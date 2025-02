ISRAELHAMASWAR. Hamas: pronti al secondo round di negoziati. Netanyahu: “Con Trump ridisegneremo la mappa del Medio Oriente”. Nessuno vuole gli sfollati palestinesi

La Mezzaluna Rossa Palestinese riferisce che nella giornata del 3 febbraio ha portato 28 camion di aiuti umanitari che trasportavano 3.000 tende nella Striscia di Gaza, attraverso il valico di Kerem Shalom. Rashida Tlaib, politica degli Stati Uniti per il partito Democratico: “Non è possibile continuare a bombardare i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania e chiamarlo cessate il fuoco”.

Reuters riferisce che l’Amministrazione Trump, guidata dal consigliere speciale Masad Boulos, sta esercitando pressioni senza precedenti sul presidente libanese Joseph Aoun e sul primo Ministro designato Nawaf Salam affinché escludano i rappresentanti di Hezbollah dal nuovo governo e, in particolare, non nominino un ministro delle Finanze, vicino a Hezbollah o Amal. Ma sulla formazione del governo, tutti sono arrabbiati perché gli sciiti avranno 5 ministri su 24. I partiti anti-Hezbollah e anti-sciiti volevano emarginarli, ma così non sarà.

Hezbollah e Amal potranno scegliere i loro 5, incluso il ministro delle Finanze. I “nazionalisti” sono arrabbiati perché Nawaf ha collaborato con Hezbollah e Amal. I sunniti si sentono emarginati, chiedono molto e affermano di non aver ottenuto abbastanza. Gaegae (partito LF) sta attaccando Nawaf perché non vuole che i partiti politici nominino i membri del partito. LF vuole prendere il ministero degli Affari Esteri perché gli sciiti hanno ottenuto il ministero delle Finanze.

I seggi sciiti sono già assegnati, solo uno è il ministero principale e gli altri sono quelli normali. I cristiani stanno lottando per i seggi principali e chiedono molto. I drusi sono soddisfatti.

Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, afferma che il funerale dei due defunti segretari generali del partito, Hasan Nasrallah e Hashem Safiedine, si terrà il 23 febbraio. Qassem afferma che Sayyed Safiedine è stato eletto segretario generale dopo l’assassinio di Nasrallah, ma è stato ucciso da Israele prima dell’annuncio. Safieddine sarà sepolto nella sua città natale nel sud del Libano, come ha menzionato nel suo testamento.

L’Inviato americano per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, visiterà questa settimana la capitale libanese Beirut.

Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che Giordania ed Egitto accetteranno residenti da Gaza, ma Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Giordania in una dichiarazione congiunta si sono pronunciati contro il piano di Trump: “Ci opponiamo allo sfollamento dei palestinesi dalle loro terre in ogni situazione e in ogni circostanza”.

Il New York Times riporta che l’amministrazione Trump sta valutando la possibilità di trasferire 24.000 fucili automatici in Israele dopo che l’ex segretario di Stato Blinken ha bloccato il trasferimento, affermando che potrebbero finire nelle mani dei coloni o essere utilizzati in modo improprio dalla polizia.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu da Washington ha detto: “Credo che con Trump possiamo ridisegnare la mappa del Medio Oriente”. Itamar Ben-Gvir ha detto: “Spero che Netanyahu ritorni da Washington con la decisione di distruggere Hamas e non con la decisione di fondare uno Stato palestinese in Cisgiordania”.

Fonti social palestinesi riportano che i militari statunitensi e le controparti israeliane hanno discusso del cessate il fuoco a Gaza, del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco in Libano, della sicurezza della Cisgiordania e della Siria durante una chiamata la sera del 2 febbraio.

Hamas ha informato i mediatori di essere pronta ad avviare il secondo round di negoziati. Haaretz confermando la notizia ha detto: “La seconda fase dell’accordo di scambio potrebbe minacciare il governo Netanyahu”.

L’Iran ha smentito le notizie circolate i giorni scorsi sui finanziamenti a Hezbollah: “Le affermazioni sui trasferimenti di denaro dall’Iran a Hezbollah sono invenzioni di notizie malevole per impedire la ricostruzione del Libano”, fonte Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che nega così le notizie secondo cui Teheran starebbe fornendo denaro – in sacchi – per finanziare Hezbollah all’aeroporto di Beirut.

