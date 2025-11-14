ISRAELHAMASWAR. Hilltop Youth: estremisti che ogni notte escono per terrorizzare i palestinesi e far evacuare gli insediamenti in Cisgiordania. Yair Golan: “La polizia e lo Shin Bet devono intervenire per fermarli”

Gli Stati Uniti prevedono di costruire una base militare da 500 milioni di dollari vicino al confine con Gaza, secondo funzionari israeliani. La base ospiterà diverse migliaia di soldati americani e internazionali incaricati di “mantenere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas”. Le intercettazioni dell’intelligence statunitense di fine 2024 hanno registrato funzionari israeliani che discutevano dell’uso di palestinesi come scudi umani nei tunnel di Gaza sospettati di contenere esplosivi.

Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato la chiusura completa di Galei Tzahal, meglio conosciuta come Radio delle Forze di Difesa Israeliane, con l’ultima trasmissione prevista entro il 1° marzo 2026. È una radio pubblica nazionale attiva da oltre 75 anni, che trasmette programmi in inglese ed ebraico ed è gestita dalle Forze di Difesa Israeliane, le cui prime trasmissioni risalgono al 24 settembre 1950.

La chiusura fa seguito alle critiche provenienti sia dalla sinistra che dalla destra dello spettro politico in Israele negli ultimi anni, che hanno accusato Galei Tzahal di sostenere la fazione opposta. Le ultime accuse provengono dal governo del primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha accusato la Radio di attaccare le Forze di Difesa Israeliane e di criticare pubblicamente le azioni del governo durante la guerra di Gaza.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu su Times of Israel: “Il mio processo danneggia sia gli interessi americani che quelli israeliani. Non presenterò una richiesta ufficiale di grazia se ciò significa ammettere la mia colpevolezza”.

Il Generale delle forze di riserva, Yair Golan: “I terroristi ebrei escono notte dopo notte per attaccare le proprietà palestinesi in Cisgiordania, e la polizia e lo Shin Bet devono intervenire per fermarli. Il modo indulgente e incoraggiante in cui Ben-Gvir e Smotrich stanno affrontando la situazione sta portando a pericolose conseguenze per la sicurezza.”

Secondo testata Yedioth Ahronoth questi terroristi hanno anche un nome: “È emerso un nuovo gruppo di coloni estremisti noto come “Hilltop Youth”, composto da decine di coloni che hanno trasformato i territori palestinesi in Cisgiordania in un teatro di terrore”.

Le Brigate Al-Quds sostengono di aver trovato il corpo di uno dei prigionieri israeliani rinvenuto durante le operazioni di ricerca e scavo nelle aree controllate dall’esercito israeliano a sud di Khan Yunis, e stanno completando le procedure per la sua consegna in conformità con i protocolli seguiti.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari. Rinnovati bombardamenti in territorio libanese: bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira la periferia occidentale della città di Mays al-Jabal, nella zona di Hoshin, nel Libano meridionale. Attacchi di artiglieria hanno preso di mira anche la periferia di Hula. Attaccata la città di Aitaroun, nella zona di confine. Registrata un’ondata di attacchi al corso del fiume Al-Litani, danneggiando un parco e tagliando il fiume. Questo parco e la valle adiacente sono stati perquisiti più volte dall’esercito libanese, come indicato dal Meccanismo su ordine di Israele, senza trovare nulla e mostrando loro le prove. Un’auto è stata presa di mira nella città di Toul, a Nabatieh

Le sirene risuonano di nuovo nella Striscia di Gaza settentrionale si è trattato di un errore del sistema di intercettazione. Per tutta la notte, i giornalisti di Gaza hanno documentato demolizioni controllate da parte delle IDF nel quartiere di Tufah di Gaza City, nell’ambito degli sforzi in corso per eliminare le posizioni di Hamas. Le IDF continuano a evacuare la Zona Gialla da edifici e infrastrutture terroristiche.

Fonti palestinesi riportano due attacchi aerei israeliani nelle ultime ore a Khan Yunis, nel sud di Gaza. La Protezione Civile nella Striscia di Gaza avverte: “Con l’avvicinarsi dei cambiamenti climatici e dell’arrivo di sistemi di bassa pressione, mettiamo in guardia dai pericoli che corrono decine di migliaia di sfollati che vivono in tende diroccate in aree e case distrutte nella parte orientale di Khan Yunis, alla periferia di Rafah e lungo la spiaggia, in assenza di protezioni di base dal freddo e dalla pioggia. Facciamo appello alle parti interessate, alle squadre di emergenza e alle varie istituzioni affinché aumentino il loro intervento umanitario e intensifichino i loro sforzi, nonostante le capacità limitate, per evitare un’imminente catastrofe umanitaria”.

Le IDF assaltano la città di Beitunia, a ovest di Ramallah. Due giovani uccisi a Karmi Tsur stavano cercando di lanciare molotov contro le IDF, aerea di Beit Ummar, a nord di Hebro.

Fonti palestinesi lamentano: “Le autorità di israeliane stanno attuando la più grande ondata di insediamenti a Gerusalemme, costruendo migliaia di unità abitative e confiscando terreni per isolare i quartieri palestinesi. Un’escalation volta a imporre una nuova realtà demografica, giudaizzando la città e cancellandone l’identità araba”.

Un bulldozer dei coloni ha preso d’assalto il raduno di Khallet al-Sedra e ha chiuso la strada che collega Khallet alla città di Mikhmas, a nord-est della Gerusalemme. Le IDF demoliscono l’autosalone “Kamel” vicino alla stazione di Arraba, a sud-ovest di Jenin. All’alba di oggi, nella zona di Khallat al-Luz, a est di Betlemme, sono state attaccate e bruciate delle serre da milizie di coloni.

