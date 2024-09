ISRAELHAMASWAR. Halevi: non rinunceremo a nessun obiettivo di guerra. Cavo Dragone in Israele. Hezbollah lancia 65 razzi. Smantellata rete del Mossad in Libano

Il Capo di Stato Maggiore, LTG Herzi Halevi, il 3 di settembre, ha tenuto una valutazione della situazione nella Striscia di Gaza centrale e ha affermato “Non dobbiamo rinunciare a nessuno degli obiettivi di guerra. L’IDF continua a sconfiggere l’ala militare di Hamas e sta facendo tutto il possibile per riportare indietro vivi gli ostaggi. Ogni ostaggio che restituiamo vivo ora avrà molti altri anni di vita e ogni terrorista alla fine verrà eliminato”.

Il Comandante del Comando Meridionale, generale Yaron Finkelman, il Comandante della 252a Divisione, generale Yehuda Vach e altri comandanti hanno partecipato alla visita. Nella giornata del 3 di settembre il Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, è arrivato per una visita in Israele come ospite ufficiale del Capo di Stato Maggiore Generale, generale Herzi Halevi.

L’Iran afferma di non avere l’obbligo di informare il mondo su come o quando risponderà all’uccisione del leader di Hamas, e che il periodo di attesa durerà finché sarà conveniente al Paese, riferiscono i media libanesi citando funzionari iraniani.

Dal 7 ottobre, i servizi di sicurezza libanesi hanno arrestato diversi collaboratori di Israele, tra cui un’infermiera che ha fornito ai suoi responsabili israeliani informazioni di sicurezza, foto e coordinate, prima che la Information Branch fosse in grado di arrestarlo. Questa filiale, sebbene addestrata e finanziata dall’UE e dagli USA, ha svolto un ruolo fondamentale nell’arresto di molte spie israeliane in Libano. Le persone, secondo una testimonianza di un reclutato, venivano adescate sulla social sfera e veniva. Loro offerto un lavoro da una ONG che poi era il Mossad.

Ed ora uno sguardo alla situazione tra Israele, Hamas-Hezbollah aggiornato alle ore 16:00 del 4 settembre.

Nel Libano meridionale si registra: attacco aereo israeliano nel villaggio di Khiyam; altro attacco aereo israeliano ad Aita al-Shaab e un terzo ta Yatar e Zibqeen. E un attacco con drone a Kafarshouba che ha causato un incendio. Attacco aereo israeliano tra Kuneen e Aynataha. Anche un attacco con drone vicino a Bani Hayan. Aerei in funzione nella periferia del villaggio di Kabrikha, nella valle di Hujjair.

Secondo un comunicato IDF il luoghi colpiti sono aree militari di Hezbollah: “ Durante la notte, l’IDF Aerial Defense Array ha intercettato con successo un UAV ostile che si avvicinava a Israele da est. L’UAV non è entrato in territorio israeliano. Non sono state segnalate vittime. L’IAF ha colpito un lanciarazzi nell’area di Zabqin nel Libano meridionale che era stato utilizzato per effettuare lanci verso Israele. L’IAF ha colpito strutture militari di Hezbollah nelle aree di Khiam e Ayta ash Shab nel Libano meridionale. L’artiglieria dell’IDF ha colpito per rimuovere le minacce nelle aree di Kfarchouba, Aalma El Chaeb e Kfarkela nel Libano meridionale”. L’artiglieria dell’IDF ha colpito per rimuovere le minacce nelle aree di Kfarchouba, Aalma El Chaeb e Kfarkela nel Libano meridionale.

IDF ha poi comunicato che: “In seguito alle sirene suonate alle 13:40 nell’area di Shtula nel nord di Israele, è stato identificato un proiettile proveniente dal Libano ed è caduto in un’area aperta. Non sono stati segnalati feriti. Nel corso della giornata, i lanciatori di Hezbollah utilizzati per sparare dalle aree di Kounine e Qabrikha nel Libano meridionale verso il territorio israeliano sono stati colpiti dall’IAF. Nella giornata del 4 di settembre: allerte razzi a Qiryat Kleb, Dishon e KfarYuval Gil’adi. Impatti in aree aperte e un edificio a Qiryat Shmona. Altri razzi sono stati lanciati verso la base di Biet Hillel. Sirene suonate a Netu’a e Shtula, a Zar’it, ad Hanita, nel nord di Israele”.

Sempre un altro comunicato IDF afferma che “oltre 200 uomini di Hamas sono stati eliminati in un’operazione della 162a Divisione nell’area di Tel al-Sultan a Rafah; grandi quantità di armi trovate all’interno di un seminterrato dove erano infiltrati quelli di Hamas. Nella scorsa settimana, le truppe della 401a Brigata hanno condotto operazioni precise basate sull’intelligence nell’area di Tel al-Sultan, come parte delle operazioni della 162a Divisione a Rafah”.

