie istituzioni, ha messo in contatto il Mossad con aziende specializzate attive nel settore dell’elettronica e dei database, ha partecipato a progetti sensibili e infrastrutturali e ha stretto contatti con personalità di spicco e qualificate nei settori dei database e di Oracle, ricevendo in cambio viaggi, formazione e ricompense finanziarie. Obiettivo principale: ottenere i database delle istituzioni governative e infiltrarsi nei data center iraniani. Oltre a ciò, tra gli obiettivi secondari c’era il tracciamento delle rotte di importazione delle apparecchiature elettroniche”.

Netanyahu nel fine settimana ha fatto sapere che: “Se i leader di Hamas lasciano il Paese, rilasciano gli ostaggi e pongono fine alla guerra, possiamo garantire loro un passaggio sicuro. Sono contrario all’Autorità Nazionale Palestinese che governa Gaza”.

Secondo le Forze di Difesa Israeliane, oltre 750.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City, nella Striscia meridionale, mentre l’esercito intensifica la sua offensiva contro Hamas. Prima della grande offensiva delle IDF, si stima che un milione di palestinesi vivesse a Gaza City. Ai civili è stato ordinato di evacuare in una zona umanitaria designata da Israele nella Striscia di Gaza meridionale. Nella scorsa settimana, il ritmo delle evacuazioni palestinesi dall’area è accelerato con l’avanzata delle IDF verso Gaza City. “Gaza City si sta svuotando mentre i suoi residenti si rendono conto dell’escalation dell’operazione militare e della necessità di avanzare verso sud per la loro sicurezza”, ha dichiarato il colonnello Avichai Adrai, portavoce delle IDF di lingua araba.

“Vi esortiamo a trasferirvi nella zona umanitaria di Al-Mawasi il prima possibile e a unirvi agli oltre 750.000 residenti della città che se ne sono andati negli ultimi giorni e settimane per la loro sicurezza”, ha aggiunto.

Secondo i dati militari, l’Aeronautica Militare israeliana ha colpito circa 140 obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, inclusi edifici utilizzati da gruppi locali, militanti e altre infrastrutture. Il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato ieri che 77 palestinesi sono stati confermati uccisi dal fuoco israeliano nelle ultime 24 ore. Gli attacchi sono avvenuti mentre tre divisioni dell’IDF continuavano ad avanzare verso Gaza City.

In un incidente a Gaza City, secondo l’esercito, uomini della Brigata Golani hanno avvistato una cellula di cinque militanti di Hamas che hanno sparato con lanciarazzi contro un edificio che ospitava le forze. Nessuno è rimasto ferito nell’attacco, dopodiché, secondo l’IDF, i soldati hanno lanciato un attacco con droni per eliminare i militanti.

L’IDF afferma che la 98a Divisione ha nel frattempo “approfondito il suo controllo operativo” a Gaza City e ha colpito obiettivi e militanti di Hamas nelle ultime 24 ore. Secondo l’esercito, nel sud di Gaza, le forze della Divisione di Gaza hanno ucciso ancora più militanti e distrutto le infrastrutture di Hamas, comprese le apparecchiature di sorveglianza.

Le Forze di Difesa Israeliane il 28 settembre controllavano controllano più della metà di Gaza City, ha riportato il Jerusalem Post. L’avanzata delle IDF è accompagnata da un’evacuazione di massa dei palestinesi: secondo Walla, più di 800.000 persone hanno già lasciato la capitale della Striscia.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 29 settembre. Il 29 settembre: Incidente di sicurezza al largo del Mar Rosso 110 miglia a sud-est di Aden, Yemen. Una nave battente bandiera olandese è stata colpita da un proiettile a 120 miglia nautiche a sud-est di Aden, che ha preso fuoco.

Qualche mese fa, gli Emirati Arabi Uniti hanno costruito un porto marittimo lungo 185 metri sull’isola di Jabal Zuqar, in acque yemenite, che comprende strutture ausiliarie, un radar marittimo avanzato e sistemi di difesa aerea. Su quest’isola, gli Emirati Arabi Uniti hanno anche costruito altre infrastrutture, come una pista di atterraggio di 2,1 km, 8 elicotteri, depositi di armi e una rete di tunnel e depositi sotterranei. Oltre a scopi puramente militari, queste infrastrutture creano significative capacità logistiche, di rifornimento ed economiche per controllare il flusso di merci, carburante e risorse locali.

L’IDF riferisce il 28 settembre di aver sventato un altro tentativo di contrabbando di armi dall’Egitto in Israele utilizzando un drone. L’esercito ha individuato il drone dopo che aveva attraversato il confine e ha scoperto che trasportava tre fucili automatici. Nell’ultimo anno, ci sono stati frequenti tentativi di contrabbandare armi e droga attraverso il confine egiziano utilizzando droni. Ci sono stati anche tentativi di contrabbandare merci proibite simili da Israele a Gaza utilizzando droni.

La Siria segnala un attacco da parte di un drone americano nell’area di Khan Sheikhoun, tra Idlib e Hama. L’82ª Divisione del Ministero della Difesa siriano sta schierando le sue forze lungo la linea della diga di Tishreen. Nella giornata del 29 settembre il Portavoce delle IDF: “Un ufficiale di riserva è rimasto gravemente ferito a seguito di un’esplosione vicino a una postazione dell’esercito nel sud della Siria”.