Ed ora uno sguardo alle situazioni militari aggiornate alle ore 16:30 del 3 febbraio.

Le IDF hanno distrutto alberi nel villaggio di Jabata di Quneitra. In Libano, un mezzo da trasporto truppe israeliana in movimento sulla strada Maroun al-Ras è stato colpito. Secondo la testata di Hezbollah, Al-Manar, “l’IDF controlla ancora completamente: Maroun al-Ras, Yaroun, Blida, Mays al-Jabal, Hula, Aadaysit, Kfarkila, Wazani. Il resto è presumibilmente sotto il controllo libanese, anche se non siamo sicuri della foresta di Labbouneh e della collina di al-Hamamis”. “Finora non abbiamo visto l’esercito libanese sulla Linea Blu”. A partire dal due febbraio i cittadini libanesi hanno iniziato a riversarsi agli ingressi dei quartieri occidentali delle città di Mays al-Jabal e Houla per fare rientro nelle loro case.

Secondo la testata Maariv: “La polizia israeliana ha arrestato il proprietario di una libreria nella Città Vecchia di Gerusalemme per aver venduto libri su Sinwar, Sayyed Hassan Nasrallah e Abdullah Barghouti”.

Le IDF hanno sparato ad un’auto su una strada costiera nella Striscia di Gaza vicino a Nusirat. Israele ha detto che il veicolo intendeva eludere l’ispezione. On line sono apparse foto di mercenari americani delle PMC di stanza al valico di frontiera di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Nella stessa area sono dislocati i carabinieri italiani il “loro compito sarà quello di unirsi a un team internazionale dell’ European Gendarmerie Force Gendfor con l’importante obiettivo di garantire una cornice di sicurezza al personale della missione EUBAM (European Union Border Assistance Mission) e fornire assistenza per i controlli frontalieri. È questa una misura concreta e immediata per sostenere il recente accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza”. Fonte Ministero per la Difesa italiano.

In Cisgiordania dall’inizio dell’operazione Muro di ferro a Jenin, gli israeliani hanno distrutto 100 strutture classificate come infrastrutture di Hamas. Si tratta della prima operazione di questo tipo sotto la guida del primo Ministro e del ministro della Difesa Isarael Katz.

I veicoli blindati di Israele continuano a prendere d’assalto la città di Tammoun, a sud di Tubas, in Cisgiordania. I cecchini delle IDF sparano nelle vicinanze della stazione di servizio nella città di Tammoun, a sud di Tubas.

Sempre le IDF hanno fatto esplodere alcune case nel campo di Tulkarem. I servizi di sicurezza dell’autorità palestinese hanno arrestato 5 giovani del campo di Jenin, mentre si trovavano nel quartiere di Al-Marah, nella città di Jenin.

Channel 14 ha riferito che: “L’esercito israeliano utilizza le navi da trasporto truppe “Eitan” nelle sue operazioni militari nella città di Tammoun in Cisgiordania”. Continui sorvoli da droni di ricognizione israeliani a Nablus. Si registrano continui scontri. In Cisgiordania si registra l’uccisione di Tamam al saadi e suo fratello Ahmad il due febbraio a Jenin dall’IDF. Tamam era membro dei Giovani Ambasciatori per la Pace, un gruppo di israeliani e palestinesi, lavorava come infermiere, stava tornando a casa dall’ospedale di Jenin quando è stato ucciso in un attacco di droni.

Le IDF il 2 febbraio hanno scritto in un comunicato: “come parte dell’operazione antiterrorismo nella Samaria settentrionale, l’IDF e l’ISA hanno scansionato centinaia di strutture nell’area di Jenin. Durante le scansioni, sono stati individuati laboratori di esplosivi, armi, posti di osservazione e ulteriori infrastrutture terroristiche. Questa mattina (domenica), le forze di sicurezza hanno smantellato 23 strutture in cui si trovavano infrastrutture terroristiche. Le forze di sicurezza israeliane continueranno a operare per contrastare il terrore ovunque sia necessario”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

