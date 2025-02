ISRAELHAMASWAR. Hermon in Siria è strategica per Israele 

Il ministro della Difesa israeliano ha rivisitato le alture di Hermon occupate nella Siria meridionale martedì 28 gennaio. Durante la visita di Israel Katz alle alture di Hermon nella Siria meridionale, dove ci sono ora i militari israeliani, il ministro della Difesa ha annunciato che l’esercito israeliano sarebbe rimasto indefinitamente su queste alture e nella zona cuscinetto.

Ha anche menzionato che Israele avrebbe mantenuto i contatti con la comunità drusa nella Siria meridionale. Queste alture, note anche come Jabal al-Sheikh, sono un’area strategica che le forze israeliane hanno conquistato l’8 dicembre, in concomitanza con la caduta del governo di Bashar al-Assad.

La motivazione che il Ministro ha dato per la permanenza delle truppe israeliane sulle alture del Golan e nella zona cuscinetto è “per garantire la sicurezza del Golan e delle regioni settentrionali di Israele”. Jabal Al-Sheikh precedentemente era stata descritta dal Ministro della Difesa israeliano come l’occhio della regione. A partire dal 30 gennaio on line sono apparsi i primi video che mostrano gli ulteriori progressi nella costruzione della sua base militare nel sud della Siria.

Nel video si vede l’esercito israeliano trasferire l’equipaggiamento e case mobili per i soldati che vivranno sul siriano monte Hermon.

Jabal Al-Sheikh domina tutta la Siria meridionale e parti del Libano. Il 17 dicembre, anche il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, insieme a Yisrael Katz e Ronen Bar, capo del Servizio di intelligence generale israeliano (Shabak), hanno visitato anche le alture di Jabal Al-Sheikh a testimonianza dell’importanza delle alture per Israele.

La parte meridionale della provincia di Suwayda in Siria e le alture del Golan occupate da Israele sono aree chiave in cui risiede la comunità drusa. Negli ultimi anni, Israele ha adottato misure per rafforzare le sue relazioni con i drusi che vivono nel Golan. Per aumentare la sua influenza in Siria e garantire un controllo permanente delle regioni meridionali, Israele cerca costantemente contatti e relazioni amichevoli con la popolazione drusa della Siria. Le recenti attività e posizioni politiche sia degli israeliani che dei drusi riflettono questa realtà.

Ricordiamo che le forze israeliane stanno rafforzando il controllo sulla Siria meridionale, stabilendo 16 punti militari in due zone distinte. Cinque di questi si trovano all’interno della zona di disimpegno del 1973 tra le linee Alpha e Bravo, che segnano i confini siriani e occupati del Golan. I restanti 11 punti fanno parte di una “nuova zona cuscinetto” in seguito al crollo dell’ex regime siriano.

Le installazioni militari variano per dimensioni: 10 grandi postazioni, che ospitano 75-100 soldati ciascuna, includono un centro di comando nell’edificio municipale di Quneitra. Sei avamposti più piccoli, vicino a fonti idriche chiave come la diga di Al-Mantara e le caserme di Al-Jazeera nel bacino di Yarmouk, rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza idrica della Siria.

Le forze israeliane hanno trasportato barriere di cemento prefabbricate per rafforzare le posizioni a Tal Al-Ahmar vicino a Kodna nel sud di Quneitra. Hanno anche istituito nuovi punti militari su terreni agricoli, distruggendo terreni agricoli. A Jbatha Al-Khashab, le forze israeliane si sono espanse attorno a un valico di frontiera illegale dal 2013, riecheggiando la strategia “Esercito Lahed” di Israele nel Libano meridionale.

Il rappresentante siriano delle Nazioni Unite, Qusai Dahhak, ha chiesto l’intervento del Consiglio di sicurezza, chiedendo la cessazione dell’aggressione israeliana e il ritiro dai territori siriani. Tuttavia, fonti a Damasco considerano le dichiarazioni di Dahhak come una ripetizione di dichiarazioni passate e inefficaci sulle violazioni israeliane.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