Una foto del rabbino Eliraz Zvi Halevi, un ufficiale di riserva dell’esercito israeliano, è rimasto gravemente ferito dopo l’esplosione di una vecchia mina nel sud della Siria. La Resistenza Nazionale in Siria annuncia la sua prima operazione: “Abbiamo preso di mira l’ingresso di un sito delle forze di occupazione israeliane nella Siria meridionale. I movimenti delle forze di occupazione sono stati monitorati prima di piazzare un ordigno esplosivo all’ingresso di uno dei nuovi avamposti militari nella campagna di Quneitra”.

L’amministrazione di transizione di Damasco ha anche messo in guardia contro la politica di perseguimento dei combattenti della resistenza a Daraa e Quneitra. Ha sottolineato che questa politica porterà a conseguenze che la resistenza non vuole né pianifica.

Israele anche nella giornata del 29 settembre ha attaccato con un drone Kfar Hamam, Kfar Shuba e Rashaya al-Fakhar, raid con drone su Sahmar, nella valle della Bekaa occidentale. Due carri armati israeliani sono entrati in territorio libanese nell’area di Naqoura dalla direzione di Labbouneh, accompagnati da un’operazione di rastrellamento con armi di media potenza. Colpite anche la Città di Nabatieh – Kfarjouz – Kfarreman – Habbush

Il 27 settembre le brigate al Qassam affermano di aver posto ordigni esplosivi piazzati da veicoli trasporto truppe dell’IDF e controllati a distanza sono stati fatti esplodere nel quartiere di Sabra a Gaza City. L’aeronautica militare israeliana ha colpito circa 120 obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Questi obiettivi includono edifici utilizzati da gruppi armati, militanti e altre infrastrutture. A Gaza City, l’esercito israeliano ha dichiarato che la 98a Divisione ha ucciso numerosi cecchini militanti e sequestrato una grande quantità di armi, tra cui lanciarazzi e razzi Questa divisione ha anche effettuato attacchi con droni contro un posto di osservazione di Hamas e un punto di ritrovo per i militanti della Jihad islamica palestinese. Anche la 162a e la 36a Divisione sono operative a Gaza City; nelle ultime 24 ore hanno colpito altri militanti e distrutto infrastrutture di Hamas, principalmente tunnel. Un razzo di Hamas è caduto sulla recinzione di confine che circonda Gaza.

Ennesimo attacco israeliano contro i giornalisti, personale medico e personale della protezione civile in diretta nella piazza Abu Hasira, a ovest di Gaza City. Le Saraya al-Quds: I nostri combattenti sono riusciti a colpire direttamente un soldato israeliano appollaiato su una casa vicino al campo profughi di Shati a Gaza City.

Le Brigate Al-Qassam: “Il 28 settembre i combattenti di Al-Qassam sono riusciti a distruggere un sito di comando e controllo nemico a est del quartiere di Al-Tuffah, a est di Gaza City, con diversi colpi di mortaio”. Nuovo cartello di evacuazione per l’edificio Shobaki all’incrocio di Sahaba con il tunnel.

Il 29 settembre, un’imboscata prende di mira una forza sotto copertura a sud di Tal al-Hawa, Gaza City. L’imboscata ha causato la morte di 5 membri della forza sotto copertura a Gaza City. Le Saraya al-Quds: “Dopo il ritorno dalle linee di battaglia, i nostri combattenti hanno confermato il successo nella distruzione di un veicolo militare israeliano con un missile MK84, recuperato dai resti del nemico sionista – preparato in anticipo – nei pressi dell’ospedale al-Quds, nel quartiere di Tal al-Hawa a Gaza City, sabato scorso”.

E ancora i combattenti Qassam rivendicano un attacco contro un sito di comando e controllo israeliano a est del quartiere di al-Tuffah, a est di Gaza City, con diversi colpi di mortaio.

Le Brigate Martire Abu Ali Mustafa hanno preso di mira raduni di forze nemiche sioniste di stanza a est del quartiere di al-Shuja’iyya con una salva di razzi da 107 mm, alle 13:25 di oggi, nell’ambito della nostra risposta continua ai crimini dell’occupazione contro il nostro popolo.

L’esercito di Israele ha preso di mira un’intera piazza residenziale con cinque razzi, in via Abu Hasira, nei pressi dell’ospedale medico Al-Shifa a Gaza City. 36 morti sotto il fuoco nemico dall’alba di oggi, di cui 26 nella città di Gaza.

Saraya al-Quds: Abbiamo sequestrato un drone “Quadricottero” israeliano mentre svolgeva missioni di intelligence nella Striscia di Gaza centrale.

Un’infermiera è stata colpita alla testa dalle forze israeliane mentre era in servizio all’ospedale Nasser di Khan Yunis. Raid, bombardamenti di artiglieria e intenso fuoco di carri armati nel centro e nel nord di Khan Yunis, nella parte meridionale di Gaza. Un ferito grave causato dal fuoco d’occupazione in via Al-Trins, nel quartiere di Al-Amal, a ovest della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

